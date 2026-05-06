นักธุรกิจหนุ่ม แฉหมอดูดังภาคเหนือ หลอกอมกล้วย อ้าง แก้กรรม-รักษาป่วย แบบ VIP
นักธุรกิจหนุ่ม แฉหมอดูดังระดับประเทศ หลอกล่วงละเมิดทางเพศกลางสำนัก 3 ครั้งติด เล่นบทบาทสมมติพระนาง อ้างแก้กรรม-รักษาโรค แบบ VIP
ช่วงบ่ายวันนี้ (6 พ.ค. 69) นักธุรกิจหนุ่ม วัย 32 ปี เข้าร้องเรียนกับเพจ สายไหมต้องรอด หลังถูกหมอดูชื่อดังระดับประเทศ หลอกล่วงละเมิดทางเพศถึง 3 ครั้ง อ้างเป็นส่วนหนึ่งของพิธีแก้กรรมแบบ VIP ช่วยรักษาโรคปวดหัวรุนแรงได้
ผู้เสียหายเปิดเผยว่า ตนมีอาการปวดหัวเรื้อรังที่รักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันไม่หาย คุณแม่ซึ่งเป็นแฟนคลับของอาจารย์รายนี้จึงแนะนำให้ไปทำพิธีเพราะเชื่อว่าอาจารย์มีพลังพิเศษ อาจสื่อกับเจ้ากรรมนายเวรได้ จะได้หายจากอาการปวดหัวแบบไร้สาเหตุนี้ไปได้
เมื่อไปถึงสำนักอาจารย์ในภาคเหนือ อาจารย์อ้างว่าผู้เสียหายมีกรรมหนักมาก ต้องทำพิธีเป็นคิวสุดท้ายแบบสองต่อสองในห้องปิดตายช่วงเกือบ 4 ทุ่ม โดยไม่ให้แม่เข้าไปด้วย
กระทั่งถึงเวลานัดหมาย อาจารย์สั่งให้ผู้เสียหายถอดเสื้อผ้าและกางเกงในออก โดยอ้างว่าเป็นพิธี “ตรวจศิวลึงค์” และพยายามลูบคลำอวัยวะเพศจนเกิดการแข็งตัว ซึ่งอาจารย์อ้างว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการรักษา
นอกจากนั้นยังมีการ บังคับให้ดูภาพโป๊และสำเร็จความใคร่ต่อหน้าอาจารย์ รวมถึงมีการสวมบทบาทสมมติ โดยให้ นักธุรกิจหนุ่ม ผู้เสียหายเป็นพระเอกและอาจารย์เป็นนางเอก โดยใช้ถ้อยคำหยาบคายส่อทางเพศ ก่อนจะใช้ปากล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหาย
แม้จะอยู่ในภาวะจำยอมเพราะกลัวอันตรายและห่วงความปลอดภัยของคุณแม่ที่รออยู่ข้างนอก แต่ผู้เสียหายได้ตัดสินใจใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายคลิปขณะถูกล่วงละเมิดไว้ได้เป็นเวลา 3 วินาที เพื่อใช้เป็นหลักฐานมัดตัว นอกจากนี้ยังพบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่ามีเหยื่ออีกหลายรายที่โดนกระทำในลักษณะเดียวกันแต่ไม่มีหลักฐาน
ด้าน นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ระบุว่า “พฤติการณ์นี้เป็นภัยสังคมที่ร้ายแรงมาก การใช้อิทธิพลความเชื่อมาล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่นถือเป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้ และในวันพรุ่งนี้จะพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่ กองบังคับการปราบปราม ทันที เพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลในพื้นที่แทรกแซงคดี พร้อมฝากถึงเหยื่อรายอื่นให้กล้าออกมาแจ้งความเพื่อกวาดล้าง “มาเฟียร่างทรง” รายนี้ให้หมดไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จับเจ้าของเพจดัง หลอกสาว 18 แคสติ้ง ถ่ายโป๊ แลกเงิน 200 เหยื่ออื้อ
- อาจารย์เอ็ม พิธีกรรมสยิว อ้างทำตามคำขอ คู่รักจีน อยากซั่มกันต่อหน้า ไม่กล้าขัด
- แฉ “อาจารย์สิงห์” อ้างเป็นพราหมณ์ ลวงแก้กรรม บังคับอมของลับ-เอาน้ำเชื้อเขียนยันต์
อ้างอิงจาก : ch3plus
ติดตาม The Thaiger บน Google News: