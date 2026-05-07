สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน โพสต์ตามหา "มาร์ช" ลิงกระรอก อาจเอี่ยวโจรขโมยสัตว์พาต้า

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 11:30 น.
สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน โพสต์ตามหา “มาร์ช” ลิงกระรอก หลังหายตัวไปในวันที่ 1 พ.ค. อาจเอี่ยวโจรขโมยสัตว์พาต้า ล่าสุดจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว

จากกรณีที่สวนสัตว์พาต้า ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพร้อมภาพสเก็ตช์ชายหญิง ที่เข้ามาขโมย กิ้งก่าจระเข้จีน-ซาลาแมนเดอร์ลายเสือ เมื่อช่วงวันที่ 1 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา โดยผู้ก่อเหตุได้สะพายกระเป๋าซึ่งมีลูกลิงกระรอก ทางสวนสัตว์ได้เข้าแจ้งความแล้วนั่น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก สวนสัตว์ เพื่อน เดรัจฉาน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเกี่ยวเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า “ลิงกระรอกนี้คือ “มาร์ช” รึเปล่า???? …หวังว่าจะใช่ด้วยเถิด

สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานขอขอบคุณทางสวนสัตว์พาต้าที่ได้ประสานมาทางสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน เพราะสัตว์ในสวนสัตว์เราถูกขโมยวันเดียวกัน แต่ต่างเวลา อาจเป็นเบาะแสช่วยให้ตำรวจติดตาม “มาร์ช” (ลิงกระรอก) ของพวกเรากลับมา

สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานขอส่งกำลังใจให้สวนสัตว์พาต้า ขอให้เราได้สัตว์ที่เรารักและห่วงใยของเรากลับคืนมา

สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างมากที่ช่วยติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และขอขอบคุณทุกๆ คอมเม้นท์ ทุกแรงใจที่ส่งมาให้กับเราด้วยค่ะ”

ทั้งนี้เมื่อช่วงวันที่ 1 พ.ค. ทางสวนสัตว์ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ด่วนมาก!!!! ลิงกระรอกเพศผู้ของสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน ชื่อ “มาร์ช” หายไปจากสวนสัตว์ฯ คืนวันที่ 30 เมษายน 2569

เวลา 05.00 น. ของวันที่่ 1 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานพบว่าลิงกระรอก “มาร์ช” ได้หายไป ขณะนี้กำลังตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมาย”

ทั้งนี้ พ.ต.ต.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ หรือ สารวัตรแจ๊ะ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กอัปเดตความคืบหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ พร้อมโพสต์ภาพโชว์ประเป๋าซึ่งมีลิงกระรอกอยู่ เบื้องต้นทางสำนักข่าว TheThaiger ได้ติดต่อไปทางสวนสัตว์เพื่อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

