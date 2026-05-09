อธิบดีกรมการปกครอง สั่งเร่งตรวจสอบทะเบียนราษฎร 2 ชายจีน หลังภาพบัตรประชาชนหลุดว่อน
ไม่ปล่อยไว้! อธิบดีกรมการปกครอง สั่งเร่งตรวจสอบ ทะเบียนราษฎร 2 ชายจีน หลังโผล่ภาพบัตรประชาชนไทยว่อนโซเชียล
ภายหลังจากมีการจับกุมตัวชายชาวจีน 1 คน พกอาวุธสงคราม หวังทำวินาศกรรมในประเทศไทย แต่ดันเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำก่อนถูกขยายผลนำไปสู่การค้นที่พัก พบหลักฐานอื่นนอกเหนืออาวุธสงครามที่น่าสงสัยเพิ่มเติม คือ ผู้ต้องหามีพาสปอตปลอม และพบมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย พร้อมมีชื่อปรากฎในทะเบียนบ้านในไทย ซึ่งภาพดังกล่าวถูกชาวเน็ตแชร์ต่อกันเป็นวงกว้าง พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน
ล่าสุด กรมการปกครอง ได้ออกจดหมายแถลงการณ์ด่วนถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า “อธิบดีกรมการปกครองสั่ง DOPA N.I.C.E.ตรวจสอบทะเบียนราษฎร
ตามที่ปรากฏข่าวกรณี นายหมิงเฉิน ซัน บุคคลสัญชาติจีน ได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งในรถและบ้านพักพบว่ามีอาวุธสงคราม ระเบิด ชุดเกราะ เครื่องกระสุนประเภทต่าง ๆ จำนวนมากไว้ในครอบครอง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมบุคคลดังกล่าวไว้แล้วนั้น
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้สั่งการให้นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองอธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียน กรมการปกครอง (DOPA N.I.C.E.) เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคล ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ราย อย่างเร่งด่วน ได้แก่
1. นายหมิงเฉิน ซัน (มีบัตรประจำตัวสีชมพู) บุคคลสัญชาติจีน เลขประจำตัว 6-XXXX-XXXXX-XX-X ที่อยู่ปัจจุบัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ (มีประวัติย้ายที่อยู่มาจากอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่)
2. นายเฉิงเจ้า หวู (มีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้า) บุคคลสัญชาติไทย เลขประจำตัว 5-XXXX-XXXXX-XX-X ที่อยู่ปัจจุบัน เขตบางแค กรุงเทพฯ (มีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อ ณ เขตบางแค กรุงเทพฯ)
หากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกราย ทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัว และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนฯ ทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วย
ผลเป็นประการใดกรมการปกครองจะรายงานให้ทราบโดยทั่วกัน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หวิดโดนก่อการร้าย! จับชายจีนบางละมุง ซุกระเบิดซีโฟร์ เสื้อพลีชีพ อาวุธสงคราม คลิปทหารฮุนเซน เร่งอพยพชาวบ้าน
- เพจดังสงสัย ชายจีน ซุกอาวุธสงคราม มีบัตรปชช.กับพาสปอตปลอม ใครจัดหาให้?
อ้างอิงจาก : FB กรมการปกครอง fanpage
ติดตาม The Thaiger บน Google News: