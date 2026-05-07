พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ประกาศคัมแบ็กการเมือง 11 พ.ค. ลั่นจุดยืนอยู่ข้างประชาชนเหมือนเดิม แต่รอบนี้จะพูดแทนประชาชนให้ดังกว่าเดิม
นาย พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ และอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งข่าวว่า “11 พ.ค.ครบ 10 ปีที่รอคอย ผมกลับมาแล้ว จุดยืนไม่เคยเปลี่ยน ยังอยู่ข้างประชาชนเหมือนเดิม และครั้งนี้…ผมจะพูดแทนประชาชนให้ดังกว่าเดิม”
ก่อนจะเขียนต่อว่า “10 ปีที่ผ่านมา…ผมอาจไม่มีตำแหน่ง ไม่มีเวที และไม่มีอำนาจทางการเมือง แต่ผมไม่เคยหายไปจาก “เสียงของประชาชน” ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมยังลงพื้นที่ ยังฟังปัญหาของคนทำมาหากิน ยังเห็นชีวิตของประชาชนที่ต้องสู้กับค่าครองชีพ น้ำมันแพง ค่าไฟแพง และเศรษฐกิจที่หนักขึ้นทุกวัน หลายคนถามว่า… ทำไมยังไม่เลิกทำการเมือง คำตอบของผมง่ายมาก เพราะผมยังเชื่อว่า “การเมืองที่ดี ต้องทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นจริง”
11 พฤษภาคมนี้ อาจไม่ใช่แค่วันสิ้นสุดของการถูกตัดสิทธิทางการเมือง แต่มันคือวันที่ผมจะได้กลับมาทำหน้าที่ “พูดแทนประชาชน” ได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง ผมอาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน คือหัวใจ ที่ยังอยู่ข้างประชาชนเหมือนเดิม”
