สารวัตรแจ๊ะ จับได้แล้ว แก๊งผัวเมียขโมยสัตว์จากสวนสัตว์พาต้า หอบกิ้งก่าแลกยา เผยคนร้ายคิดว่าเป็นคดีเล็ก เลยกล้าทำซ้ำ สุดท้ายจนมุม
จากกรณีที่สวนสัตว์พาต้า ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพร้อมภาพสเก็ตช์ชายหญิง ที่เข้ามาขโมย กิ้งก่าจระเข้จีน-ซาลาแมนเดอร์ลายเสือ เมื่อช่วงวันที่ 1 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา โดยทางสวนสัตว์ได้เข้าแจ้งความแล้วนั่น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก จ๋อแจ๊ะจับโจร ของ พ.ต.ต.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ หรือ สารวัตรแจ๊ะ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กอัปเดตความคืบหน้าว่า “ปิดเกม “หอบกิ้งก่า…ตระเวนแลกยา” แก๊งผัวเมียตระเวนขโมยสัตว์ทั่วกรุง คิดว่าเป็นแค่คดีเล็ก…เลยกล้าทำซ้ำ
แต่สุดท้าย ไม่รอดระบบจ๋อแจ๊ะ
เพราะบางครั้ง…เบาะแสที่พาคนร้ายจนมุม อาจเริ่มจาก “กิ้งก่าตัวเดียว”
ทั้งนี้อ้างอิงในภาพที่สารวัตรแจ๊ะโพสต์นั้นเป็นภาพของกระเป๋าซึ่งมีลูกลิงกระรอก โดยทางสวนสัตว์ระบุว่าจากภาพกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ก่อเหตุได้นำเป้ใบดังกล่าวมาในบริเวณพื้นที่ก่อเหตุด้วย
หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
