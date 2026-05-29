น้ำตาซึม! มิว ลักษณ์นารา อำลาวงการบันเทิง สู่แอร์โฮสเตสที่ดูไบ ปิดฉากชีวิตนักแสดงกว่า 20 ปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 11:32 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 11:32 น.
ทำเอาแฟนคลับใจหายเมื่อ มิว ลักษณ์นารา อดีตนักแสดงที่โลดแล่นบนหน้าจอมาตั้งแต่ 4 ขวบ โพสต์คลิปและข้อความ ระบุว่า ผ่านมาจะครึ่งปี เพิ่งรู้สึกว่าอยากลงคลิปนี้ เพราะคิดว่าอยากลงได้แล้วล่ะมั้ง เพราะโอเคขึ้นแล้ว ลงไว้เป็นบันทึกความรู้สึกของตัวเองแล้วกัน”

มิว ลักษณ์นารา ได้ออกมาอัปเดตชีวิตช่วงปลายปี 2025 ยืนยันชัดเจนว่าหยุดรับงานแสดงแล้ว ปัจจุบันย้ายไปทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอยู่ที่เมืองดูไบ สาเหตุหลักเกิดจากอายุที่เข้าสู่เลข 3 ประกอบกับนิสัยส่วนตัวที่ไม่ค่อยเล่นโซเชียลมีเดีย ส่งผลให้มีงานละครติดต่อเข้ามาน้อยลง เจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกหมดแรงกับสายงานเดิม จึงเลือกก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยมาเริ่มต้นเส้นทางอาชีพใหม่

“อาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่มิวทำมาตั้งแต่เด็ก ถ้านับแค่วงการละครก็คือตั้งแต่ 15 แต่ถ้านับเข้าวงการบันเทิงเลยจริง ๆ ก็คือตั้งแต่ 4 ขวบ คือมันทั้งชีวิตมิวจริง ๆ นะ” มิว กล่าว

ระหว่างเปิดใจเล่าเรื่องราว อดีตดาราเด็กมีอาการน้ำตาซึมเมื่อต้องพูดถึงการปล่อยมือจากสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิต เธอมองว่าเป็นความรู้สึกที่ยากจะยอมรับ แม้ใจจริงยังอยากกลับไปทำงานแสดงอยู่ตลอดเวลา แต่ธรรมชาติบังคับให้คนเราต้องเติบโต จึงต้องเดินหน้าต่อไปตามเส้นทางที่เลือกไว้

การย้ายมาใช้ชีวิตในต่างแดนไม่ได้ทำให้รู้สึกเสียใจ กลับมองว่าเป็นทางเลือกที่น่าตื่นเต้น มิวกล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมงานใหม่ที่คอยช่วยเหลืออย่างดี ขอบคุณเพื่อนในไทยที่คอยส่งกำลังใจ รวมถึงครอบครัวที่สนับสนุนทุกการตัดสินใจ ท้ายสุดหวังว่าปี 2026 จะมีเรื่องราวดี ๆ เข้ามาในชีวิตอีกครั้ง

 

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

