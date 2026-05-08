พนักงานสายการบิน KLM ถูกนำส่งโรงพยาบาล อยู่บนไฟล์ทเที่ยวบินกับผู้ป่วยฮันตาไวรัส
พนักงานสายการบิน KLM ถูกนำส่งโรงพยาบาล อยู่บนไฟล์ทเที่ยวบินกับผู้ป่วยฮันตาไวรัสก่อนที่ผู้โดยสารจะถูกนำลงจากเครื่อง เข้าตรวจหาเชื้อแล้ว
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม สำนักข่าว NDTV รายงานว่า พนักงานต้อนรับบนทสายการบิน KLM ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอัมสเตอร์ดัมเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสฮันตา ภายหลังจากที่เธอแสดงอาการป่วยเล็กน้อยและเธออยู่บนเครื่องบินลำเดียวกันกับผู้โดยสารที่ติดเชื้อไวรัสฮันตา
โดยสื่อดัตช์ระบุว่า ผู้โดยสารอยู่บนเครื่องอยู่ช่วงหนึ่ง และถูกนำตัวลงจากเครื่องก่อนที่จะเทคออฟ ซึ่งในเวลาต่อมีรายงานว่าผู้โดยสารคนดังกล่าวจะเสียชีวิตลง
ซึ่งทางสารการบินระบุว่าจากอาการป่วยของเธอ ทำให้ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เธอร่วมเดินทางบนไฟล์ท KL592 ซึ่งบินจากนครจฮันเนสเบิร์กไปอัมสเตอร์ดัม ในวันที่ 25 เมษายน เวลา 23.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น
ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานถึงผลตรวจแต่อย่างใด ซึ่งทางการเนเธอร์แลนด์เร่งติดตามผู้โดยสารและลูกเรือบนเที่ยวบินดังกล่าว เพื่อเฝ้าระวังต่อไป
