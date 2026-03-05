ข่าว

ไม่จบง่ายๆ! ปู มัณฑนา โพสต์ถึง กรรชัย-พระแก้ว-ทนายตุ๋ย หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี

เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 15:06 น.
85
ปู มัณฑนา โพสต์ถึง ทนายแก้ว-หนุ่ม กรรชัย-ทนายตุ๋ย

เคลื่อนไหวแล้ว! ปู มัณฑนา โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย-พระแก้ว-ทนายตุ๋ย ปมถูกตำรวจออกหมายเรียกครั้งที่ 5 ลั่นพร้อมเผชิญหน้า หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี คดีหมิ่นประมาท ‘ลูกหมี รัศมี’

หลังจากศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาคดีหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา สั่งจำคุก ปู มัณฑนา หิมะทองคำ 2 ปี และปรับ 60,000 บาท กรณีพาดพิง ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี แต่ไม่สามารถนำสืบตามที่กล่าวอ้างได้ โดยศาลเห็นควรให้รอการลงโทษไว้ ต้องคุมประพฤติ 1 ปี มารายงานตัวกับพนักงาน 3 ครั้ง และ ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 48 ชั่วโมงตามที่ได้นำเสนอก่อนหน้านี้

ล่าสุด ปู มัณฑนา ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านเฟซบุ๊ก Pou Mantana โพสต์ถึงทนายแก้ว มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ที่ตอนนี้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบุว่า “บวชอยู่ แต่ใช้กลไกตํารวจเล่นงานแม่ปู ถ้าแม่ปูไม่ไปพบพนง.สส. จะให้ตํารวจออกหมายจับแม่ปู… ได้ค่ะ 6 มี.ค. เจอกัน สน.พหลโยธิน ว่าแต่พรุ่งนี้จะได้เจอพระด้วยใช่ มั้ย!!! สาธุค่ะ”

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง 2 บุคคล ได้แก่ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย กับ ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ เผยว่า “พระแก้ว หนุ่ม ตุ๋ยให้ตํารวจ ออกหมายเรียกแม่ปูครั้งที่ 5 แล้วหมายเรียกครั้งที่ 1,2,3,4 อยู่ไหนคะ หามาให้ได้ค่ะ???”

ปู มัณฑนา โพสต์ถึงทนายแก้ว
ภาพจาก Facebook : Pou Mantana
ปู มัณฑนา โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก Facebook : Pou Mantana

ปู มัณฑนา หิมะทองคำทนายตุ๋ย พรศักดิ์ และ หนุ่ม กรรชัย

ทนายแก้ว มนต์ชัย
ภาพจาก Facebook : ทนายแก้ว

เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 15:06 น.
85
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

