ตำรวจนอร์เวย์ คาดเหตุระเบิดสถานทูตสหรัฐฯ อาจเป็นเหตุก่อการร้าย
ตำรวจนอร์เวย์ คาดเหตุระเบิดสถานทูตสหรัฐฯในกรุงออสโล อาจเป็นเหตุก่อการร้าย ยังไม่ฟันธงว่าใช่หรือไม่ กำลังสอบสวนเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจนอร์เวย์ ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเหตุระเบิดสถานทูตสหรัฐอเมริกา ในกรุงออสโล เมื่อช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น อาจจะเป็นเหตุก่อการร้าย
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และตัวอาคารสถานทูตได้รับความเสียหายเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้แม้ว่าระเบิดสถานทูตอาจจะเป็นเหตุก่อการร้าย แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้ฟันธงว่ามูลเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวคืออะไร
ทางการนอร์เวย์ระบุว่าพวกเขาได้ติดต่อกับทางสหรัฐฯเพื่อแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและกำลังร่วมสอบสวนหาความจริงต่อไป พร้อมระบุอีกว่าหากใครทราบข้อมูลเพิ่มเติมขอให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนอร์เวย์ต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- FBI คาดเหตุก่อการร้าย มือปืนกราดยิงสวนเบียร์สหรัฐฯ ตาย 2 เจ็บ 14
- สื่ออิหร่าน ประกาศ “โมจตาบา” ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่อย่างเป็นทางการ
- อิสราเอล ทิ้งระเบิดถล่มสนามบินอิหร่าน ไฟลุกท่วมท้องฟ้าแดงเพลิง ยอดตายพุ่งไม่หยุด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: