อ่านแล้วจุก! แม่หมู พิมพ์ผกา โพสต์ครั้งแรก หลังลูกชาย "นาย ณภัทร" ประกาศตัดขาด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 พ.ค. 2569 14:41 น.| อัปเดต: 09 พ.ค. 2569 15:09 น.
อ่านแล้วจุก! แม่หมู พิมพ์ผกา โพสต์เฟซบุ๊กครั้งแรก หลังลูกชาย “นาย ณภัทร” ประกาศตัดขาดออกสื่อ ลั่น “ไม่ไหวแล้ว ปล่อยมา 4 ปี จะแทงซ้ำไปถึงไหน”

ยังคงเป็นประเด็นร้อนวงการบันเทิงที่หลายคนยังคงจับตาและพูดถึงต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวาน (8 พ.ค. 69) ที่ผ่านมา ล่าสุดพบความเคลื่อนของ แม่หมู พิมพ์ผกา หลังจากที่เห็นข่าวลูกชายหัวแก้วหัวหมอ “นาย ณภัทร” ออกมาประกาศตัดขาดแม่ออกสื่อ โดยทีมงานตรวจสอบพบว่า แม่หมู ได้มีการเข้าไปคอมเมนต์ตัดพ้อใต้โพสต์ของอดีตทีมงานคนสนิทที่เคยร่วมงานกันตั้งแต่น้องนายยังเล็ก ระบุว่า “ขอบคุณมาก ๆ นะ… พี่เริ่มไม่ไหว 4 ปีแล้วนะ… พี่ก็ปล่อยเค้าไปมีชีวิตของเค้าแล้ว ไม่รู้จะแทงพี่ซ้ำแล้วซ้ำอีกไปถึงไหน”

โพสต์ของทีมงานคนดังกล่าวย้อนเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เคยได้ร่วมงานกับ แม่หมู พิมพ์ผกา โดยทุกวันที่มากองถ่าย น้องนาย เด็กอ้วน ๆ ผมหยิก ๆ ก็จะตามคุณแม่มาทำงานที่กองด้วยทุกครั้ง นอกจากนั้นโพสต์ดังกล่าวยังได้พูดถึงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นด้วย ระบุว่า

“ฉันรู้จักพี่หมูนานแล้ว สมัยสาว ๆ เปิดบริษัททำรายการทีวี… บริษัทเล็ก ๆ รายการเล็ก ๆ….ก็ประหยัดงบจนไส้กิ่ว อยากได้คนดัง คนมีชื่อเสียง ในราคา….ที่เค้าจะเมตตาเรามาเป็นพิธีกรให้ โดยมีเพียงเพียงแค่การได้ไปเที่ยวต่างจังหวัด ไปทำรายการนอกสถานที่ เป็นสิ่งล่อตาล่อใจ ให้เค้าได้สนใจในการเล็ก ๆ ของเราบ้าง

พี่หมูพิมพ์ผกา เสียงสมบุญ ตอบรับ แค่มีข้อแม้ว่า “พี่ขอพาลูกพี่ไปด้วยทุกทริปนะกุ้ง” เราได้ทำรายการให้ความสนุกเราเรียนรู้จากกันและกัน พี่หมูเป็นคนจริงจังในงานมาก บางครั้งมีเหวี่ยงบ้าง555 เพราะงานไม่ได้ดั่งใจ ก็พวกฉันทีมเล็ก ๆ ทำแม่งทุกอย่าง สากกะเบือยันเรือรบ ไหนจะประสานงาน ทั้งถ่าย ตัดต่อ

กองถ่ายแทบทุกครั้ง มีน้องนายไปออกกองถ่ายด้วย น้องนายน่ารัก อวบอ้วน พูดเพราะ เป็นเด็กมีเหตุมีผลอย่างไม่น่าเชื่อ ตอนนั้นฉันยังไม่มีลูกไม่เคยรู้ว่าการเลี้ยงลูก การสอนคน ๆ หนึ่ง ที่อายุไม่กี่ขวบ ให้นิ่งฟัง และเข้าใจในเรื่องที่อาจจะเกินวัยจะเข้าใจได้ ….มันยากแค่ไหนหนอ….

เวลาเขาสองคนมีปัญหากันแม่ลูก พี่หมูจะเป็นคนอธิบายยาวมากกกกก ให้เวลากับการทำความเข้าใจกัน แม้น้องนายอาจจะมีแอบพยศบ้าง แต่การตะล่อมด้วยวิธีการต่าง ๆ ในแบบแม่หมู ก็เอาอยู่ ทำให้น้องนายสงบลงได้ทุกครั้ง จนฉันรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมาก

ที่ไหนจะทำงานเหนื่อยกลับบ้านดึก แล้วก็ที่บ้านหลังเล็ก ๆ แถวลำสาลี บ้านที่มีแค่พี่หมู พี่เทียนพี่เลี้ยง แล้วก็น้องนาย อ้อ…กับเจ้าหมาแจ้ครัสเซลที่กะโดดเป็นกระต่ายกินยาบ้าอีกตัวนึงด้วย ….เขามีกันแค่นั้นจริง ๆ แต่พี่หมูก็ทำได้ดีเสมอ

