ระทึก! เครื่องเล่นเชือกขาดกลางอากาศ กลางงานแฟร์สเปน บาดเจ็บ 4 ราย (คลิป)
เครื่องเล่นเชือกขาดกลางอากาศ กลางงานแฟร์สเปน สูง 90 เมตร เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัส
เมื่อวันที่ 26 เมษายน สำนักข่าว พีเพิล รายงานว่าเกิดเหตุเครื่องเล่นสลิงช็อตเชือกขาด ในงานแฟร์ที่เมืองเซบียา ประเทสสเปน เมื่อช่วงเวลาประมาณ 20.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย
โดยจากคลิปที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์พบว่า ในขณะที่เครื่องเล่นดีดตัวขึ้นไปในอากาศสูง 90 เมตร เชือกด้านขวาเกิดการฉีกขาดและทำให้แคปซูลของคนเล่นเหวี่ยงชนกับเสา
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 รายนั้นประกอบไปด้วยผู้เล่นในเครื่อง 2 รายและประชาชนที่ถูกเศษของเครื่องเล่นบาด เคราะห์ดีทั้ง 4 รายได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเข้าสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว และหาสาเหตุต่อไป เบื้องต้นยังไม่ได้มีการตั้งข้อหาผู้เกี่ยวข้อง
WATCH: Slingshot ride breaks loose at fair in Spain, injuring 4 people pic.twitter.com/EP6qC32hUt
— BNO News Live (@BNODesk) April 25, 2026
