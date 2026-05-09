ทนายดัง เตือนสติ นาย ณภัทร ประกาศตัดขาด แม่หมู ออกสื่อ ระวังโดนฟ้องเรียกทรัพย์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 พ.ค. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 09 พ.ค. 2569 16:50 น.
57
ทนายสงกานต์ ฟาดแรงเตือนสติ นาย ณภัทร หลังประกาศตัดขาด แม่หมู ออกสื่อ ลั่น ระวังโดนฟ้องเรียกทรัพย์ ฐานประพฤติเนรคุณ-ทำให้อับอาย

ดูเหมือนประเด็นการออกมาประกาศตัดขาดต่างคนต่างใช้ชีวิต ระหว่าง นาย ณภัทร กับ แม่หมู พิมพ์ผกา จะยังดรามาไม่จบ เพราะล่าสุด ทนายสงกานต์ ออกมาเคลื่อนไหวฟาดแรง โดยยกเรื่องความกตัญญูและข้อกฎหมายมาเตือนสติพระเอกหนุ่ม ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า

“นายณภัทรเจ้าจะเป็นดารานักแสดงชื่อดังอย่างไรข้าฯไม่รู้ ข้าฯไม่สนใจ !!! แต่เจ้ากับทนงตนกล้าบังอาจประกาศตัดแม่บังเกิดเกล้าต่อหน้าสื่อสังคมได้ สุดจริงไรจริง !!! ความกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตความเป็นมนุษย์ จำไว้ให้ดี!!! ซึ่งในทางกฏหมายถ้าบุตรซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมทำให้บุพการีได้รับความอับอาย หรือ เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วนั้น!!!

ให้พึงระมัดระวังในเรื่องการประพฤติเนรคุณนะขอรับ จะกระซิบบอกให้ !!! เราข่วยกันเตือนสติให้สติกับนายณภัทรได้ฉุกคิดได้ทัน แต่ถ้าเตือนแล้วให้สติแล้วเพิกเฉยก็ช่างหัวมัน!!! บุพการีฟ้องเรียกทรัพย์คืนเพราะเหตุประพฤติเนรคุณตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531ได้!!”

อ้างอิงจาก : FB ทค.สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์

