เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปอกทุเรียนด้วยพระองค์เอง การันตีคุณภาพทุเรียนไทย
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ภาพปอกทุเรียนด้วยพระองค์เอง ย้ำชัดทุเรียนไทยคุณภาพของจริง ตอกย้ำภาพลักษณ์ผลไม้ไทยสู่สายตาชาวโลก
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 บนโลกโซเชียลมีเดียได้ปรากฏภาพชุดที่สร้างความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชาวสวนทุเรียน โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเผยแพร่พระรูปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว hrhsirivannavari ขณะที่พระองค์กำลังทรงปอกทุเรียนอย่างคล่องแคล่วด้วยพระองค์เอง
นอกจากนั้น เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ยังทรงระบุข้อความประกอบพระรูปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า “Thai durian. Real quality. No debate. ทุเรียนไทย คุณภาพของจริง!!” เพื่อเป็นการยืนยันมาตรฐานความอร่อยของทุเรียนไทยที่ไม่มีใครเทียบได้ ให้คนทั่วโลกได้รับทราบโดยทั่วกัน
อ้างอิงจาก : IG hrhsirivannavari
