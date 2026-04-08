ข่าวต่างประเทศ

อดีตนักมวยทีมชาติคลั่ง แทงชายเปลือยปอดทะลุ อ้างทำเพราะ “พระเจ้าสั่ง”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 14:40 น.
ตำรวจไมอามีรวบอดีตนักชกทีมชาติคิวบาวัย 29 ปี หลังบุกแทงชายในอพาร์ตเมนต์ อ้าง “พระเจ้าสั่งให้มาแทง” เหยื่อปอดทะลุหามส่ง รพ. ศาลสั่งไม่ให้ประกัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2569 ตำรวจไมอามีจับกุม แฟรงก์ ซัลดิบาร์-ซานเตียสเตบัน (Frank Zaldivar-Santiesteban) นักมวยสากลอาชีพชาวคิวบาวัย 29 ปี ในข้อหาพยายามฆาตกรรมโดยใช้อาวุธร้ายแรง (attempted felony murder with a firearm or deadly weapon) หลังเกิดเหตุแทงกันอย่างรุนแรงในย่านที่พักอาศัยของเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

ตามรายงานของสถานีข่าว NBC 6 South Florida และ WSVN ซึ่งอ้างรายงานการจับกุมของตำรวจ เหตุการณ์เริ่มขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุบริเวณถนน Northwest 57th Avenue ว่ามีบุคคลต้องสงสัยกำลังลับมีด ต่อมาผู้แจ้งเหตุบอกว่าบุคคลดังกล่าวเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ มีเสียงทะเลาะกัน และมีคนเปลือยกาย

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพูดคุยกับผู้อยู่อาศัย 2 คนในอพาร์ตเมนต์ ซึ่งทั้งคู่บอกว่าทุกอย่างปกติดี แต่ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อมา ผู้แจ้งเหตุโทรแจ้ง 911 อีกครั้ง แจ้งว่ามีคนกำลังตีกันและมีคนถูกแทง

เหยื่อเปลือยกายเลือดท่วมปรากฏตัวที่ปั๊มน้ำมัน

ไม่นานหลังจากนั้น พนักงานปั๊มน้ำมันบนถนน West Flagler Street โทรแจ้งตำรวจว่ามีชายเปลือยกายเลือดท่วมถือมีดปรากฏตัวที่หน้าปั๊ม เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ พบเหยื่อมีบาดแผลถูกแทงที่หน้าอก มีแผลฉีกขาดและปอดทะลุ จึงนำตัวส่งศูนย์อุบัติเหตุ Ryder Trauma Center ของโรงพยาบาล Jackson Memorial Hospital ทันที

กล้องวงจรปิดของปั๊มน้ำมันบันทึกภาพขณะตำรวจเข้าช่วยเหยื่อได้ชัดเจน

เหยื่อให้การกับตำรวจว่า เขาเพิ่งรู้จักซัลดิบาร์-ซานเตียสเตบันเมื่อไม่กี่วันก่อน จากนั้นซัลดิบาร์-ซานเตียสเตบันบุกเข้ามาในอพาร์ตเมนต์พร้อมมีด พร้อมพูดว่า “พระเจ้าบอกให้ฉันมาที่นี่เพื่อแทงนาย” (God told me to come here and stab you)

เหยื่อถูกแทงแต่สามารถต่อสู้แย่งมีดจากมือผู้ต้องหาได้ และแทงซัลดิบาร์-ซานเตียสเตบันกลับหลายครั้งเพื่อป้องกันตัว

หลายชั่วโมงต่อมา ตำรวจพบซัลดิบาร์-ซานเตียสเตบันบริเวณแยกถนน Northwest 42nd Avenue กับถนน Northwest 7th Street ในสภาพเลือดท่วมตัว มีผ้าห่มสีขาวพันรอบเอว เขาปฏิเสธที่จะบอกชื่อกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจจึงนำตัวส่งศูนย์อุบัติเหตุ Ryder Trauma Center เช่นกัน และใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตน

นักสืบพูดคุยกับซัลดิบาร์-ซานเตียสเตบัน ผู้ต้องหาอ้างว่าเขาทะเลาะกับ “พี่ชายที่เขารัก” และพูดว่า “เขาไม่สนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ตัดสินเขาได้”

 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2569 ตำรวจพบชายคนหนึ่งเปลือยกายและถูกแทงที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในไมอามี
(ภาพจาก : NBC 6 South Florida – เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2569 ตำรวจพบชายคนหนึ่งเปลือยกายและถูกแทงที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในไมอามี)

ศาลสั่งไม่ให้ประกัน ขึ้นศาลจากเตียงผู้ป่วย

เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน ซัลดิบาร์-ซานเตียสเตบันปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาผ่านวิดีโอคอลจากเตียงในโรงพยาบาล ผู้พิพากษาศาลแขวงไมอามี-เดด สั่งคุมขังโดยไม่ให้ประกันตัว

ซัลดิบาร์-ซานเตียสเตบัน มีชื่อเล่นในวงการมวยว่า “El Perro” เกิดที่เมืองซานติอาโกเดกูบา ประเทศคิวบา เขาเคยเป็นตัวแทนทีมชาติคิวบาในรายการ World Series of Boxing (WSB) กับทีม Domadores de Cuba เมื่อปี 2560 โดยลงชกในรุ่นฟลายเวท (52 กก.) และเคยแข่งขันในรายการระดับชาติอย่าง Playa Girón ระหว่างปี 2559–2561

ในอาชีพนักมวยอาชีพ เขามีสถิติ 5 ชนะ 2 แพ้ น็อก 3 ครั้ง ไฟต์ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ที่สนาม T-Mobile Arena ลาสเวกัส เขาแพ้น็อกยก 3 ให้กับ เคอร์เมล โมตัน (Curmel Moton) นักชกดาวรุ่งวัย 18 ปีจากค่าย Mayweather Promotions ในคู่อันเดอร์การ์ดของศึก David Benavidez ปะทะ David Morrell Jr.

การจับกุมครั้งนี้ไม่ใช่คดีแรกของซัลดิบาร์-ซานเตียสเตบัน ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ Boxing Social ซึ่งอ้างบันทึกของหน่วยงานราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 เขาถูกจับที่คีย์เวสต์โดยสำนักงานนายอำเภอเคาน์ตีมอนโร ในข้อหาบุกรุก ครอบครองกัญชา (ต่ำกว่า 20 กรัม) ครอบครองยาเสพติดเพื่อใช้ส่วนตัว และทำลายหลักฐาน ตั้งวงเงินประกัน 7,000 ดอลลาร์ ก่อนหน้านั้นในเดือนกรกฎาคม 2568 เขายังถูกจับในข้อหาขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต

คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน ตำรวจกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและรวบรวมปากคำพยาน ก่อนส่งสำนวนให้อัยการเพื่อพิจารณาข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการต่อไป

