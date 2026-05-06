ข่าวอาชญากรรม

หดหู่ ลูกทรพี ซ้อมพ่อดับ ฉุนไม่โอนเงิน 9 พัน ขอไปฟอกไตก่อน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 15:15 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 15:16 น.
เงินขายวัว 9,000 บาท กลายเป็นต้นเหตุของเหตุสลดในครอบครัวที่จังหวัดพัทลุง เมื่อช่วงดึกวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 นายวีรยุทธ ลูกชายวัย 44 ปี ทำร้ายร่างกาย นายเวียง พ่อแท้ ๆ วัย 74 ปี จนเสียชีวิต เพียงเพราะความใจร้อนอยากได้เงินในทันที

ที่ห้องครัวของบ้านพักพื้นที่ตำบลพญาขัน พ่อกับลูกชายมีปากเสียงกันรุนแรงเรื่องเงินจากการขายวัวจำนวน 9,000 บาท ซึ่งพ่อเก็บไว้ในบัญชี พ่ออธิบายว่าวันรุ่งขึ้นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อฟอกไต จึงตั้งใจจะโอนเงินให้ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ลูกชายไม่ยอมรับฟัง พ่อพยายามเดินหนีออกจากบ้านเพื่อเลี่ยงการปะทะ ทว่าลูกชายกลับเข้าขัดขวางจนเกิดการทำร้ายร่างกายกันอย่างหนัก

ด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนแอจากโรคประจำตัวทำให้พ่อสู้แรงไม่ไหว เพยายามวิ่งหนีออกมาล้มหมดสติบริเวณถนนหน้าบ้าน ท่ามกลางความตกใจของญาติที่เร่งแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้เข้ามาช่วยทำปั๊มหัวใจ พ่อถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทลุงอย่างเร่งด่วน แต่สุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน

แม่ของผู้ก่อเหตุเล่าด้วยความโศกเศร้าว่า ลูกชายมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดจนคลุ้มคลั่งบ่อยครั้ง เคยทำร้ายร่างกายแม่จนบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นปากฉีกจนต้องหนีไปอาศัยกับญาติคนอื่น แม้ลูกชายจะเคยผ่านการบำบัดมาแล้วถึง 2 ครั้ง แต่เมื่อกลับออกมาก็ยังวนเวียนอยู่กับยาเสพติดเหมือนเดิม

หลังเกิดเหตุนายวีรยุทธเดินทางไปที่โรงพยาบาลชั่วครู่ก่อนจะตัดสินใจหลบหนีไปก่อนตำรวจมาถึง ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี ส่วนร่างของพ่อทางครอบครัวรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดใกล้บ้านเรียบร้อยแล้ว

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

