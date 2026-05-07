อดีตหน่วยซีล มือสังหาร บิน ลาเดน ลั่นเสียใจ ตอนนั้นไม่ได้แขวนศพประจาน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 05:28 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 13:37 น.
อดีตหน่วยซีลสหรัฐฯ ผู้ปลิดชีพโอซามา บิน ลาเดน เมื่อ 15 ปีก่อน เผยเบื้องหลังภารกิจลับ ความเสียใจประการเดียวที่ไม่ได้นำร่างหัวหน้ากลุ่มอัลกออิดะห์ไปแขวนประจานกลางมหานครนิวยอร์ก

โรเบิร์ต โอโอนีลล์ อดีตสมาชิกหน่วยปฏิบัติการพิเศษซีล (SEAL Team Six) วัย 50 ปี ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงปฏิบัติการประวัติศาสตร์เมื่อ 15 ปีก่อน เขาคือผู้ลงมือปลิดชีพโอซามา บิน ลาเดน หัวหน้าขบวนการก่อการร้ายในบ้านพักเมืองเอบอตตาบัด ประเทศปากีสถาน

โรเบิร์ตเล่าข้อมูลเบื้องหลังปฏิบัติการนี้ว่า ทีมของเขามีเวลาเตรียมตัวเพียงไม่กี่สัปดาห์ สมาชิกในทีมต้องฝึกซ้อมบทบาทของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า พวกเขารู้ดีว่าหากภารกิจล้มเหลวหมายถึงความตาย เขาตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจนี้เมื่อรองประธานาธิบดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการทบวงทหารเรือเดินทางมาร่วมรับฟังบรรยายสรุปแผนการ

โรเบิร์ตให้สัมภาษณ์กับสำนักพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ เขาจดจำบิน ลาเดน ได้ทันทีที่บุกเข้าไปในตัวบ้าน แปลกใจที่เป้าหมายมีรูปร่างผอมซูบ โรเบิร์ตลั่นไกปืนใส่บิน ลาเดน 2 นัดซ้อนก่อนจะยิงซ้ำอีก 1 นัด ร่างของเป้าหมายล้มลงตรงปลายเตียงนอน โรเบิร์ตหยุดชะงักไปชั่วครู่พร้อมคิดในใจว่าเขาเพิ่งยิงบิน ลาเดน เสียชีวิต ทุกสิ่งที่เขารู้จักกับทุกอย่างที่วางแผนไว้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เพื่อนร่วมทีมต้องเข้ามาเตือนสติให้เขากลับไปค้นหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ต่อ

รัฐบาลสหรัฐอเมริกานำร่างของบิน ลาเดน ไปฝังลงในทะเลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ทางการต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้หลุมศพกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มผู้ติดตาม ทางการยังพบอุปสรรคในการหาประเทศที่ยอมรับศพภายในเวลา 24 ชั่วโมงตามธรรมเนียมศาสนาอิสลาม

โรเบิร์ตรู้สึกเสียใจเพียงอย่างเดียวจากเหตุการณ์นี้ หากเขามีสิทธิเลือก เขาจะนำร่างของบิน ลาเดน ไปแขวนไว้บนสะพานในมหานครนิวยอร์กเพื่อให้ชาวเมืองจัดการกับร่างนั้นด้วยตัวเอง

โรเบิร์ตอธิบายแรงจูงใจของทีมหน่วยซีล พวกเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชื่อเสียง สมาชิกทุกคนลงมือทำเพื่อรำลึกถึงผู้ตกเป็นเหยื่อจากเหตุการณ์ 9/11 โรเบิร์ตยกตัวอย่างถึงแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เพิ่งไปส่งลูกที่โรงเรียนช่วงเช้าวันอังคาร ก่อนที่หนึ่งชั่วโมงต่อมาเธอต้องตัดสินใจกระโดดลงมาจากตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์โดยพยายามจับกระโปรงเอาไว้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์วาระสุดท้ายของชีวิต

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

