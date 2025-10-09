ลูกทรพี เพิ่งออกคุกคดีฆ่าคน ฉุนแม่ตามกลับจากวงเหล้า มีดพร้าฟันแม่ดับคาบ้าน
ลูกทรพี เพิ่งออกจากคุกได้เพียง 8 วัน โมโหแม่ตามกลับจากวงเหล้า ประกอบกับขาดยาจนคลุ้มคลั่ง ก่อเหตุสยองก่อนหลบหนี ล่าสุดตำรวจรวบตัวได้แล้ว
เกิดเหตุสลดในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ลูกชายทรพี มีประวัติป่วยทางจิตเวช แถมเพิ่งพ้นโทษในคดีฆ่าผู้อื่นได้เพียง 8 วัน ก่อเหตุใช้มีดพร้าทำร้ายแม่แท้ๆ จนเสียชีวิตคาบ้านพัก สาเหตุคาดว่าเกิดจากความไม่พอใจที่ถูกแม่ตามให้กลับจากวงเหล้า ประกอบกับไม่ได้กินยาจนเกิดอาการคลุ้มคลั่ง ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวได้แล้ว
เมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุ พบศพหญิงชราอายุ 60 ปี นอนตายบริเวณแคร่ไม้ไผ่หน้าบ้านพ มีบาดแผลฉกรรจ์ถูกฟันด้วยมีดพร้า บริเวณใบหน้า ลำคอ และท้ายทอย รวม 5 แผล ที่แขนซ้ายอีก 1 แผล ใกล้กันพบเอกสารรับอภัยโทษและเอกสารข้อมูลจิตเวชของผู้ก่อเหตุตกอยู่
ผู้ก่อเหตุคือ นายรัตนพล (ยิ้ม) อายุ 29 ปี ลูกชายหลังก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีไปพร้อมมีดพร้า ก่อนหน้านี้นายรัตนพลเคยคลุ้มคลั่งทำร้ายเพื่อนบ้านเสียชีวิตเมื่อปี 2560 จนถูกตัดสินจำคุก 8 ปี เพิ่งพ้นคุกออกมาวันที่ 1 ต.ค. 68 หลังออกมาได้ 2-3 วัน นายรัตนพลเริ่มมีอาการตาขวาง พกมีดพร้า และออกไปดื่มสุรา
ก่อนเกิดเหตุ นายรัตนพลออกไปดื่มเหล้าตั้งแต่เที่ยงคืน ไม่ยอมกินยาตามหมอสั่ง แม่จึงไปตามกลับบ้าน ทำให้นายรัตนพลไม่พอใจ กลับมาต่อว่าแม่ ก่อนจะใช้มีดพร้าฟันแม่บังเกิดเกล้าจนเสียชีวิต
ที่น่าเศร้าใจคือ ก่อนเกิดเหตุหนึ่งวัน นายรัตนพลอาการไม่ดี เพื่อนบ้านได้เตือนแม่ให้แจ้งตำรวจ แต่ผู้เป็นแม่ไม่ได้แจ้ง จนเกิดโศกนาฏกรรมขึ้น
