สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน ได้รับตัว “มาร์ช” ลิงกระรอกคืนแล้ว ถูกสองผัวเมียขโมย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 08:42 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 08:42 น.
โล่งอก สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน ได้รับตัว “มาร์ช” ลิงกระรอกคืนแล้ว ถูกสองผัวเมียขโมย หวังว่าสัตว์ที่เหลือจะกลับสู่เจ้าของได้อย่างปลอดภัย

จากกรณีที่จากกรณีที่สวนสัตว์พาต้า ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพร้อมภาพสเก็ตช์ชายหญิง ที่เข้ามาขโมย กิ้งก่าจระเข้จีน-ซาลาแมนเดอร์ลายเสือ เมื่อช่วงวันที่ 1 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา โดยผู้ก่อเหตุได้สะพายกระเป๋าซึ่งมีลูกลิงกระรอก ทางสวนสัตว์ได้เข้าแจ้งความแล้วนั่น

ซึ่งในเวลาต่อมาเพจเฟซบุ๊ก สวนสัตว์ เพื่อน เดรัจฉาน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเกี่ยวเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า “ลิงกระรอกนี้คือ “มาร์ช” รึเปล่า???? …หวังว่าจะใช่ด้วยเถิด” ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับกุมผู้ก่อเหตุทั้งสองคนได้นั้น

ล่าสุดทาง สวนสัตว์ เพื่อน เดรัจฉาน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เช้าวันนี้ 7 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 10.40 น. สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานได้รับข่าวดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์สืบนครบาล ได้แจ้งว่า ทีมสืบนครบาลได้จับตัวคนขโมยสัตว์ พร้อมสัตว์ของกลางจำนวนหลายชนิดรวมถึงลิงกระรอก “มาร์ช” ที่ถูกขโมยไปจากสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมานี้ และได้แจ้งให้สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน ไปยืนยันว่าลิงกระรอกตัวที่ยึดมาได้เป็นตัวเดียวกับที่ถูกขโมยไปจากสวนสัตว์หรือไม่ ซึ่งคุณพิสิษฐ์ ณ พัทลุง เจ้าของสวนสัตว์ได้ไปยืนยันและรับตัวลิงกระรอก “มาร์ช” กลับมายังสวนสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พวกเราทุกคนที่สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานดีใจเป็นที่สุดที่ได้ “มาร์ช” ที่เรารักกลับมา เราขอขอบคุณผู้ให้ความกรุณาช่วยกันติดตาม “มาร์ช” กลับมาได้ครั้งนี้เป็นอย่างสูงค่ะ

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่เกี่ยวข้อง สน.ดอนเมือง สน.บางยี่ขัน สน.บางเขน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอบพระคุณท่านรองผู้การศูนย์สืบนครบาล และทีมสืบนครบาล ที่ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่การจับกุมผู้ขโมยสัตว์และได้สัตว์ที่ถูกขโมยไปกลับคืนมา ขออภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้

ขอบคุณสวนสัตว์พาต้าที่ประสานให้ข้อมูลเบาะแสกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นเบาะแสสำคัญมาก

ขอบคุณชาวโซเชียลที่ช่วยกันคอมเม้นท์ ช่วยแชร์ ช่วยกันตามหา เป็นพลังที่ทำให้เราได้ “มาร์ช” และสัตว์ที่เราถูกขโมยไปกลับคืนมา

พวกเรารู้สึกยินดีกับสัตว์ทุกตัวที่ได้รับการช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากสภาวะอันเลวร้ายในมือของโจรลักสัตว์ทั้ง 2 คนที่ถูกจับกุมในครั้งนี้ หวังว่าสัตว์เหล่านี้จะได้กลับคืนสู่เจ้าของเดิมหรือได้รับการดูแลโดยหน่วยราชการอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

