ข่าวต่างประเทศ

รัฐมนตรีเขมร สั่งสกัดทุเรียนไทย ถือเป็นสินค้าต้องห้าม ห้ามนำเข้าทุกช่องทาง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 08:58 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 08:58 น.
77

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้แทนนายกรัฐมนตรี สั่งสกัดทุเรียนไทย ถือเป็นสินค้าต้องห้าม ห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาดและติดตามทุกช่องทาง

ดร.คุนเหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้แทนนายกรัฐมนตรี และอธิบดีกัมพูชาและรัฐกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์สั่งให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดสกัดทุเรียนจากประเทศไทย

โดยในหนังสือระบุว่า “ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบว่า ทุเรียนสดที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย ถือเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาด

ในเรื่องนี้ เพื่อร่วมกันป้องกันการลักลอบนำเข้าทุเรียนสดอย่างผิดกฎหมาย กรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชา ขอแนะนำดังต่อไปนี้

ให้ติดตามและสกัดกั้นอย่างเข้มงวดต่อทุกความพยายามลักลอบนำเข้าทุเรียนสดที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศกัมพูชา ผ่านทุกจุดผ่านแดน รวมถึงช่องทางธรรมชาติ ท่าเรือ และการขนส่งผ่านประเทศลาวหรือประเทศเวียดนามด้วย

สำหรับการนำเข้าทุเรียนสดที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศอื่น ให้ดำเนินการตามเนื้อหาในหนังสือเลขที่ 2107/25 อกค. ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2025 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อกำหนดให้ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศผู้ส่งออกแนบมาด้วย

เมื่อได้รับคำสั่งแนะนำนี้แล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายดำเนินการเผยแพร่และปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ และด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค. เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค.

55 วินาที ที่แล้ว
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยามะเร็งมุ่งเป้า 6.9 แสนเม็ด ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยารักษามะเร็ง 6.9 แสนเม็ด ดูแลผู้ป่วยบัตรทอง

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเดินหน้า “ไทยช่วยไทย” ลดค่าครองชีพ นัดซื้อของถูกศุกร์นี้ทั่วประเทศไทย

16 นาที ที่แล้ว
10 เรื่องน่ารู้ น้อบ ณภัทร ลูกชายคนโต เศรษฐา ทวีสิน โปรไฟล์ธุรกิจเด่น พร้อมอัปเดตสวมแหวนหมั้นแฟนหนุ่ม ข่าว

10 เรื่องน่ารู้ น้อบ ณภัทร ลูกชายคนโต เศรษฐา ทวีสิน โปรไฟล์ธุรกิจเด่น พร้อมอัปเดตสวมแหวนหมั้นแฟนหนุ่ม

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” อัด ครม. ไม่จริงใจกับประชาชน หากไม่สัญญาว่าจะยื่นร่าง รธน. ฉบับใหม่

29 นาที ที่แล้ว
ไวรัสฮันตา คืออะไร? โรคร้ายแรงจากหนูสู่คน ติดต่อทางไหน ทำไมอันตรายถึงชีวิต ข่าว

ไวรัสฮันตา คืออะไร? โรคร้ายแรงจากหนูสู่คน ติดต่อทางไหน ทำไมอันตรายถึงชีวิต

38 นาที ที่แล้ว
น้อบ ณภัทร ลูกชาย เศรษฐา สวมแหวนหมั้นแฟนฟนุ่ม ข่าว

สละโสด! น้อบ ณภัทร ลูกชาย เศรษฐา ทวีสิน สวมแหวนหมั้นแฟนหนุ่ม โรแมนติกมาก

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นจีนดับสลด เชือกขาดขณะเล่นชิงช้าผาดโผน เจ้าหน้าที่เมินคำเตือนว่าเชือกไม่แน่น

45 นาที ที่แล้ว
Fitbit Air vs Whoop ซื้ออันไหนดี? สายวัดสุขภาพไร้หน้าจอ ราคาห่างกันเกือบ 4 เท่า เทคโนโลยี

Fitbit Air vs Whoop ซื้ออันไหนดี? สายวัดสุขภาพไร้หน้าจอ ราคาห่างกันเกือบ 4 เท่า

46 นาที ที่แล้ว
พิมพิชยา ลุยลีกสหรัฐอเมริกา ขอสร้างประวัติศาสตร์ ชมพู่ แนะนำ วอลเลย์บอล

พิมพิชยา ลุยลีกสหรัฐอเมริกา ขอสร้างประวัติศาสตร์ ชมพู่ แนะนำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รัฐมนตรีเขมร สั่งสกัดทุเรียนไทย ถือเป็นสินค้าต้องห้าม ห้ามนำเข้าทุกช่องทาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน ได้รับตัว “มาร์ช” ลิงกระรอกคืนแล้ว ถูกสองผัวเมียขโมย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พนักงานสายการบิน KLM ถูกนำส่งโรงพยาบาล อยู่บนไฟล์ทเที่ยวบินกับผู้ป่วยฮันตาไวรัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” รายงานผลปรับปรุงโรงขยะอ่อนนุช ยืนยันกลิ่นลดลง 50% เล็งลดอีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้พิพากษาสหรัฐฯ เปิดจดหมายลาตาย “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” ก่อนพยายามฆ่าตัวตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ถกสามฝ่าย มุ่งมั่นสร้างสันติภาพและความยั่งยืนชายแดนไทย-กัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

พุ่งปรี๊ด! ราคาทองวันนี้ 8 พ.ค. 69 เปิดตลาดเช้าบวก 200 บาท รูปพรรณขายออกแตะ 73,000

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉ &quot;คุกคนอ้วน&quot; ฝึกหนักเยี่ยงทาส ผอมโทรมใน 21 วัน โหดจนสาว 20 ดับสลด ข่าวต่างประเทศ

แฉ “คุกคนอ้วน” ฝึกหนักเยี่ยงทาส ผอมโทรมใน 21 วัน โหดจนสาว 20 ดับสลด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

เลิกด่วน นั่งไขว่ห้าง ผู้เชี่ยวชาญเตือน กระดูกเชิงกรานพัง เสี่ยงความดันสูง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดี บัตรคนจน ได้เงิน 1,000 บาท 4 เดือน ไม่น้อยหน้า คนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

ข่าวดี บัตรคนจน ได้เงิน 1,000 บาท 4 เดือน ไม่น้อยหน้า คนละครึ่งพลัส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อดีตหน่วยซีล มือสังหาร บิน ลาเดน ลั่นเสียใจ ตอนนั้นไม่ได้แขวนศพประจาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปาฏิหาริย์ เด็กชายเกิด 2 ครั้ง สาเหตุหมอผ่าแล้ว ใส่กลับเข้ามดลูกใหม่ ข่าวต่างประเทศ

ปาฏิหาริย์ เด็กชายเกิด 2 ครั้ง สาเหตุหมอผ่าแล้ว ใส่กลับเข้ามดลูกใหม่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วิบากกรรม ดารา AV นมคัพ J พี่สาวห้ามใกล้หลาน แอบถ่ายหนังโป๊ไม่บอก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอดอลสาว เต้นแรงจนเสื้อในหลุด ยอดคนดูทะลุ 3 ล้านครั้ง บันเทิง

ไอดอลสาว เต้นแรงจนเสื้อในหลุด ยอดคนดูทะลุ 3 ล้านครั้ง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไปได้! ตำรวจอังกฤษ เปิดภาพวงจรปิด ล่าชายโรคจิต ขืนใจม้าตัวเดิมนาน 2 ปี ข่าวต่างประเทศ

ทำไปได้! ตำรวจอังกฤษ เปิดภาพวงจรปิด ล่าชายโรคจิต ขืนใจม้าตัวเดิมนาน 2 ปี

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 08:58 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 08:58 น.
77
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค.

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยามะเร็งมุ่งเป้า 6.9 แสนเม็ด

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยารักษามะเร็ง 6.9 แสนเม็ด ดูแลผู้ป่วยบัตรทอง

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569

รัฐบาลเดินหน้า “ไทยช่วยไทย” ลดค่าครองชีพ นัดซื้อของถูกศุกร์นี้ทั่วประเทศไทย

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
ม.เอกชน เรียนป.ตรีเสาร์-อาทิตย์

แนะนำ ม.เอกชน เรียนป.ตรีเสาร์-อาทิตย์ ยื่นวุฒิสมัครได้เลย

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
Back to top button