เคยเห็นน้องนายโกรธที่สุดก็คือภาพเด็กงอน ๆ อ้วน ๆ ผมหยิก ๆ คนหนึ่งนั่งรถตู้ แล้วก็เอาไม้แขวนเสื้อที่แขวนชุดเสื้อผ้ามาบิด ๆ ๆ แขนตึง ๆ หน้าหงิกสุด ๆ นั่นคือที่สุดที่พี่กุ้งเห็นน้องนายโกรธแล้ว

รายการทำได้นานหลายปี พี่หมูเริ่มขยับขยายการเรียนของน้องนาย ย้ายโรงเรียนไปโรงเรียนอินเตอร์ ถึงค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นแต่พี่หมูบอกว่าน้องนายจะได้มีสังคมที่ดี มีเพื่อนที่ดีในแบบที่พี่หมูไม่เคยมี….พี่จะส่งให้ลูกเรียนดี ๆ เท่าที่แรงพี่มีนะกุ้ง…

เราหายกันไปนานหลังจากที่ฉันเลิกจากงานห้องตัดต่อมามีชีวิตใหม่ กับการทำร้านอาหาร ก็แทบไม่ได้ติดต่อกัน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการปรึกษากันเลี้ยงลูก การเลือกโรงเรียนให้ลูก เวลาฉันมีปัญหากับลูก พี่หมูจะเป็นคนอธิบายให้เข้าใจ สั่งสอนด้วยหลักธรรม ก็เป็นช่วงที่แม่หมูน้องนาย กำลังบูมมาก ๆ ในช่วงนั้น ฉันน่ะเป็นปลื้ม อย่างน้อยฉันก็เคยได้รู้จักเจ้าหนุ่มสุดหล่อ ที่เคยเป็นเด็กตัวอ้วนในกองถ่ายเล็ก ๆ ในวันนั้น วันเวลาผ่านไป เราต่างมีชีวิต ติดต่อกันห่าง ๆ

ตอนนี้ ….ในช่วงเวลาแห่งการอยู่ในพายุของความทุกข์ ทั้งแม่และลูกที่ผ่านมา สิ่งที่ฉันตอบแทนความรักความหวังดีให้กับพี่หมูในฐานะพี่สาวที่เคารพรักและในฐานะ “แม่คนหนึ่ง” ก็คือ หาโอกาสพาพี่หมูไปกินข้าว พาไปไหว้พระ ฉันรู้ว่าพี่หมูทุกข์มาก ….ทุกข์จริง ๆ ….ไม่ได้อยากไปคลุกวงในมาก เพราะพี่หมูเติบโตจนวัยนี้ จนมีทุกอย่างพรั่งพร้อมครบถ้วน ฉันรู้ว่าควรดูอยู่และห่วงอย่างห่าง ๆ ก็เพียงพอแล้ว ไม่ใกล้ชิดเกินควร

ปัญหาที่เกิดขึ้น ฉันมองว่ามันเป็นความทุกข์อย่างที่สุดแล้วของผู้หญิงที่เป็นเพศแม่ ความรักนั้น ทำให้เกิดความทุกข์ แต่มันไม่ใช่ทุกข์แบบหญิงชาย แบบสามีภรรยา มันคือ “ลูกที่รัก” และฟูมฟักมาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ มันอาจจะผิดพลาดพลั้งไปบ้าง เพราะมนุษย์เรา ไม่เคยมีใครเพอร์เฟกต์เลยจริง ๆ
เราก็ไม่เคยเป็นแม่มาก่อน มันยากนะ เราก็ไม่เคยเจอปัญหานี้มาก่อน เราก็ไม่เคยอยู่ในยุคโซเชียลที่มีแต่ใครก็ไม่รู้ พร้อมมาร่ว

ถล่มด่าเรา ฉีกสับชีวิตของเรา เป็นชิ้น ๆ แบบนี้มาก่อน เราก็ไม่เคยรู้ว่าชีวิตดาราดาวรุ่งที่เขามีเรื่องผิดหวังแบบน้องนาย….เค้าจะเจ็บ เขาทุกข์แค่ไหน…..เพราะเราไม่ใช่เขา เราทุกคนล้วนตกอยู่ในความรัก ความคาดหวัง ความเศร้า ความแก้ไขปัญหาได้อย่างแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละชีวิต หากบุญที่ฉันมีในธรรมะในชีวิตนี้แบ่งปันไปได้ ขออนุโมทนาบุญนี้ส่งผ่านให้สองแม่ลูกได้หันกลับมาได้ทำความเข้าใจ และส่งผ่านความรักให้แก่กันได้อีกสักครั้ง

ผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าแม่ ทำหน้าที่เหมือนพ่อ เหมือนผู้จัดการ เหมือนเจ้าชีวิต ที่คอยชี้นำ จุกจิก จู้จี้ จนเป็นความกดดัน เพียงเพื่อให้ลูกที่จะเติบโตขึ้นมาเพอร์เฟกต์ทุกเรื่อง เป็นที่หนึ่งในวงการ…..มันอยู่บนความคาดหวังและหมิ่นเหม่ต่อการแตกสลายเป็นอย่างมากเหลือเกิน …. “ความรักตัวเดียวเท่านั้นเอง” กุ้ง ของพี่หมู พี่กุ้ง ของน้องนาย”

อ้างอิงจาก : FB Thasanut Love Imm

