วัยรุ่นจีนดับสลด เชือกขาดขณะเล่นชิงช้าผาดโผน เจ้าหน้าที่เมินคำเตือนว่าเชือกไม่แน่น
วัยรุ่นจีนวัย 16 ปี ร่วงดับสลด หลังเชือกขาดขณะเล่นชิงช้าผาดโผน ในสวนสนุกผจญภัยที่เสฉวน เจ้าหน้าที่เมินคำเตือนว่าเชือกไม่แน่น
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม สำนักข่าว มัสต์แชร์นิวส์ ได้รายงานเหตุสยองภายหลังจากที่วัยรุ่นหญิงวัย 16 ปีเสียชีวิต ขณะเล่นชิงช้าผาดโผนในมณฑณเสฉวน ประเทศจีน หลังจากที่เชือกขาด และทำให้เธอตกลงไป แม้ว่าเธอจะตะโกนเตือนแล้วก็ตามว่าเชือกที่รัดตัวเธอไม่แน่นพอ
โดยจากคลิปที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นวินาทีที่เธอกำลังจะถูกปล่อยตัว ทว่าเธอตะโกนเป็นภาษาจีนว่า “เชือกรัดไม่แน่นพอ เชือกรัดไม่แน่นพอ”
แต่เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวเธอออกจากฐานปล่อย ก่อนที่เชือกจะขาดและทำให้เธอตกลงไปได้รับบาดเจ็บ ก่อนจะเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาล
ขณะที่ทางการได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้และเข้าตรวจสอบ พร้อมยืนยันว่าผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ขณะที่สวนสนุกผจญภัยแห่งดังกล่าวจะระงับการให้บริการชั่วคราว จนถึงวันที่ 10 พ.ค. 69 เพื่อที่ทางสวนสนุกดำเนินการแก้ไขงานรวมถึงเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก
