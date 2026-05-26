ภาพล่าสุด เบิร์ด ธงไชย ใบหน้าสดใส แฟน ๆ แห่ชม ออร่าความหล่อไม่เปลี่ยน

เปิดภาพปัจจุบัน เบิร์ด ธงไชย หน้าตาสดใส แฟนเพลงแห่คอมเมนต์ชมหน้าเด็กมาก แถมออร่าความหล่อไม่มีเปลี่ยน
จากกระแสข่าวช่วงต้นปี 2569 เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ นักร้องแนวหน้าของไทย ออกมารีวิวของที่ได้รับจากแฟนคลับรุ่นใหญ่ แต่หลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้เพราะแฟนเพลงสังเกตว่าพี่เบิร์ดมีอาการไม่ชัด ลักษณะเหมือนคนลิ้นแข็ง ก่อนที่เจ้าตัวออกมายืนยันว่า สบายดีมาก พร้อมขอบคุณทุกความห่วงใยจากทุกคน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 นพ.สุรินทร์ โตสุโขวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ โพสต์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับ เบิร์ด ธงไชย ลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ Surin Tosukhowong พร้อมเขียนข้อความบรรยายภาพไว้ว่า “ตื่นเต้น ดีใจ ขากลับจากอิตาลีมา transit ที่ซูริค บน Swiss Air นั่งหน้า พี่เบิร์ด (ธงไชย แมคอินไตย์) แวะเข้าไปสวัสดีทักทาย เลยได้อีกหนึ่งความประทับใจกลับบ้านครับ”
หลังจากแฟนคลับเห็นภาพล่าสุดของพี่เบิร์ดก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสดใสและดูอ่อนเยาว์อย่างต่อเนื่อง เช่น
“ออร่าทั้งคู่เลยครับผม”
“สุดยอดมากครับคุณหมอ เป็น Moment ที่เกิดขึ้นได้ยากมาก ๆ ครับ”
“ตื่นเต้นด้วยเลยค่ะ หล่อมาก ๆ ทั้งคู่ค่ะ”
“ดูดี อ่อนเยาว์ ทั้ง 2 ท่านเลยค่ะ”
