ยืนยันแล้ว บินออกนอกประเทศจ่ายค่าบริการ 1,120 บาท เริ่ม 20 มิ.ย. 69

ขาเที่ยวเตรียมตัวจ่ายแพงขึ้น ทอท. ประกาศ ปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ จาก 730 บาท เป็น 1,120 บาท ครอบคลุม 6 สนามบินหลักทั่วไทย ย้ำเก็บรวมในค่าตั๋วแล้ว ไม่ต้องจ่ายสดหน้าเคาน์เตอร์ ส่วนบินในประเทศราคาเดิม
ใครที่กำลังวางแพลนจัดทริปบินลัดฟ้าไปต่างประเทศหลังกลางเดือนมิถุนายนนี้ อาจจะต้องคำนวณงบประมาณในกระเป๋ากันใหม่สักนิด เมื่อล่าสุด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า จะมีการปรับขึ้น “ค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ” หรือ Passenger Service Charge (PSC) จากเดิม 730 บาท เป็น 1,120 บาทต่อคน หรือเพิ่มขึ้นถึง 390 บาท โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
การปรับขึ้นราคาในครั้งนี้ จะมีผลครอบคลุมท่าอากาศยานหลักทั้ง 6 แห่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, แม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ภูเก็ต และหาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินภายในประเทศ ไม่ต้องตกใจไป เพราะค่าบริการ PSC ยังคงตรึงราคาไว้ที่ 130 บาทต่อคนเท่าเดิม
หลายคนอาจจะสงสัยว่าต้องเตรียมเงินสดไปจ่ายเพิ่มที่สนามบินหรือไม่? สบายใจได้เลยครับ เพราะค่าบริการ PSC นี้จะถูกบวกรวมเข้าไปในราคาบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่ขั้นตอนการจองตั๋วเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ราคาตั๋วที่เห็นอาจจะดูขยับสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ต้องไปวุ่นวายควักเงินจ่ายเพิ่มหน้าประตูขึ้นเครื่องแน่นอน
ด้านนางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT ได้ออกมาชี้แจงว่า การปรับอัตราค่าบริการครั้งนี้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการการบินพลเรือนเป็นที่เรียบร้อย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยรายได้ส่วนเพิ่มทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับการให้บริการของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ไม่ว่าจะเป็น การขยายอาคารผู้โดยสาร หรือการนำระบบบริการอัตโนมัติมาใช้ เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 180 ล้านคนภายในปี 2577
สรุปตารางเปรียบเทียบค่าบริการผู้โดยสาร (PSC) แบบเข้าใจง่าย
|ประเภทการเดินทาง
|อัตราเดิม
|อัตราใหม่
|ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น
|วันที่เริ่มมีผล
|ขาออกระหว่างประเทศ
|730 บาท
|1,120 บาท
|390 บาท
|20 มิ.ย. 2569
|ขาออกภายในประเทศ
|130 บาท
|130 บาท
|ไม่เพิ่ม
|คงเดิม
แม้การปรับขึ้นค่า PSC จะทำให้ต้นทุนการเดินทางไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นบ้าง โดยเฉพาะคนที่เดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ แต่เชื่อว่าเมื่อแลกกับการได้ใช้บริการสนามบินที่มีมาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันมากยิ่งขึ้นในอนาคต ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ครับ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไทยแอร์เอเชีย ประกาศลดเที่ยวบิน 30% เซ่นพิษวิกฤตน้ำมันแพง-นทท.ลด เช็กตารางบินด่วน!
- การบินไทย ประกาศ ขึ้นค่าตั๋ว 10-15% หลังน้ำมันแพง จากวิกฤตตะวันออกกลาง
- การบินไทย ลดเที่ยวบินช่วงเดือน พ.ค. ทั้งในและนอกประเทศ เซ่นน้ำมันแพง
แหล่งข้อมูล Thai PBS, Thailand MICE One-Stop Service
ติดตาม The Thaiger บน Google News: