“เบิร์ด วันว่างว่าง” ขอเลื่อนเข้าพบตำรวจ กรณีใช้ยาแนวเล่นสงกรานต์
จากกรณีที่ เบิร์ด วันว่างว่าง อัดคลิปนำกาวยาแนวมาผสมน้ำปะหน้าผู้คน ขณะเล่นสงกรานต์พระประแดงที่ผ่านมา ก่อนที่ในเวลาต่อมาเจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวผ่านคลิปวิดีโอ ยอมรับผิดทุกประการ พร้อมยืนยันว่าตนไม่ได้ออกมาขอโอกาส แต่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น
ล่าสุด สถานีตำรวจภูธรพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เบิร์ด วันว่างว่าง ได้ขอเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 69 จากเดิมที่จะเข้าพบตำรวจในวันนี้ เนื่องจากให้เหตุผลว่า จะขอแถลงข่าวต่อทางสื่อมวลชน และโทษผู้เสียหายก่อน จึงจะเดินทางเข้ามาพบตำรวจในวันเดียวกัน
เบื้องต้น ตำรวจไซเบอร์เตรียมนำเลข URL ปิดบัญชีของเบิร์ดทั้ง 3 เพจเฟซบุ๊ก ยังมีอีก 2 บัญชี ซึ่งเป็นบัญชี YouTube และ TikTok จะประชุมสรุปพยานหลักฐาน ประสาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ดำเนินการสั่งปิดถาว เพิ่มเติม
