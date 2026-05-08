ข่าว

สละโสด! น้อบ ณภัทร ลูกชาย เศรษฐา ทวีสิน สวมแหวนหมั้นแฟนหนุ่ม โรแมนติกมาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 09:51 น.
65
น้อบ ณภัทร ลูกชาย เศรษฐา สวมแหวนหมั้นแฟนฟนุ่ม

สุดอบอุ่น น้อบ ณภัทร ลูกชายอดีตนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน สวมแหวนหมั้นแฟนหนุ่มที่โปรตุเกส

วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 โลกออนไลน์ร่วมแสดงความยินดีกับ น้อบ ณภัทร ทวีสิน ลูกชายของนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 หลังเปิดเผยภาพสวมแหวนหมั้นกับแฟนหนุ่มท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส

เซตภาพดังกล่าวเผยให้เห็นโมเมนต์สุดอบอุ่นของทั้งคู่ โมเมนต์การสวมแหวนหมั้นด้วยกันสองคน น้อบยังเขียนแคปชั่นสั้น ๆ ภาษาฝรั่งเศษแต่ความหมายลึกซึ้งว่า “Fiancés” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “คู่หมั้น”

สำหรับประวัติของ น้อบ ณภัทร ลูกชายคนโตของนายเศรษฐา ทวีสิน เขาเข้าเรียนระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนจิตรลดา จากนั้นย้ายไปเรียนมัธยมต้นที่ Vinehall School เมืองซัสเซ็กซ์ ประเทศอังกฤษ ส่วนระดับมัธยมปลายเขาเข้าศึกษาที่ Eton College โรงเรียนชื่อดังระดับโลก

ต่อมาศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เขาคว้าปริญญาตรีด้านปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE) จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ต่อด้วยการคว้าใบปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

10 เรื่องน่ารู้ น้อบ ณภัทร ลูกชายคนโต เศรษฐา ทวีสิน โปรไฟล์ธุรกิจเด่น พร้อมอัปเดตสวมแหวนหมั้นแฟนหนุ่ม

ช่วงเริ่มต้นการทำงาน น้อบเคยเป็นพนักงานฝึกหัดที่บริษัท ทิมเบอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และบริษัท กูเกิล ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเรียนจบ เขาตัดสินใจกลับมาร่วมงานกับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) นั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการใหม่ รับผิดชอบดูแลโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรีและซูเปอร์ลักชัวรีของแสนสิริ

หากย้อนกลับไปดูจุดยืนของ เศรษฐา ทวีสิน ผู้เป็นพ่อ เขาคือหนึ่งในผู้ที่สนับสนุน พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม มาอย่างต่อเนื่อง พรรคเพื่อไทยเคยทำกราฟิกสื่อสารข้อความของเขาไว้ว่า “ความรักที่เรามีต่อกัน ไม่ต้องแอบอยู่ข้างหลังอีกแล้ว เป็นอย่างที่เราอยากเป็น อยู่อย่างที่เราอยากอยู่… Better late than never สายกว่ายังดีกว่าไม่มา”

เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 นายเศรษฐาเคยโพสต์ข้อความแสดงความยินดีหลัง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ผ่านความเห็นชอบ ระบุว่าเขาชื่นชมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ช่วยกันผลักดันกฎหมายนี้จนสำเร็จ เพราะทุกคนต่อสู้เรียกร้องกันมายาวนาน และเชื่อในสิทธิที่เสมอภาคและเท่าเทียมกันของทุกคน

กฎหมายฉบับนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถแต่งงานกันได้ และคู่รักที่แต่งงานกันจะมีสิทธิทุกอย่างตามกฎหมายเช่นเดียวกับสามี-ภรรยาทุกคู่ ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ 3 ของเอเชีย และเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายนี้

วันฉลองความสำเร็จที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อปี 2567 นายเศรษฐากล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า เป็นการฉลองให้กับจุดเริ่มต้นของความรักที่เท่าเทียม ความหลากหลายไม่ใช่ความแตกต่าง และขอให้ทุกความรักงดงามและเต็มไปด้วยพลัง

น้อบ ณภัทร ลูกชาย เศรษฐา ขอบคุณทุกคนที่แสดงความยินดี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค. เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค.

58 วินาที ที่แล้ว
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยามะเร็งมุ่งเป้า 6.9 แสนเม็ด ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยารักษามะเร็ง 6.9 แสนเม็ด ดูแลผู้ป่วยบัตรทอง

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเดินหน้า “ไทยช่วยไทย” ลดค่าครองชีพ นัดซื้อของถูกศุกร์นี้ทั่วประเทศไทย

16 นาที ที่แล้ว
10 เรื่องน่ารู้ น้อบ ณภัทร ลูกชายคนโต เศรษฐา ทวีสิน โปรไฟล์ธุรกิจเด่น พร้อมอัปเดตสวมแหวนหมั้นแฟนหนุ่ม ข่าว

10 เรื่องน่ารู้ น้อบ ณภัทร ลูกชายคนโต เศรษฐา ทวีสิน โปรไฟล์ธุรกิจเด่น พร้อมอัปเดตสวมแหวนหมั้นแฟนหนุ่ม

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” อัด ครม. ไม่จริงใจกับประชาชน หากไม่สัญญาว่าจะยื่นร่าง รธน. ฉบับใหม่

29 นาที ที่แล้ว
ไวรัสฮันตา คืออะไร? โรคร้ายแรงจากหนูสู่คน ติดต่อทางไหน ทำไมอันตรายถึงชีวิต ข่าว

