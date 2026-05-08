"ชัชชาติ" รายงานผลปรับปรุงโรงขยะอ่อนนุช ยืนยันกลิ่นลดลง 50% เล็งลดอีก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 08:06 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 08:09 น.
ชัชชาติ รายงานผลปรับปรุงโรงขยะอ่อนนุช ยืนยันลดลง 50% เล็งลดอีก เข้าใจประชาชนเพราะกลิ่นรุนแรงกระทบต่อการใช้ชีวิต

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้สัมภาษณ์และรายงานผลการปรับปรุงศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชตลอดระยะเวลา 4 ปี และแผนการพัฒนาพื้นที่สู่ต้นแบบนิคมสีเขียว (Green Industry)

ศูนย์ขยะอ่อนนุชเป็นศูนย์ที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาสามศูนย์หลักของกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ผ่านมาเผชิญข้อกังวลเรื่องกลิ่นเหม็นกระทบชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง

โดย 4 ปีที่ผ่านมา กทม. เร่งปรับปรุง 4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย โรงขนถ่ายขยะมูลฝอย 1,000 ตัน ซึ่งปรับปรุงอาคารเป็นระบบปิด 100% ติดตั้งประตูอัตโนมัติ 8 บาน ระบบบำบัดอากาศขนาด 60,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และปลูกต้นไม้โดยรอบ 200 ต้น ซึ่งเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 66

ต่อมาคือโรงกำจัดขยะ MBT 800 ตัน ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ที่อยู่ติดหมู่บ้านอิมพีเรียล เคยมีปัญหาร้องเรียนมากที่สุด ได้การปรับปรุงถึง 10 รายการ อาทิ การทำระบบปิดสมบูรณ์แบบ ประตูรับขยะ 2 ชั้น จำนวน 5 บาน ติดตั้งระบบบำบัดอากาศขนาด 167,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ม่านอากาศ อุโมงค์ควบคุมกลิ่นพร้อมระบบพ่นน้ำยาจุลินทรีย์ และบ่อล้างล้อรถขยะอัตโนมัติ

ส่วนโรงหมักปุ๋ย 1,000 ตัน และ 600 ตัน ซึ่งเป็นสัญญาเดิมที่ทำไว้ก่อนคณะผู้บริหารชุดนี้จะเข้ามา แม้ในสัญญาไม่มีเงื่อนไขเรื่องการปรับกรณีเกิดกลิ่นเหม็น แต่ กทม. ได้ให้ติดตั้งระบบ E-Nose เพิ่มรวม 6 จุด กล้อง CCTV และปรับปรุงภูมิทัศน์

โดยโรงหมักปุ๋ย 600 ตันจะหมดสัญญาในเดือน ธ.ค. ปีนี้ และโรง 1,000 ตันจะหมดสัญญาในปีหน้า ซึ่งมีแนวโน้มจะไม่ต่อสัญญาและจะเปลี่ยนไปใช้ระบบโรงเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด 1,000 ตันแทน ปัจจุบันอยู่ในช่วงทดสอบระบบโดยรับขยะวันละ 400 ตัน และจะเริ่มดำเนินงานเต็มรูปแบบในช่วงครึ่งหลังของปี 69

แม้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ จะแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของกลิ่นลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ประชาชนอาจไม่ได้สนใจเพียงแค่ค่าเฉลี่ย เพราะพวกเขาสนใจวันที่กลิ่นรุนแรงที่สุดซึ่งกระทบต่อการใช้ชีวิต

ดังนั้นเป้าหมายต่อไปคือต้องทำให้ไม่มีวันที่กลิ่นพุ่งสูงขึ้นเลย แม้เทรนด์จะมาถูกทางแต่เราต้องทำงานให้หนักขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในบางวันที่เกิดขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านรอบศูนย์ขยะรู้สึกสบายใจได้อย่างแท้จริง โดยค่าเฉลี่ยเป็นเพียงตัวชี้วัดว่าเราเดินมาถูกทาง แต่การจัดการกับค่าสูงสุดในแต่ละวันคือสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญเพื่อลดความทุกข์ของประชาชน

ขอยืนยันความโปร่งใสในการตรวจสอบสัญญาจ้าง โดยมีการปรับเงินกรณีบริษัทกำจัดขยะไม่หมดวันต่อวันหรือปฏิบัติผิดวิธีตามเงื่อนไขอย่างเข้มงวด พร้อมยอมรับคำวิจารณ์จากทุกภาคส่วนรวมถึงกรณีที่ สส.พรรคประชาชน ตั้งข้อสังเกตเรื่องระบบปิด โดยยืนยันว่าแม้จะไม่สามารถปิดสนิทได้ 100% เหมือนกระป๋องซีลแต่ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าในอดีตมาก และพร้อมพัฒนาต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

