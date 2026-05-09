โก้ ธีรศักดิ์ วอน นาย ณภัทร เมตตาแม่หมู อาการแพนิกกำเริบกลางมาเก๊า หลังรู้ข่าวลูกตัดขาด

โก้ ธีรศักดิ์ ออกโรงป้องเพื่อนรัก วอน นาย ณภัทร เมตตา แม่หมู พิมพ์ผกา ล่าสุดอาการแพนิกกำเริบกลางมาเก๊า หลังรู้ข่าวลูกตัดขาด
หลังจากที่เมื่อวานนี้ (9 พ.ค. 69) นาย ณภัทร ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับ แม่หมู พิมพ์ผกา โดยยอมรับว่า ขาดการติดต่อแม่ตั้งแต่หลังวันแถลงข่าวใหญ่ปมเลิก ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เมื่อปี 67 แล้ว ลั่น ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะตัดขาด ขอเลือกให้ตัวเองมีความสุขในวัย 30
หลังจากจบการสัมภาษณ์ โก้ ธีรกศักดิ์ เพื่อนสนิทในวงการบันเทิงของ แม่หมู พิมพ์ผกา ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว korysecret โดยโพสต์ภาพคู่แม่หมู พร้อมเล่าเบื้องลึกที่หลายคนไม่รู้เกี่ยวกับชีวิตของ หมู พิมพ์ผกา ระบุว่า
“เธอเป็นคนโคตรอึด ถึก ทน @pimpaka จะพิมพ์ผกา ภรณ์ผกา ในฐานะที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันร่วม 30 ปีในวงการบันเทิง อยู่ตั้งแต่วันที่เธอเหนื่อยมาก ๆ หาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต วันที่เธอสำเร็จมาก ๆ ทางธุรกิจ วันที่เธอยอมทิ้งธุรกิจของตัวเองเพื่อหันไปดูแลลูกเพียงอย่างเดียว จนบางครั้งเรียกได้ว่ายอมทิ้งเพื่อน ๆ ทิ้งสังคม ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อต้องการให้คนที่เธอรักที่สุดประสบความสำเร็จ
วันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ด้วยหัวอกของคนเป็นแม่ วิถีกระสุนที่เธอวิ่งหลบรอดมาจากในอดีต มันไม่มีใครรู้หรอก เพราะมันเหนื่อย แล้วมันเจ็บแค่ไหน กว่าจะมาเป็นพี่หมู พิมพ์ผกาในวันนี้ ถ้าอยู่เขาใหญ่แล้วมันเหงา…ก็กลับมาหาเราที่กรุงเทพฯได้นะเพื่อน love you”
ล่าสุด ห้องข่าวบันเทิง รายงานว่า ปอเปี๊ยะ กาลเวลา ต่อสายตรงหา โก้ ธีรศักดิ์ เพื่อเปิดใจเรื่องนี้ โดยเล่าให้ฟังว่า “หลังจากทราบข่าวการตัดลูกตัดแม่นั้นตกใจมาก การออกมาพูดครั้งนี้เพื่อปกป้องแม่ที่เสียสละเลี้ยงดูลูกให้เติบโตมาอย่างดี อยากให้เพื่อนมีความสุข ไม่อยากให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ในสังคมไทยทำสถาบันครอบครัวสั่นคลอน หลังจากโพสต์ไปก็เกิดทัวร์ลงกระหน่ำคอมเมนต์ แต่ก็ขอเดินหน้าเป็นกระบอกเสียง
ตอนนี้แม่หมูอยู่มาเก๊าโทรมาขอบคุณที่ออกมาปกป้อง ตอนรู้ข่าวลูกชายประกาศตัดขาดนั้น แม่หมู กำลังนั่งเรืออยู่ก็เกิดอาการแพนิกหายใจไม่ออกก็เห็นใจเขา ก็อยากจะฝากถึงน้องนายอยากให้เคลียร์ใจกัน หากไม่มีคนกลางตนก็ยินดีจะเป็นคนกลางเพื่อเคลียร์ใจระหว่างแม่กับลูกให้ได้”
ก่อนหน้านี้ทางทีมข่าว ผู้จัดการออนไลน์ ได้มีการติดต่อสัมภาษณ์ โก้ ธีรศักดิ์ เช่นกัน โดยระบุว่า “สิ่งที่ได้โพสต์ไป ก็ยอมรับว่ามีส่วนได้เห็นสิ่งที่น้องนายได้ให้สัมภาษณ์ไป มีความรู้สึกว่าเพื่อนฉันช้ำแน่นอน เพราะว่าที่ผ่านมา เมื่อสองปีที่แล้ว ไปเยี่ยมเขาที่เขาใหญ่ ตอนนั้นก็ช้ำแล้วก็ช้ำอีก เรียกว่าไม่เหลืออะไรเลย พูดไป เขาก็ร้องไห้ไป โลกทั้งโลกมีแต่ความเศร้า แต่เราในฐานะคนนอก เราก็ไม่อยากจะยุ่งเยอะ สิ่งที่ทำได้ก็คือให้กำลังใจ สิ่งที่ทำได้ก็อยากจะดึงเขามาให้ฟื้น อยากให้เขามาเจอคน อยากให้เขาหายดี แต่เขาก็ไม่มา เขาก็จะอยู่ในโลกของเขา เขาก็จะมีความรักแบบอมตะซ่อนเร้นนิรันดร์การของเขาไป เราก็ไม่อยากก้าวล่วงเขา
ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมา รับรู้มาโดยตลอด ทุกเรื่อง เพื่อนก็เล่าให้ฟังทุกเรื่อง แต่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่า เราก็ฟังความจากพี่หมู เพียงฝั่งเดียว เราไม่เคยฟังความจากน้องนายและน้องนายก็ไม่เคยมาพูดอะไรกับเรา แต่เราก็กะว่าถ้าวันนึงเราเจอหน้าน้องนาย เราก็จะถามเหมือนกัน แต่เราก็ยังไม่เคยเจอหน้ากัน เพราะว่าเราก็อยากรู้ทั้งสองมุมว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไง
แต่ ณ ตอนนี้ก็มองในทิศทางเดียวกันว่า ยังไงเลือดก็ข้นกว่าน้ำ ยังไงก็แม่ลูกกัน ฉันก็เคยทะเลาะกับแม่ ฉันก็เคยมีปัญหากับพี่น้อง แต่สุดท้ายแล้วมันจะยังไงล่ะ มันก็คือสายเลือดเดียวกัน แล้วเชื่อว่า ด้วยความดีของพี่หมู ตั้งแต่ที่เขาทำมา ตั้งแต่วันที่เขาคลอดออกมา เขาก็มีพระคุณใหญ่หลวงนัก เพราะว่าพี่หมูเขาก็ไปเที่ยวกับนายตั้งแต่ตอนเด็ก ๆ
ที่เจอแม่หมูล่าสุด เมื่อปีที่แล้ว ฮาน่า ทัศนาวลัย เป็นคนนัดให้มาเจอกัน ที่กรุงเทพฯ ยังมานอนเล่นคุยกันเลย แล้วหลังจากนั้นเขาก็หายไป เพราะว่าพี่หมูเขาเป็นคนที่มีความโลกส่วนตัวสูง เขาไม่ค่อยอยากออกสื่อเยอะ เขาเป็นคนที่เจ็บได้ กลืนเลือดได้ แต่ลูกห้ามเจ็บ เราเคยได้ยินไหมล่ะว่า พี่หมูพูดเกี่ยวกับน้องนายตอนสัมภาษณ์ กับเรื่องไม่ดี ไม่มีนะจ๊ะ ใครจะด่าพี่หมู รถทัวร์ที่ไหนจะมาจอด เขาก็ไม่เป็นไร ด่ากูมาเลย แต่ขอให้ลูกกูยังอยู่ยั้งสถาพร เขายอม
