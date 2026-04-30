“เบิร์ด วันว่างว่าง” ขอเลื่อนเข้าพบตำรวจ กรณีใช้ยาแนวเล่นสงกรานต์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 13:45 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 13:45 น.
เบิร์ด วันว่างว่าง ขอเลื่อนเข้าพบตำรวจ กรณีใช้ยาแนวเล่นสงกรานต์พระประแดง ชี้ต้องการแถลงข่าวกับสื่อและขอโทษผู้เสียหายก่อน

จากกรณีที่ เบิร์ด วันว่างว่าง อัดคลิปนำกาวยาแนวมาผสมน้ำปะหน้าผู้คน ขณะเล่นสงกรานต์พระประแดงที่ผ่านมา ก่อนที่ในเวลาต่อมาเจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวผ่านคลิปวิดีโอ ยอมรับผิดทุกประการ พร้อมยืนยันว่าตนไม่ได้ออกมาขอโอกาส แต่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น

ล่าสุด สถานีตำรวจภูธรพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เบิร์ด วันว่างว่าง ได้ขอเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 69 จากเดิมที่จะเข้าพบตำรวจในวันนี้ เนื่องจากให้เหตุผลว่า จะขอแถลงข่าวต่อทางสื่อมวลชน และโทษผู้เสียหายก่อน จึงจะเดินทางเข้ามาพบตำรวจในวันเดียวกัน

เบื้องต้น ตำรวจไซเบอร์เตรียมนำเลข URL ปิดบัญชีของเบิร์ดทั้ง 3 เพจเฟซบุ๊ก ยังมีอีก 2 บัญชี ซึ่งเป็นบัญชี YouTube และ TikTok จะประชุมสรุปพยานหลักฐาน ประสาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ดำเนินการสั่งปิดถาว เพิ่มเติม

ข่าว

"เบิร์ด วันว่างว่าง" ขอเลื่อนเข้าพบตำรวจ กรณีใช้ยาแนวเล่นสงกรานต์

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

