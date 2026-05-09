แม่หมู พิมพ์ผกา โผล่เช็กอินเกาหลี 2 วันก่อนลูกชาย นาย ณภัทร ประกาศตัดขาด

เคลื่อนไหวล่าสุด “แม่หมู พิมพ์ผกา” โผล่เช็กอินเกาหลี กับ “ฮาน่า ทัศนาวลัย” สองวันก่อนลูกชาย นาย ณภัทร ประกาศตัดขาด
หลายคนยังจับตาความเคลื่อนไหวของ แม่หมู พิมพ์ผกา อย่างใจจดใจจ่อ หลังเมื่อวานนี้ (8 พ.ค. 69) ลูกชาย “นาย ณภัทร” ออกมาให้สัมภาษณ์ประกาศตัดขาด-เลิกคุยกับแม่แล้วตั้งแต่หลังวันแถลงข่าวเลิก ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ในปี 67 ลั่น ต่างคนต่างใช้ชีวิต ขอเลือกมีชีวิตของตัวเอง จนกลายเป็นกระแสดรามาร้อนสะท้านวงการบันเทิงไทย พร้อมยอมรับว่า ปัจจุบันหัวใจในวัย 30 ไม่ว่างแล้ว กำลังคบหาดูใจกับสาวนอกวงการ และขอไม่เปิดเผยใด ๆ ปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไร ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดทีมข่าวได้ลองเช็กโซเชียลได้พบข้อมูลว่าในอินสตาแกรมของ ฮาน่า ทัศนาวลัย มีการโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับ แม่หมู พิมพ์ผกา พร้อมเช็กอินเกาหลีใต้ ช่วงสองวันก่อนที่จะมีการให้สัมภาษณ์ของ นาย ณภัทร เผยให้เห็นสีหน้าแม่หมูยิ้มแย้ม สนุกสนาน มีความสุขที่ได้เที่ยวต่างประเทศกับกลุ่มเพื่อนรัก ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดเพียงครั้งเดียวของแม่หมูในขณะนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นาย ณภัทร ยอมรับ ไม่ได้ติดต่อ “แม่หมู” ขอเดินตามเส้นทางชีวิตตัวเอง
- “มดดำ” ไลน์คุย “แม่หมู พิมพ์ผกา” เผยความจริง แม่ไม่เกี่ยวปมเลิก
- “หนุ่ม กรรชัย” หวังดีถึง “แม่หมู” อยู่เงียบๆ เด็กเสียใจมากพอแล้ว
อ้างอิงจาก : IG hanahugo
ติดตาม The Thaiger บน Google News: