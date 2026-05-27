ครูฉาว บังคับเด็ก 12 ตบหน้าเพื่อน ฉุนคุยไม่หยุด ตร.บุกจับกลางห้องเรียน

Aindravudh เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 22:15 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 17:16 น.
ถ้าเป็นที่ไทยคงมองเป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ใช่กับประเทศเจริญแล้ว พฤติกรรมสุดอึ้งเกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมต้นลีในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ตำรวจเคาน์ตีมานาทีเข้าจับกุม จูดิธ คลาร์ก ครูวัย 64 ปีในข้อหาทารุณกรรมเด็ก หลังจากเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ครูพยายามสั่งให้นักเรียนคนหนึ่งหยุดคุยในชั้นเรียน เด็กจอมคุยไม่ยอมเงียบ ครูจึงถามขึ้นมาลอยๆ ว่า “ใครอยากตบหน้าเขาบ้าง”

พยานในห้องเรียนเล่าว่าตอนแรกไม่มีใครยอมอาสา เด็กคนเดิมก็เริ่มส่งเสียงอีกครั้ง ครูจึงถามหาคนอาสาตบหน้าเพื่อนซ้ำอีกรอบ เมื่อห้องเรียนยังคงเงียบกริบ ครูจึงสั่งให้นักเรียนสองคนเดินไปปิดม่านหน้าต่างห้องเรียนให้มิดชิด จากนั้นหันไปสั่งนักเรียนวัย 12 ปีให้ลงมือตบหน้าเพื่อนร่วมชั้น

เด็กวัย 12 ปียอมทำตามคำสั่งโดยใช้มือเปล่าตบหน้าเหยื่อเบาๆ เด็กสารภาพกับตำรวจในภายหลังว่ารู้สึกกลัวการขัดคำสั่งครู ตำรวจยืนยันว่าจะไม่มีการดำเนินคดีกับเด็กที่ลงมือตบเพื่อน

ผู้บริหารโรงเรียนสั่งย้ายครูต้นเรื่องออกจากชั้นเรียนทันทีที่มีการสอบสวน ทางเขตการศึกษาเคาน์ตีมานาทีออกแถลงการณ์ประณามพฤติกรรมสุดช็อก ยืนยันว่าการกระทำขัดต่อมาตรฐานความปลอดภัยของโรงเรียนอย่างร้ายแรง เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กรับทราบเรื่องตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2569

ครูคนก่อเหตุเริ่มทำงานกับเขตการศึกษามาตั้งแต่ปี 2562 ทางโรงเรียนแจ้งไม่ต่อสัญญาจ้างไปตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา กำหนดการทำงานวันสุดท้ายคือวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 แต่ตำรวจเข้าจับกุมตัวดำเนินคดีไปเสียก่อน

ในไทย ก็มีเคสคล้ายกันนี้ ปี 2566 ครูหญิงโรงเรียนสาธิตชื่อดังย่านรามคำแหง ตบหน้านักเรียนชายจนหน้าหัน แม้เด็กจะยกมือขอโทษก็ยังตบซ้ำอีกรอบ สาเหตุเพราะครูให้เรียกตัวเองว่า “แม่” แต่นักเรียนปฏิเสธว่า “ผมมีแม่คนเดียว”

9 พฤษภาคม 2566 ครูเก๋ (นามสมมติ) อายุ 50 ปี ให้เด็กชายเอ ออกมาแสดงวิธีทำโจทย์คณิตศาสตร์ต่อหน้าชั้น แต่เด็กตอบไม่ได้ ครูจึงตบหน้า 1 ครั้ง เพื่อนนักเรียนถ่ายคลิปเก็บไว้จนแพร่ออกไปในโซเชียล ผู้อำนวยการสั่งแยกเด็กออกเพื่อเยียวยาจิตใจ ส่วนครูถูกงดขั้นพิเศษและต้องทำข้อตกลงการสอนใหม่

คลิปฉาวมีนาคม 2558 ครูถอดรองเท้าแล้วใช้ตบหน้าเด็กนักเรียนที่กำลังเดินเรียงแถวออกจากห้อง

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

