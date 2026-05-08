รัฐมนตรีเขมร สั่งสกัดทุเรียนไทย ถือเป็นสินค้าต้องห้าม ห้ามนำเข้าทุกช่องทาง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้แทนนายกรัฐมนตรี สั่งสกัดทุเรียนไทย ถือเป็นสินค้าต้องห้าม ห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาดและติดตามทุกช่องทาง
ดร.คุนเหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้แทนนายกรัฐมนตรี และอธิบดีกัมพูชาและรัฐกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์สั่งให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดสกัดทุเรียนจากประเทศไทย
โดยในหนังสือระบุว่า “ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบว่า ทุเรียนสดที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย ถือเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาด
ในเรื่องนี้ เพื่อร่วมกันป้องกันการลักลอบนำเข้าทุเรียนสดอย่างผิดกฎหมาย กรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชา ขอแนะนำดังต่อไปนี้
ให้ติดตามและสกัดกั้นอย่างเข้มงวดต่อทุกความพยายามลักลอบนำเข้าทุเรียนสดที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศกัมพูชา ผ่านทุกจุดผ่านแดน รวมถึงช่องทางธรรมชาติ ท่าเรือ และการขนส่งผ่านประเทศลาวหรือประเทศเวียดนามด้วย
สำหรับการนำเข้าทุเรียนสดที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศอื่น ให้ดำเนินการตามเนื้อหาในหนังสือเลขที่ 2107/25 อกค. ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2025 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อกำหนดให้ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศผู้ส่งออกแนบมาด้วย
เมื่อได้รับคำสั่งแนะนำนี้แล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายดำเนินการเผยแพร่และปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ และด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง”
