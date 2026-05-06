ข่าว

นักธุรกิจหนุ่ม แฉหมอดูดังภาคเหนือ หลอกอมกล้วย อ้าง แก้กรรม-รักษาป่วย แบบ VIP

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 17:50 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 17:50 น.
61
นักธุรกิจหนุ่ม แฉหมอดูดัง หลอกอมของลับ อ้าง แก้กรรม-รักษาป่วย แบบ VIP

นักธุรกิจหนุ่ม แฉหมอดูดังระดับประเทศ หลอกล่วงละเมิดทางเพศกลางสำนัก 3 ครั้งติด เล่นบทบาทสมมติพระนาง อ้างแก้กรรม-รักษาโรค แบบ VIP

ช่วงบ่ายวันนี้ (6 พ.ค. 69) นักธุรกิจหนุ่ม วัย 32 ปี เข้าร้องเรียนกับเพจ สายไหมต้องรอด หลังถูกหมอดูชื่อดังระดับประเทศ หลอกล่วงละเมิดทางเพศถึง 3 ครั้ง อ้างเป็นส่วนหนึ่งของพิธีแก้กรรมแบบ VIP ช่วยรักษาโรคปวดหัวรุนแรงได้

ผู้เสียหายเปิดเผยว่า ตนมีอาการปวดหัวเรื้อรังที่รักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันไม่หาย คุณแม่ซึ่งเป็นแฟนคลับของอาจารย์รายนี้จึงแนะนำให้ไปทำพิธีเพราะเชื่อว่าอาจารย์มีพลังพิเศษ อาจสื่อกับเจ้ากรรมนายเวรได้ จะได้หายจากอาการปวดหัวแบบไร้สาเหตุนี้ไปได้

เมื่อไปถึงสำนักอาจารย์ในภาคเหนือ อาจารย์อ้างว่าผู้เสียหายมีกรรมหนักมาก ต้องทำพิธีเป็นคิวสุดท้ายแบบสองต่อสองในห้องปิดตายช่วงเกือบ 4 ทุ่ม โดยไม่ให้แม่เข้าไปด้วย

กระทั่งถึงเวลานัดหมาย อาจารย์สั่งให้ผู้เสียหายถอดเสื้อผ้าและกางเกงในออก โดยอ้างว่าเป็นพิธี “ตรวจศิวลึงค์” และพยายามลูบคลำอวัยวะเพศจนเกิดการแข็งตัว ซึ่งอาจารย์อ้างว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการรักษา

นอกจากนั้นยังมีการ บังคับให้ดูภาพโป๊และสำเร็จความใคร่ต่อหน้าอาจารย์ รวมถึงมีการสวมบทบาทสมมติ โดยให้ นักธุรกิจหนุ่ม ผู้เสียหายเป็นพระเอกและอาจารย์เป็นนางเอก โดยใช้ถ้อยคำหยาบคายส่อทางเพศ ก่อนจะใช้ปากล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหาย

แม้จะอยู่ในภาวะจำยอมเพราะกลัวอันตรายและห่วงความปลอดภัยของคุณแม่ที่รออยู่ข้างนอก แต่ผู้เสียหายได้ตัดสินใจใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายคลิปขณะถูกล่วงละเมิดไว้ได้เป็นเวลา 3 วินาที เพื่อใช้เป็นหลักฐานมัดตัว นอกจากนี้ยังพบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่ามีเหยื่ออีกหลายรายที่โดนกระทำในลักษณะเดียวกันแต่ไม่มีหลักฐาน

ด้าน นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ระบุว่า “พฤติการณ์นี้เป็นภัยสังคมที่ร้ายแรงมาก การใช้อิทธิพลความเชื่อมาล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่นถือเป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้ และในวันพรุ่งนี้จะพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่ กองบังคับการปราบปราม ทันที เพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลในพื้นที่แทรกแซงคดี พร้อมฝากถึงเหยื่อรายอื่นให้กล้าออกมาแจ้งความเพื่อกวาดล้าง “มาเฟียร่างทรง” รายนี้ให้หมดไป”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : ch3plus

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ดปฏิทินจีน หวยงวด 16 พฤษภาคม 2569 Line News

เลขเด็ดปฏิทินจีน หวยงวด 16 พฤษภาคม 2569

1 นาที ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 6 พ.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด ผลสลากพัฒนา 6/5/69 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 6 พ.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด ผลสลากพัฒนา 6/5/69

41 นาที ที่แล้ว
บริษัทดัง เรียกคืนกระติกน้ำ 8.2 ล้านชิ้น 3 รุ่น ปัญหาฝากระเด็นใส่จนตาบอด ข่าวต่างประเทศ

บริษัทดัง เรียกคืนกระติกน้ำ 8.2 ล้านชิ้น 3 รุ่น ปัญหาฝากระเด็นใส่จนตาบอด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรรมการ True AF 2026 ติงผู้เข้าแข่งขันลูกครึ่งอเมริกันพูดภาษาอังกฤษ ข่าว

ดราม่า กรรมการ AF ติงเด็กพูดอังกฤษดูโชว์ออฟ โซเชียลแห่ป้อง ทำลายความมั่นใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักธุรกิจหนุ่ม แฉหมอดูดัง หลอกอมของลับ อ้าง แก้กรรม-รักษาป่วย แบบ VIP ข่าว

นักธุรกิจหนุ่ม แฉหมอดูดังภาคเหนือ หลอกอมกล้วย อ้าง แก้กรรม-รักษาป่วย แบบ VIP

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภมาส ควง อย.-สคบ. บุกโรงงาน &quot;ปลากระป๋อง&quot; ไม่ตรงปก พร้อมอายัดทุกยี่ห้อที่ผลิต ข่าว

ศุภมาส ควง อย.-สคบ. บุกโรงงาน “ปลากระป๋อง” ไม่ตรงปก พร้อมอายัดทุกยี่ห้อที่ผลิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์ล่าสุด เมียโหด ตัดพ้อชีวิตรัก ก่อนขับรถขยี้ร่างผัว ดับคาที่ เพราะความแค้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เดือดจัด! เปิดหน้าเพจ &quot;ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ&quot; กลางโหนกระแส ย้ำชัดเพื่อเตือนภัยสังคม ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เดือดจัด! เปิดหน้าเพจ “ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” กลางโหนกระแส ย้ำชัดเพื่อเตือนภัยสังคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคลียร์ใจแล้ว! หลังดีไซน์เนอร์ดัง ทวงชุด จีซู แบล็กพิงก์ ออกสื่อ อ้าง ยืมไม่คืน จนทัวร์ลง บันเทิงเกาหลี

เคลียร์ใจแล้ว! หลังดีไซน์เนอร์ดัง ทวงชุด จีซู แบล็กพิงก์ ออกสื่อ อ้าง ยืมไม่คืน จนทัวร์ลง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นพ.ธนีย์ วิเคราะห์สาเหตุหนุ่ม 28 ไข้ขึ้นดื่มน้ำดับกะทันหัน ข่าว

นาทีสลด หนุ่ม 28 เป็นไข้ ตื่นมาดื่มน้ำ ก่อนชักดับกะทันหัน หมอแทน คาดสาเหตุนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐฟลอริดา เปลี่ยนชื่อสนามบิน &quot;ปาล์มบีช&quot; เป็น &quot;โดนัลด์ ทรัมป์&quot; อย่างเป็นทางการ ข่าวต่างประเทศ

รัฐฟลอริดา เปลี่ยนชื่อสนามบิน “ปาล์มบีช” เป็น “โดนัลด์ ทรัมป์” อย่างเป็นทางการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักต่างชาติมีเพศสัมพันธ์กลางทะเลพัทยา ข่าว

คลิปว่อน 4 คู่รักเมาคึก โชว์ฉากสยิวกลางทะเล ไม่อายกล้อง เตือนแล้วยังทำต่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.บางนา 1 - มิตรประชา ถอนตัวสิทธิ &quot;บัตรทอง&quot; มีผล 1 มิ.ย. 69 ข่าว

คนไข้ช็อก! รพ.บางนา 1 – มิตรประชา ถอนตัวสิทธิ “บัตรทอง” มีผล 1 มิ.ย. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปอกทุเรียนด้วยพระองค์เอง การันตีคุณภาพทุเรียนไทย สู่สายตาคนทั้งโลก ข่าว

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปอกทุเรียนด้วยพระองค์เอง การันตีคุณภาพทุเรียนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หดหู่ ลูกทรพี ซ้อมพ่อดับ ไม่ยอมโอนเงิน 9 พัน ขอไปฟอกไตก่อน ข่าวอาชญากรรม

