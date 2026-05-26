อัปเดต! สิทธิคงเหลือ “ไทยช่วยไทย พลัส” เหลืออีกกี่สิทธิ ตอนนี้ยังลงทะเบียนทันไหม

อัปเดต! จำนวนสิทธิคงเหลือ “ไทยช่วยไทย พลัส” เย็นวันนี้ เหลืออีกกี่สิทธิ ตอนนี้ยังลงทะเบียนทันไหม ใครยังไม่ลงทะเบียนรีบลงด่วน
25 พ.ค. 2569 เข้าสู่วันที่ 2 หลังจากที่เปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจและลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก โดยนับตั้งแต่วันแรกที่มีการเริ่มให้ลงทะเบียนจนถึงวันนี้สิทธิคงเหลือก็ได้น้อยลงเรื่อย ๆ
จากสิทธิทั้งหมดของโครงการที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจำนวน 30 ล้านสิทธินั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบเมื่อเวลาประมาณ 17.15 น. พบว่ามีสิทธิคงเหลืออยู่ที่ 5,175,703 สิทธิ และยังคงมีประชาชนทยอยลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” และมีความประสงค์จะรับสิทธิดังกล่าวนั้น สามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 29 พ.ค. 2569 เวลา 06:00 – 22:00 น. ของทุกวัน (จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิของโครงการ) โดยตรวจสอบสิทธิคงเหลือได้ที่เว็บไซต์ www.ไทยช่วยไทยพลัส.th
วิธีการลงทะเบียน “ไทยช่วยไทย พลัส”
สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” มาก่อน
- เข้าแอปฯ “เป๋าตัง” เลือกแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” (สามารถเข้าได้ทั้ง 2 ทางทั้ง หน้าแรกแอปฯ “เป๋าตัง” และ หน้าหลัก G Wallet)
- อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- แสดงข้อความการได้รับสิทธิและวันที่เริ่มใช้สิทธิโครงการได้ กดปุ่ม “ตกลง”
สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” มาก่อน
- เข้าแอปฯ “เป๋าตัง” เลือกแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” (สามารถเข้าได้ทั้ง 2 ทางทั้ง หน้าแรกแอปฯ “เป๋าตัง” และ หน้าหลัก G Wallet)
- อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- ตรวจสอบคุณสมบัติ สามารถดูผลได้ที่ SMS และการแจ้งเตือนบนแอปฯ “เป๋าตัง” ภายใน 3 วัน
- ได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” (กรณีได้รับสิทธิ)
- แสดงข้อความการได้รับสิทธิและวันที่เริ่มใช้สิทธิโครงการได้ กดปุ่ม “ตกลง”
