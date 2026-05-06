ดราม่าโหนกระแส “ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” โฟนอินโต้เดือด แจงยอดเสียหายไม่ถึงสิบล้าน ปัดเป็นต้นเหตุลุงจบชีวิต

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 14:59 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 15:13 น.
ผู้รับเหมาเพจดัง ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ โฟนอินชี้แจงผ่านรายการโหนกระแส โต้ยอดผู้เสียหายและเงินไม่ได้สูงตามข่าว อ้างก่อสร้างไปแล้วบางส่วน พร้อมปัดเป็นต้นเหตุให้ผู้เสียหายขอนแก่นจบชีวิต ชี้เครียดปัญหาครอบครัว

รายการโหนกระแส ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เผยเรื่องราวความเดือดร้อนของกลุ่มผู้เสียหายกว่า 60 คน ที่รวมตัวร้องเรียนผ่านสื่อ กรณีถูกผู้รับเหมาสร้างบ้านจากเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานหวานเจี๊ยบ หลอกลวงให้โอนเงินล่วงหน้าจำนวนมาก บางรายจ่ายเต็มจำนวน แต่กลับถูกทิ้งงาน ได้เพียงโครงสร้างบ้านที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้เสียหายต้องแบกรับหนี้สิน และมีรายหนึ่งเกิดความเครียดจัดจนถึงขั้นตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง

ล่าสุดระหว่างดำเนินรายการ ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ ผู้รับเหมาที่ถูกกล่าวหา ได้ติดต่อโฟนอินเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริง โดยระบุว่า จำนวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายรวมที่บอกว่าสูงถึงหลักสิบล้านบาทนั้น ไม่ได้มากขนาดที่พูดกัน เนื่องจากตนได้ลงมือก่อสร้างงานให้ไปแล้วบางส่วน จึงต้องนำมูลค่าของเนื้องานส่วนนั้นมาหักลบกับเงินที่รับไปด้วย

ช่างหนึ่งยังชี้แจงถึงสาเหตุที่การก่อสร้างมีปัญหาว่า ลูกค้าบางรายมีการขอแก้ไขแบบบ้านเพิ่มเติมหลายจุด ส่วนเรื่องการขออนุญาตสร้างบ้าน ตนได้แจ้งลูกค้าไปแล้วว่าเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องไปดำเนินการเอง พร้อมยอมรับว่ารับงานเยอะเกินกำลังจนทำให้ทำงานล่าช้า แต่ยืนยันว่าไม่ได้หนีไปไหน สามารถติดต่อได้ตลอด และย้ำว่าตน “เป็นลูกผู้ชายพอ”

สำหรับกรณีของ คุณทำนอง ผู้เสียหายจากจังหวัดขอนแก่นที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง ช่างหนึ่งอ้างว่าคุณทำนองเคยบ่นให้ฟังว่าเครียดเรื่องปัญหาที่ดิน ทางเข้า-ออก และมีปัญหากับคนในครอบครัว

อย่างไรก็ตาม คุณอุ๊ หลานสาวของคุณทำนอง ได้โต้แย้งทันทีว่าไม่มีปัญหาเรื่องที่ดิน และคุณลุงได้เขียนจดหมายลาตายไว้อย่างชัดเจน โดยระบุว่าคุณลุงทำงานที่กรุงเทพฯ เตรียมเกษียณและอยากมีบ้านที่ขอนแก่น จึงตกลงจ้างช่างคนนี้ ช่างโน้มน้าวให้เปลี่ยนเป็นบ้านสองชั้นและให้โอนเงินเกือบเต็มจำนวนรวมกว่า 2.1 ล้านบาท แต่ภายหลังติดต่อช่างไม่ได้ ซ้ำยังมีคนขับรถขุดมาทวงเงินกับลุงทั้งที่ลุงจ่ายเงินให้ช่างไปหมดแล้ว ทำให้คุณลุงเครียด กินไม่ได้นอนไม่หลับจนก่อเหตุสลด หลังเกิดเหตุช่างรับปากจะคืนเงินและนัดพบ แต่สุดท้ายก็ไม่มาตามนัด

นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายรายอื่น ๆ ที่ร่วมแฉพฤติกรรมในรายการอย่างละเอียด ได้แก่

คุณแนน (ร้อยเอ็ด)

  • ว่าจ้างสร้างบ้าน 2 หลัง ราคา 1.78 ล้านบาท ช่างให้โอนมัดจำทันที 5.8 แสนบาท วันต่อมาขอเพิ่ม 3 แสนบาทอ้างเพิ่มแผ่นกันความร้อนและแอร์ และขออีก 1.8 แสนบาทค่ากระเบื้องและเสาเข็ม สรุป 1 อาทิตย์โอนไปกว่าล้านบาท ปัจจุบันจ่ายไปแล้ว 1,637,000 บาท แต่ได้เพียงโครงเหล็กและปูนเปลือย แถมพบว่าชื่อ “สำนักงานหวานเจี๊ยบ” ไม่ได้จดทะเบียนบริษัท

คุณแหวว (ผู้รวบรวมข้อมูล)

  • ระบุว่ามีผู้เสียหายกว่า 60 คน กระจายในหลายจังหวัด เช่น มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุดรธานี สระบุรี ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ปราจีนบุรี และนครสวรรค์ มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 45 ล้านบาท

คุณรำพัน

  • จ้างสร้างบ้านราคา 1.34 ล้านบาท ช่างเรียกเงินงวดแรกถึง 1 ล้านบาท ต่อมา อบต. สั่งระงับก่อสร้างเพราะไม่ได้ขออนุญาต และพบว่าแบบบ้านที่ช่างอ้างว่าเขียนให้พิเศษ เป็นการนำแบบคนอื่นมาแอบอ้าง โดยลงวันที่ในแบบเป็น มี.ค. 2568 ทั้งที่ทำสัญญาในเดือน ธ.ค. 2568

คุณเทียน (ปากช่อง)

  • จ้างสร้างห้องแถว 20 ห้อง จ่ายเงินไปแล้ว 3.5 ล้านบาท ช่างมักโทรขอเงินเพิ่มตอนเย็นอ้างโปรโมชันร้านวัสดุ สุดท้ายได้แค่เสา หลังคา และฝาผนังบางส่วน ไม่ตรงตามแบบและไม่ยอมให้ดูแบบ คุณเทียนถึงกับร้องไห้เพราะเป็นเงินเก็บทั้งชีวิต ปัจจุบันภรรยาล้มป่วยเพราะความเครียด

คุณโก้

  • รู้จักช่างหนึ่งผ่านวงดนตรีรถแห่ ช่างขอยืมเงิน 2 แสนบาท อ้างว่าขาดสภาพคล่องที่หน้างานของคุณเทียน คุณโก้ไปเช็กจึงรู้ว่าคุณเทียนจ่ายเงินไปหมดแล้ว คุณโก้เครียดหนักเพราะต้องยืมเงินญาติมาให้ ทั้งที่ตนมีกำไรจากการเพาะถั่วงอกขายเพียงกิโลกรัมละไม่กี่บาท

หลังจากช่างหนึ่งโฟนอินอ้างว่าติดต่อได้ตลอด เหล่าผู้เสียหายในรายการต่างส่งเสียงโห่ร้องและสวนกลับว่า ติดต่อได้จริง แต่ช่างมักอ้างว่าขับรถอยู่หรือไม่ว่าง ไม่เคยได้คุยรายละเอียด บอกจะเข้ามาทำงานให้เสร็จก็ไม่มา และบอกจะคืนเงินก็ไม่เคยคืนตามสัญญา

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ทางตัวแทนผู้รับเรื่องร้องเรียนได้นำกลุ่มผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.คง และ สภ.โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินคดีกับผู้รับเหมารายดังกล่าวในข้อหาฉ้อโกงประชาชน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งความไว้แล้ว และเตรียมออกหมายเรียกผู้รับเหมารายดังกล่าวให้เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.คง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : รายการโหนกระแส 6 พ.ค. 69, ห้วยแถลง

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์