หดหู่ ลูกทรพี ซ้อมพ่อดับ ฉุนไม่โอนเงิน 9 พัน ขอไปฟอกไตก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่าโหนกระแส “ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” โฟนอินโต้เดือด แจงยอดเสียหายไม่ถึงสิบล้าน ปัดเป็นต้นเหตุลุงจบชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียขับเก๋งทับผัวดับคาที่-เท้าเหยียบหน้าซ้ำ สารภาพปมแค้น เปย์หลักล้านแต่ถูกตีตัวออกห่าง ข่าว

เมียขับเก๋งทับผัวดับคาที่-เท้าเหยียบหน้าซ้ำ สารภาพปมแค้น เปย์หลักล้านแต่ถูกตีตัวออกห่าง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เอิร์ธ พงศกร” กางงบ กทม. ยุคอัศวิน โต้ทิ้งเงิน 94 ล้าน ยันส่งต่อ 7.6 หมื่นล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบดราม่า กรมประมงยันปลากระป๋องฉาวใช้ &quot;ปลานิล&quot; ไม่ใช่ปลาหมอคางดำ ฟันข้อหาอาหารปลอม ข่าว

จบดราม่า กรมประมงยันปลากระป๋องฉาวใช้ “ปลานิล” ไม่ใช่ปลาหมอคางดำ ฟันข้อหาอาหารปลอม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; ไม่หวั่น กัมพูชาดึง UNCLOS ไกล่เกลี่ย ย้ำชัด สองประเทศอยู่บนกฎเดียวกัน ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ไม่หวั่น กัมพูชาดึง UNCLOS ไกล่เกลี่ย ย้ำชัด สองประเทศอยู่บนกฎเดียวกัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปราคาทองวันนี้ 6 พ.ค. 69 ช่วงบ่ายพุ่งแรง 1,050 บาท ทะลุ 7 หมื่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 25 พ.ค. 2569 การเงิน

25 พ.ค.นี้ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใครได้บ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีแชร์ลูกโซ่ยูฟัน 11 ปียังไม่จบ หนุ่ย พงศ์สุข เล่าตอนขึ้นศาล ข่าว

คดีแชร์ลูกโซ่ยูฟัน 11 ปียังไม่จบ หนุ่ย พงศ์สุข เล่าตอนขึ้นศาล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉแหลก! พิธีกรฝีปากกล้า จ่อโดนเด้ง เซ่นปมฉาว ยัดเงิน-คุกคามนักศึกษา บันเทิง

แฉพฤติกรรม พิธีกรฝีปากกล้า จ่อโดนเด้ง เซ่นปมฉาว คุกคามเด็กฝึกงาน-ยัดเงินปิดปาก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางงามเขมรอ้างเจนนี่ก็อปชุด met gala 2026 ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ! นางงามเขมร เคลม “เจนนี่” ก๊อปชุดไปงาน Met Gala 2026

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 17:50 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 17:50 น.
61
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ดปฏิทินจีน หวยงวด 16 พฤษภาคม 2569

เลขเด็ดปฏิทินจีน หวยงวด 16 พฤษภาคม 2569

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569
ผลหวยลาววันนี้ 6 พ.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด ผลสลากพัฒนา 6/5/69

ผลหวยลาววันนี้ 6 พ.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด ผลสลากพัฒนา 6/5/69

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569
บริษัทดัง เรียกคืนกระติกน้ำ 8.2 ล้านชิ้น 3 รุ่น ปัญหาฝากระเด็นใส่จนตาบอด

บริษัทดัง เรียกคืนกระติกน้ำ 8.2 ล้านชิ้น 3 รุ่น ปัญหาฝากระเด็นใส่จนตาบอด

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569
เคลียร์ใจแล้ว! หลังดีไซน์เนอร์ดัง ทวงชุด จีซู แบล็กพิงก์ ออกสื่อ อ้าง ยืมไม่คืน จนทัวร์ลง

เคลียร์ใจแล้ว! หลังดีไซน์เนอร์ดัง ทวงชุด จีซู แบล็กพิงก์ ออกสื่อ อ้าง ยืมไม่คืน จนทัวร์ลง

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569
Back to top button