หนุ่ม คงกระพัน อึ้ง! อ.แก้กรรม ตุ๋ยลูกศิษย์หนุ่ม เผยเคยพา ‘เมฆ วินัย’ ไปรักษา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 10:32 น.
หนุ่ม คงกระพัน อึ้ง! ข่าวอาจารย์คนดังทางเหนือตุ๋ยลูกศิษย์หนุ่ม เผยเคยพา ‘เมฆ วินัย’ ไปรักษา ด้านพุทธ อภิวรรณ ท้าดารา-นักร้องลูกทุ่งที่ตกเป็นเหยื่อออกมาแฉความวิปริต

กรณีนักธุรกิจหนุ่มอายุ 32 ปี เข้าร้องเรียนเพจสายไหมต้องรอดว่าถูกอาจารย์หมอดูชื่อดังในภาคเหนือล่วงละเมิดทางเพศถึง 3 ครั้ง โดยอ้างว่าเป็นการรักษาอาการป่วยและแก้กรรม อาจารย์ท่านนี้มีชื่อเสียงโด่งดังจากการอ้างว่าสามารถสื่อสารกับนรกและสวรรค์ได้ และมีลูกศิษย์เป็นดาราคนดังมากมาย ล่าสุด ผู้เสียหายเตรียมเข้าแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามแล้ว

พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้เปิดเผยเรื่องนี้ผ่านรายการข่าว พร้อมยอมรับว่าตกใจมากเมื่อทราบข่าว เนื่องจากเคยเคารพนับถืออาจารย์ท่านนี้ พุทธเล่าว่ามีดาราดังหลายคนเคยไปหาอาจารย์คนนี้เพื่อแก้กรรม เช่น ติ๊ก กลิ่นสี, หนุ่ม คงกระพัน รวมถึงพระเอกผู้ล่วงลับอย่าง เมฆ วินัย ไกรบุตร ในช่วงที่ป่วยหนัก

ด้านหนุ่ม คงกระพัน ได้เปิดใจว่าเคยพา เมฆ วินัย ไปหาอาจารย์ท่านนี้เมื่อหลายปีก่อน สมัยนั้นอาจารย์ยังไม่โด่งดังมากนัก การรักษาเป็นเพียงการดูเจ้ากรรมนายเวรและแนะนำให้ไปไหว้พระขอขมา ไม่มีการพาเข้าห้องส่วนตัว ถอดเสื้อผ้า หรือเรียกเก็บเงินแต่อย่างใด เป็นการช่วยเหลือแบบจิตอาสา พอมีข่าวแบบนี้ออกมาจึงรู้สึกอึ้งและรอติดตามหลักฐานต่อไป เพราะไม่ได้ติดต่ออาจารย์มาหลายปีแล้ว

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายลูกศิษย์ของอาจารย์ได้ออกมาตอบโต้ โดยระบุว่าอาจารย์พร้อมสู้คดีถึงที่สุด และมองว่าเป็นการถูกใส่ร้ายเพื่อทำลายชื่อเสียง พร้อมชี้แจงว่า “พิธีศิวลึงก์” ที่ถูกกล่าวอ้างนั้น เป็นพิธีที่ต้องมีการขออนุญาตก่อน หากผู้เข้าร่วมไม่ยินยอมก็สามารถปฏิเสธได้ ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด

ในช่วงท้ายของรายการ พุทธ อภิวรรณ ได้เปิดภาพนิ่งลักษณะคล้ายศีรษะคนสูงอายุกำลังทำพฤติกรรมบางอย่าง พร้อมระบุว่านี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญ พุทธยังได้ฝากข้อความถึงกลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นดารา นักร้องลูกทุ่ง และนายแบบ ว่าหากใครเคยตกเป็นเหยื่อให้กล้าออกมาพูดความจริง เพราะหากสิ่งที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างเป็นความจริง การกระทำเช่นนี้ถือเป็นความวิปริต ไม่ใช่การแก้กรรมแต่อย่างใด

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

