“เบิร์ด วันว่างว่าง” คัมแบ็ก ลงคลิปช่วยเหลือคนจากเงินขยะ ย้ำ ทำแบบนี้มานานแล้ว
“เบิร์ด วันว่างว่าง” คัมแบ็ก โพสต์คลิปช่วยเหลือคนจากเงินขยะ เจ้าตัวย้ำทำมาตลอด ไม่ใช่เพิ่งเริ่มตอนมีดรามา เผยคนเรามีสองมุม น้อมรับทุกคำติ-ชม
จากประเด็นดรามาที่เกิดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์พระประแดงที่ผ่านมา ซึ่ง เบิร์ด วันว่างว่าง อินฟลูฯชื่อดัง ทำคอนเทนต์ขยะ ผสมกาวยาแนวป้ายหน้าคนที่มาเล่นน้ำสงกรานต์วันไหลพระประแดง จนนำไปสู่การดำเนินคดี โดยภายหลังเจ้าตัวได้ออกมาอัดคลิปขอโทษผู้เสียหาย พร้อมยอมรับว่าคึกคะนอง ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดบัญชีโซเชียลของ เบิร์ด วันว่างว่าง กลับมามีความเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยรอบนี้เป็นการโพสต์คลิปที่มีเนื้อหาคอนเทนต์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก กลายเป็นคลิปช่วยเหลือสังคม และมอบเงินช่วยเหลือให้กับคนที่ลำบากหลาย ๆ คน ลงทางช่องติ๊กต็อก @bird_1211
เบิร์ด วันว่าง ๆ โพสต์ข้อความประกอบในทุก ๆ คลิปที่ออกไปช่วยเหลือคน ระบุว่า “คนรักมีคนเกลียดมีเป็นเรื่องธรรมดาขอบคุณครับทุกกำลังใจ ผมไม่รู้ใครจะว่า ผมขยะแต่รายได้ผมบางส่วนก็มีเอามาช่วยบ้างอันไหนผิดอันไหนถูก ผมก็น้อมรับ คำติชมครับ เป็นกำลังใจให้ครับต้นทุนคนเราไม่เหมือนกันขอบคุณทุกกำลังใจ ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ปะปนกันไปครับแต่ส่วนไหนไม่ดีผมก็ขอมาแก้ไขเราไม่สามารถย้อนอดีตไปได้ขอบคุณมากครับทุกกำลังใจ ไม่ได้ออกมาเรียกร้องอะไร ปกติตั้งแต่ผมออกมาผมก็ทำแบบนี้มาตลอด ไม่ใช่ว่าทำผิดแล้วมาสร้างภาพเหมือนเดิม คนเรามีสองมุมด้านดีกับด้านไม่ดี แต่อันไหนด้านไม่ดีผมน้อมรับคำติชมขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณครับ หลายคอมเม้นต์ก็คอมเม้นต์มาว่าไปเอาเงินจากไหนมาให้เขาเงินจากคอนเทนท์ขยะนั่นแหละครับขอบคุณครับ”
@bird_1211
อ้างอิงจาก : FB วันว่างว่าง วีสอง., Tiktok @bird_1211
