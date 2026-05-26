หวยลาววันนี้ 26 พ.ค. 69 อัปเดตเรียลไทม์ เลข 6 ตัว ย้อนสถิติหวยออกวันอังคาร
คอหวยเตรียมตัวลุ้นโชคกับผลการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว งวดประจำวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569 (26 5 69) เตรียมรายงานสดผลการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป โดยจะอัปเดตตัวเลขให้ทราบแบบเรียลไทม์ ทั้งผลรางวัลเลข 6 ตัว และผลการออกเลขนามสัตว์ นอกจากนี้ทางทีมงานยังได้รวบรวมและวิเคราะห์สถิติหวยลาวย้อนหลังที่ออกตรงกับวันอังคาร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลและแนวทางให้นักเสี่ยงโชคทุกคนพิจารณา
ผู้ที่ต้องการติดตามสถานการณ์และลุ้นผลรางวัลกันสด ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดสัญญาณตรงจาก สปป.ลาว ได้ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเข้าไปที่หน้าเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) และช่องยูทูบ (YouTube) ของ Laolottery Live
ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ 26 พฤษภาคม 2569
- เลข 6 ตัว : 922679
- เลข 5 ตัว : 22679
- เลข 4 ตัว : 2679
- เลข 3 ตัว : 679
- เลข 2 ตัว : 79
ย้อนสถิติหวยลาวออกวันอังคาร
|งวดวันที่
|เลข 6 ตัว
|เลข 5 ตัว
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|19 พฤษภาคม 2569
|050470
|50470
|0470
|470
|70
|12 พฤษภาคม 2569
|344931
|44931
|4931
|931
|31
|5 พฤษภาคม 2569
|797032
|97032
|7032
|032
|32
|28 เมษายน 2569
|270947
|70947
|0947
|947
|47
|21 เมษายน 2569
|261907
|61907
|1907
|907
|07
|7 เมษายน 2569
|395211
|95211
|5211
|211
|11
|5 ธันวาคม 2566
|408246
|08246
|8246
|246
|46
