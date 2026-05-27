รวบลุงฟลอริดาเพี้ยน เดินแก้ผ้ารอบอพาร์ทเมนท์ เถียงตำรวจเป็น “สิทธิ” ของเขา เพื่อนบ้านเผยใช้อวัยวะเพศกระแทกกริ่งบ้าน
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จับกุมนาย ไทโรน เจมส์ คอสซี ปู่วัย 79 ปี ภายหลังจากที่เขาเดินแก้ผ้า และทำท่าอนาจารทั่วอพาร์ทเมนท์ ก่อนที่จะมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า “เขามีสิทธิที่จะเดินเปลือย”
โดยการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากที่เพื่อนบ้านโทรแจ้ง โดยระบุว่า พวกเขารู้สึกกังวลและรู้สึกอึดอัดกับพฤติกรรมของปู่คนดังกล่าว เมื่อไปถึงตำรวจก็พบว่าชายคนดังกล่าวไม่สวมอะไรเลยนอกจากจีสตริง พร้อมยืนกว่าเป็นสิทธิของเขา เขามีสิทธิเดินเปลือยกายได้ตามมาตรา 800.001 แห่งกฎหมายรัฐฟลอริดา ตราบใดที่เขาไม่ได้อยู่ใน “สวนสาธารณะ” อย่างไรก็ตามเขาถูกจับกุมในที่สุด
อ้างอิงจากคำให้การเพื่อนบ้านระบุว่านายคอสซีใช้อวัยวะเพศของเขากระแทกเข้ามที่กล้องวงจรปิดกริ่งหน้าบ้าน รวมถึงทำท่าส่ออนาจาร เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาอนาจาร 5 กระทง ก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมา และนัดหมายขึ้นศาลต่อไป
