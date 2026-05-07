อดีตหน่วยซีล มือสังหาร บิน ลาเดน ลั่นเสียใจ ตอนนั้นไม่ได้แขวนศพประจาน
อดีตหน่วยซีลสหรัฐฯ ผู้ปลิดชีพโอซามา บิน ลาเดน เมื่อ 15 ปีก่อน เผยเบื้องหลังภารกิจลับ ความเสียใจประการเดียวที่ไม่ได้นำร่างหัวหน้ากลุ่มอัลกออิดะห์ไปแขวนประจานกลางมหานครนิวยอร์ก
โรเบิร์ต โอโอนีลล์ อดีตสมาชิกหน่วยปฏิบัติการพิเศษซีล (SEAL Team Six) วัย 50 ปี ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงปฏิบัติการประวัติศาสตร์เมื่อ 15 ปีก่อน เขาคือผู้ลงมือปลิดชีพโอซามา บิน ลาเดน หัวหน้าขบวนการก่อการร้ายในบ้านพักเมืองเอบอตตาบัด ประเทศปากีสถาน
โรเบิร์ตเล่าข้อมูลเบื้องหลังปฏิบัติการนี้ว่า ทีมของเขามีเวลาเตรียมตัวเพียงไม่กี่สัปดาห์ สมาชิกในทีมต้องฝึกซ้อมบทบาทของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า พวกเขารู้ดีว่าหากภารกิจล้มเหลวหมายถึงความตาย เขาตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจนี้เมื่อรองประธานาธิบดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการทบวงทหารเรือเดินทางมาร่วมรับฟังบรรยายสรุปแผนการ
โรเบิร์ตให้สัมภาษณ์กับสำนักพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ เขาจดจำบิน ลาเดน ได้ทันทีที่บุกเข้าไปในตัวบ้าน แปลกใจที่เป้าหมายมีรูปร่างผอมซูบ โรเบิร์ตลั่นไกปืนใส่บิน ลาเดน 2 นัดซ้อนก่อนจะยิงซ้ำอีก 1 นัด ร่างของเป้าหมายล้มลงตรงปลายเตียงนอน โรเบิร์ตหยุดชะงักไปชั่วครู่พร้อมคิดในใจว่าเขาเพิ่งยิงบิน ลาเดน เสียชีวิต ทุกสิ่งที่เขารู้จักกับทุกอย่างที่วางแผนไว้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เพื่อนร่วมทีมต้องเข้ามาเตือนสติให้เขากลับไปค้นหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ต่อ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกานำร่างของบิน ลาเดน ไปฝังลงในทะเลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ทางการต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้หลุมศพกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มผู้ติดตาม ทางการยังพบอุปสรรคในการหาประเทศที่ยอมรับศพภายในเวลา 24 ชั่วโมงตามธรรมเนียมศาสนาอิสลาม
โรเบิร์ตรู้สึกเสียใจเพียงอย่างเดียวจากเหตุการณ์นี้ หากเขามีสิทธิเลือก เขาจะนำร่างของบิน ลาเดน ไปแขวนไว้บนสะพานในมหานครนิวยอร์กเพื่อให้ชาวเมืองจัดการกับร่างนั้นด้วยตัวเอง
โรเบิร์ตอธิบายแรงจูงใจของทีมหน่วยซีล พวกเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชื่อเสียง สมาชิกทุกคนลงมือทำเพื่อรำลึกถึงผู้ตกเป็นเหยื่อจากเหตุการณ์ 9/11 โรเบิร์ตยกตัวอย่างถึงแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เพิ่งไปส่งลูกที่โรงเรียนช่วงเช้าวันอังคาร ก่อนที่หนึ่งชั่วโมงต่อมาเธอต้องตัดสินใจกระโดดลงมาจากตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์โดยพยายามจับกระโปรงเอาไว้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์วาระสุดท้ายของชีวิต
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อดีตนักมวยทีมชาติคลั่ง แทงชายเปลือยปอดทะลุ อ้างทำเพราะ “พระเจ้าสั่ง”
- ตำรวจนอร์เวย์ คาดเหตุระเบิดสถานทูตสหรัฐฯ อาจเป็นเหตุก่อการร้าย
- ตำรวจฝรั่งเศส สั่งห้ามชาวมุสลิมชุมนุมประจำปีในปารีส หวั่นเกิดอันตราย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: