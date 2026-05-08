นาย ณภัทร ยอมรับ ไม่ได้ติดต่อ “แม่หมู” ขอเดินตามเส้นทางชีวิตตัวเอง

นาย ณภัทร เปิดใจ ให้สัมภาษณ์ยอมรับต่างคนต่างใช้ชีวิตตั้งแต่งานแถลงข่าวใหญ่ครั้งก่อน ย้ำให้ความสำคัญกับสุขภาพจิต ขอให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจ
พระเอกหนุ่ม นาย ณภัทร เสียงสมบุญ ออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับแม่ หมู พิมพ์ผกา โดยระบุว่าตั้งแต่งานแถลงข่าวใหญ่ครั้งก่อน เขาไม่ได้ติดต่อกับแม่อีกเลย ปัจจุบันต่างคนต่างใช้ชีวิต และเขาอยากขอให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจในครั้งนี้
นายให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาว่า เขาขอพูดเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้าย ไม่อยากโกหกหรือปิดบังใคร พร้อมยอมรับว่าความสัมพันธ์ตอนนี้จะเรียกว่าตัดขาดกันเลยก็ได้ “ผมอายุ 30 แล้ว ผมก็อยากมีความสุข ผมเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง”
“ผมให้ความสำคัญกับสุขภาพจิต การตัดสินใจของผมเป็นเรื่องเด็ดขาด ชีวิตเป็นของผม ต่างคนต่างใช้ชีวิต” ยืนยันว่าเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองทั้งหมด ไม่มีใครเข้ามาช่วยตัดสินใจแทน สภาพจิตใจตอนนี้ถือว่าดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ความสัมพันธ์ระหว่างนายกับแม่หมูเริ่มเป็นที่สนใจตั้งแต่ปี 2566 หลังจากเกิดเหตุการณ์แม่หมูบล็อกอินสตาแกรมของนายและอดีตแฟนสาว ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ในเวลานั้นแม่หมูออกมาชี้แจงว่าพักการดูแลงานให้ลูกชายและไม่อยากเข้าไปยุ่งกับงาน
ต่อมาในปี 2567 เมื่อนายและใบเฟิร์นลดสถานะความสัมพันธ์ลง สังคมได้นำประเด็นนี้ไปเชื่อมโยงกับแม่หมู นายจึงออกมาแถลงข่าวรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดว่าเขาบริหารความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเอง ขณะที่คนใกล้ชิดของแม่หมูก็ออกมาขอร้องให้สังคมหยุดดึงแม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