ไวรัสฮันตา คืออะไร? โรคร้ายแรงจากหนูสู่คน ติดต่อทางไหน ทำไมอันตรายถึงชีวิต

38 นาที ที่แล้ว
น้อบ ณภัทร ลูกชาย เศรษฐา สวมแหวนหมั้นแฟนฟนุ่ม ข่าว

สละโสด! น้อบ ณภัทร ลูกชาย เศรษฐา ทวีสิน สวมแหวนหมั้นแฟนหนุ่ม โรแมนติกมาก

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นจีนดับสลด เชือกขาดขณะเล่นชิงช้าผาดโผน เจ้าหน้าที่เมินคำเตือนว่าเชือกไม่แน่น

45 นาที ที่แล้ว
Fitbit Air vs Whoop ซื้ออันไหนดี? สายวัดสุขภาพไร้หน้าจอ ราคาห่างกันเกือบ 4 เท่า เทคโนโลยี

Fitbit Air vs Whoop ซื้ออันไหนดี? สายวัดสุขภาพไร้หน้าจอ ราคาห่างกันเกือบ 4 เท่า

46 นาที ที่แล้ว
พิมพิชยา ลุยลีกสหรัฐอเมริกา ขอสร้างประวัติศาสตร์ ชมพู่ แนะนำ วอลเลย์บอล

พิมพิชยา ลุยลีกสหรัฐอเมริกา ขอสร้างประวัติศาสตร์ ชมพู่ แนะนำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รัฐมนตรีเขมร สั่งสกัดทุเรียนไทย ถือเป็นสินค้าต้องห้าม ห้ามนำเข้าทุกช่องทาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน ได้รับตัว “มาร์ช” ลิงกระรอกคืนแล้ว ถูกสองผัวเมียขโมย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พนักงานสายการบิน KLM ถูกนำส่งโรงพยาบาล อยู่บนไฟล์ทเที่ยวบินกับผู้ป่วยฮันตาไวรัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” รายงานผลปรับปรุงโรงขยะอ่อนนุช ยืนยันกลิ่นลดลง 50% เล็งลดอีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้พิพากษาสหรัฐฯ เปิดจดหมายลาตาย “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” ก่อนพยายามฆ่าตัวตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ถกสามฝ่าย มุ่งมั่นสร้างสันติภาพและความยั่งยืนชายแดนไทย-กัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

พุ่งปรี๊ด! ราคาทองวันนี้ 8 พ.ค. 69 เปิดตลาดเช้าบวก 200 บาท รูปพรรณขายออกแตะ 73,000

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉ &quot;คุกคนอ้วน&quot; ฝึกหนักเยี่ยงทาส ผอมโทรมใน 21 วัน โหดจนสาว 20 ดับสลด ข่าวต่างประเทศ

แฉ “คุกคนอ้วน” ฝึกหนักเยี่ยงทาส ผอมโทรมใน 21 วัน โหดจนสาว 20 ดับสลด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

เลิกด่วน นั่งไขว่ห้าง ผู้เชี่ยวชาญเตือน กระดูกเชิงกรานพัง เสี่ยงความดันสูง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดี บัตรคนจน ได้เงิน 1,000 บาท 4 เดือน ไม่น้อยหน้า คนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

ข่าวดี บัตรคนจน ได้เงิน 1,000 บาท 4 เดือน ไม่น้อยหน้า คนละครึ่งพลัส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อดีตหน่วยซีล มือสังหาร บิน ลาเดน ลั่นเสียใจ ตอนนั้นไม่ได้แขวนศพประจาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปาฏิหาริย์ เด็กชายเกิด 2 ครั้ง สาเหตุหมอผ่าแล้ว ใส่กลับเข้ามดลูกใหม่ ข่าวต่างประเทศ

ปาฏิหาริย์ เด็กชายเกิด 2 ครั้ง สาเหตุหมอผ่าแล้ว ใส่กลับเข้ามดลูกใหม่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วิบากกรรม ดารา AV นมคัพ J พี่สาวห้ามใกล้หลาน แอบถ่ายหนังโป๊ไม่บอก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอดอลสาว เต้นแรงจนเสื้อในหลุด ยอดคนดูทะลุ 3 ล้านครั้ง บันเทิง

ไอดอลสาว เต้นแรงจนเสื้อในหลุด ยอดคนดูทะลุ 3 ล้านครั้ง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไปได้! ตำรวจอังกฤษ เปิดภาพวงจรปิด ล่าชายโรคจิต ขืนใจม้าตัวเดิมนาน 2 ปี ข่าวต่างประเทศ

ทำไปได้! ตำรวจอังกฤษ เปิดภาพวงจรปิด ล่าชายโรคจิต ขืนใจม้าตัวเดิมนาน 2 ปี

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 09:51 น.
65
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค.

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยามะเร็งมุ่งเป้า 6.9 แสนเม็ด

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยารักษามะเร็ง 6.9 แสนเม็ด ดูแลผู้ป่วยบัตรทอง

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569

รัฐบาลเดินหน้า “ไทยช่วยไทย” ลดค่าครองชีพ นัดซื้อของถูกศุกร์นี้ทั่วประเทศไทย

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
ม.เอกชน เรียนป.ตรีเสาร์-อาทิตย์

แนะนำ ม.เอกชน เรียนป.ตรีเสาร์-อาทิตย์ ยื่นวุฒิสมัครได้เลย

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
Back to top button