ปาฏิหาริย์ เด็กชายเกิด 2 ครั้ง สาเหตุหมอผ่าแล้ว ใส่กลับเข้ามดลูกใหม่
ปาฏิหาริย์เด็กชายเกิด 2 ครั้ง ทีมแพทย์สหรัฐฯ สร้างประวัติศาสตร์ ผ่าตัดช่วยชีวิตทารกในครรภ์ ป่วยโรคทางเดินหายใจอุดกั้นหายาก นำตัวออกมาครึ่งทางก่อนใส่กลับเข้ามดลูกใหม่จนรอดชีวิต
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเคสการแพทย์สุดน้ำตาซึม หนูน้อย คาสเซียน ลูกชายของ Keishera กับ Greg Joubert กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลก หลังจากทารกน้อยรอดชีวิตจากโรคหายากที่พบเพียง 1 ใน 50,000 ของการตั้งครรภ์ พ่อแม่เรียกว่าชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องจากเกือบต้องเสียลูกไปตั้งแต่การตั้งครรภ์ยังไม่ครบกำหนด
เมื่ออายุครรภ์ได้ 5 เดือน แพทย์ตรวจพบว่าทารกในท้องป่วยด้วยภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นแต่กำเนิด หรือที่เรียกว่าโรค CHAOS อาการนี้ส่งผลให้ของเหลวคั่งในปอดจนปอดขยายใหญ่เกินขนาด ความดันที่เพิ่มขึ้นจะเข้าไปบีบหัวใจของทารก นำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งเด็กส่วนใหญ่มักเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือหลังจากคลอดได้ไม่นาน
นายแพทย์ Emanuel Vlastos จากสถาบันสุขภาพผู้หญิงออร์แลนโด ตัดสินใจใช้วิธีรักษาที่ก้าวล้ำเพื่อยื้อชีวิตเด็กชายรายนี้ ทีมแพทย์ลงมือผ่าคลอดเมื่อแม่มีอายุครรภ์ได้เพียง 25 สัปดาห์ โดยนำส่วนศีรษะกับลำตัวช่วงบนของทารกออกมาจากมดลูกเพียงชั่วคราวเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปบริเวณใต้จุดที่อุดตัน เมื่อขั้นตอนเสร็จสิ้นจึงนำทารกกลับเข้าสู่มดลูกตามเดิมเพื่อให้เขาเจริญเติบโตต่อไป
เหตุการณ์นี้ทำให้ Keishera กลายเป็นคุณแม่ที่ผ่านการผ่าคลอดมาแล้วแต่ลูกยังคงอยู่ในท้อง เธอต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการคลอดจริงๆ อีกครั้ง จนกระทั่งอายุครรภ์ได้ 31 สัปดาห์ ถุงน้ำคร่ำจึงแตกออก เป็นสัญญาณว่า Cassian พร้อมออกมาลืมตาดูโลกเป็นครั้งที่ 2 อย่างสมบูรณ์
แม้หนูน้อยต้องพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดนานถึง 132 วัน แต่ในที่สุดพ่อแม่ก็สามารถพาลูกกลับบ้านได้สำเร็จ ปัจจุบัน Cassian ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและท่อให้อาหาร รวมถึงมีกำหนดผ่าตัดเพิ่มเติมในอนาคต ครอบครัว Joubert ตั้งใจจะจัดงานวันเกิดให้ลูกปีละ 2 ครั้งเพื่อฉลองทั้งวันผ่าตัดช่วยชีวิตและวันคลอดจริง ซึ่งถือเป็นรางวัลสำหรับความอดทนของทุกคน
