ไม่จบง่ายๆ! ปู มัณฑนา โพสต์ถึง กรรชัย-พระแก้ว-ทนายตุ๋ย หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี
เคลื่อนไหวแล้ว! ปู มัณฑนา โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย-พระแก้ว-ทนายตุ๋ย ปมถูกตำรวจออกหมายเรียกครั้งที่ 5 ลั่นพร้อมเผชิญหน้า หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี คดีหมิ่นประมาท ‘ลูกหมี รัศมี’
หลังจากศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาคดีหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา สั่งจำคุก ปู มัณฑนา หิมะทองคำ 2 ปี และปรับ 60,000 บาท กรณีพาดพิง ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี แต่ไม่สามารถนำสืบตามที่กล่าวอ้างได้ โดยศาลเห็นควรให้รอการลงโทษไว้ ต้องคุมประพฤติ 1 ปี มารายงานตัวกับพนักงาน 3 ครั้ง และ ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 48 ชั่วโมงตามที่ได้นำเสนอก่อนหน้านี้
ล่าสุด ปู มัณฑนา ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านเฟซบุ๊ก Pou Mantana โพสต์ถึงทนายแก้ว มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ที่ตอนนี้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบุว่า “บวชอยู่ แต่ใช้กลไกตํารวจเล่นงานแม่ปู ถ้าแม่ปูไม่ไปพบพนง.สส. จะให้ตํารวจออกหมายจับแม่ปู… ได้ค่ะ 6 มี.ค. เจอกัน สน.พหลโยธิน ว่าแต่พรุ่งนี้จะได้เจอพระด้วยใช่ มั้ย!!! สาธุค่ะ”
นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง 2 บุคคล ได้แก่ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย กับ ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ เผยว่า “พระแก้ว หนุ่ม ตุ๋ยให้ตํารวจ ออกหมายเรียกแม่ปูครั้งที่ 5 แล้วหมายเรียกครั้งที่ 1,2,3,4 อยู่ไหนคะ หามาให้ได้ค่ะ???”