แต่วันนี้ที่ฟังน้องนายให้สัมภาษณ์ เราก็อยากเป็นแค่หนึ่ง อยากให้สังคมฉุกคิดว่า อย่าให้วันหนึ่งลูกต้องลุกขึ้นมาตัดแม่ อยากให้อีกหลายครอบครัวได้เห็น ว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติ แล้วถ้ามองว่าเรื่องนี้มันปกติ ตอนนั้นสังคมมันจะไม่ปกติ แค่อยากจะบอกไว้ว่าเพลงของสุนารีที่เปิดคลอไปด้วย ก็เลือกเพลงค่าน้ำนม แต่ไม่ได้โกรธ ไม่ได้ว่าใคร แต่เราแค่อยากเป็นเจ้าภาพ แค่อยากทำให้แม่กับลูกเขาดีกันได้ไหม เพราะว่าเราก็เห็นน้องนายมาตั้งแต่เด็ก ขอเสือxได้ไหม
ไม่อยากให้พี่หมูได้ยินคำว่าตัดขาดคนเดียว แล้วไม่มีใครพูดอะไรต่อ อย่างน้อยหมู พิมพ์ผกา ก็ยังมี โก้ ธีรศักดิ์ อยู่ ที่จะอยู่ปกป้อง แล้วถ้าใครจะมาด่า ให้แวะมาที่เราได้ทางเราก็มีทนายพร้อม เงินพร้อม ถ้ามึงพร้อม กูก็พร้อม ก็กล้าบวก แล้วก็กล้าออกหน้าแทนด้วย เพราะนี่คือเพื่อนฉัน ดังนั้นฉันจะไม่ให้หมูเจ็บคนเดียวแล้ว หมูจะไม่เจ็บคนเดียว และคนจะไปรุมด่าหมูอีกไม่ได้ แล้วถ้าใครจะไปด่าหมู ก็ต้องรับผิดชอบคำพูดนั้น ๆ
จริง ๆ แล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นยังไง อย่างที่โก้พูดไปเมื่อกี้ว่า เราก็ฟังแต่พี่หมู ซึ่งเราก็ฟังความแค่ด้านเดียว เราไม่เคยฟังอะไรจากน้องนาย แต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ควรไปคิดว่าเขาจะทะเลาะกันด้วยเหตุผลอะไร ไม่ควรจะเอาเรื่องเก่ามาคิด เดี๋ยวมันจะปวดหัว แต่ปัจจุบันแม่ก็จะอายุ 60 แล้ว ลูกก็เพิ่งจะ 30 วัยฉกรรจ์ แล้วถ้าวันนี้เรามีความเมตตา
ไม่ต้องเมตตากับใครหรอก เมตตากับแม่ตัวเองนี่แหละ ชีวิตหนูจะเจริญมาก แต่วันนี้สิ่งที่หนูทำ และคนที่รักหนู เขาก็จะเกลียดแม่ของหนู และการที่หนูพูดคำว่าตัดขาด ทุกคนก็ต้องคิดว่าก็เพราะว่าแม่มึงเลวสิ เขาถึงตัดขาด ถูกไหมล่ะ ต้องไปด่าแม่ของลูกอีก เวรกรรมมันก็จะผูกกันไปไม่สิ้น
ทางแก้ก็คือต้องแก้ทั้งสองคน ไม่ใช่ว่าใครผิดใครถูก ไม่อยากให้สังคมเกิดเรื่องราวแบบนี้ ในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่คนนึงในวงการ และในฐานะที่เป็นคนไทย เราก็ไม่อยากให้ลูกบ้านอื่นที่อยู่ดีๆ วันนึงก็ต้องลุกขึ้นมาตัดขาดพ่อแม่ มันเห็นแล้วรู้สึกว่าห้ามใจไม่ไหว บวกกับเราทำงานกับเยาวชนด้วย วันนี้เราก็เลยต้องออกตัว ประหนึ่งว่าเราเป็นคุณระเบียบรัตน์ ที่ออกมาพูดเกี่ยวกับที่เยาวชนแต่งตัวเซ็กซี่ วันนี้เราก็เลยขอพูดในมุมมองของการกตัญญูกตเวที”
อ้างอิงจาก : IG korysecret, FB ห้องข่าวบันเทิง
