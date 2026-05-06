ทัวร์ลงยับ! นางงามเขมร เคลม “เจนนี่” ก๊อปชุดไปงาน Met Gala 2026
ดราม่าเดือด! นางงามกัมพูชาโพสต์เคลม “เจนนี่ BLACKPINK” ก๊อปสไตล์ชุดร่วมงาน Met Gala 2026 ทัวร์ลงยับ ชุดหรู Chanel ใช้เวลาทำกว่า 540 ชั่วโมง
แฟนคลับทั่วโลกเดือดหนัก กรณี Phorn Sreypii นางงามสาวเจ้าของตำแหน่ง Miss Cosmo กัมพูชา 2025 ออกมาโพสต์ภาพของตนเองเปรียบเทียบกับ เจนนี่ BLACKPINK หนึ่งแฟชั่นไอคอนระดับโลก ในค่ำคืนที่เจนนี่เพิ่งเฉิดฉายบนพรมแดงงาน Met Gala 2026 ระบุข้อความในโพสต์ว่า “Jennie ก๊อปสไตล์ชุดจาก JennPii ไปร่วมงาน Met Gala”
หลังจากแฟน ๆ เห็นภาพที่นางงามสาวลงภาพเปรียบเทียบต่างออกมาวิาจารณ์แสดงความเห็นไม่พอใจเป็นอย่างมาก
จากการตรวจสอบพบว่า รูปที่เธอนำมาอ้างนั้นเป็นชุดที่เธอสวมใส่ระหว่างเก็บตัวการประกวด Miss Cosmo 2025 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2025 ที่ผ่านมา
ในงาน Met Gala ปีนี้ สาวเจนนี่ปรากฏตัวในฐานะ Global Ambassador ของ Chanel ทำงานร่วมกับสไตลิสต์ชื่อดังอย่าง Sam Woolf รายละเอียดของชุดมีความวิจิตรบรรจง เธอมาในชุดราตรีทรงคอลัมน์ โดดเด่นด้วยช่วงอกที่เป็นบุสติเยร์ ตัวชุดปกคลุมด้วยงานปักเลื่อมรูปใบไม้ในเฉดสีฟ้าหลากหลายโทน
ชุดนี้ใช้เวลาสร้างสรรค์นานถึง 540 ชั่วโมง และใช้ชิ้นส่วนงานปักรวมกว่า 15,000 ชิ้น เพื่อคอมพลีทลุคให้สมบูรณ์แบบ
นอกจากนี้ นักร้องสาวเสริมลุคด้วยเจนนี่เลือกสวมเครื่องประดับ Chanel High Jewelry ที่ทำจากทองและเพชรสีขาว พร้อมแต่งหน้าในโทนสีชมพูอ่อนและทำผมเกล้าขึ้นประดับด้วยลอนผมเล็ก ๆ
ปี 2026 ถือเป็นการร่วมงาน Met Gala ครั้งที่ 4 ติดต่อกันของเจนนี่ แต่ละปีเธอสร้างปรากฏการณ์ให้วงการแฟชั่นแบบไม่ซ้ำ ในปีแรก 2023 เธอเปิดตัวครั้งแรกในธีม Karl Lagerfeld: A Line of Beauty โดยสวมชุดมินิเดรสผ้าซาตินสีขาวประดับดอกคามิลเลีย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคอลเลกชันปี 1990 ของ Chanel
ต่อมา ปี 2024 เจนนี่มาในลุคชุดราตรีสีน้ำเงิน Royal Blue สั่งตัดพิเศษจากแบรนด์ Alaïa โดยฝีมือของ Pieter Mulier พร้อมเครื่องประดับมุกและสายโซ่คาดเอว ปีต่อมา เธอฉีกภาพจำมินิเดรสด้วยธีม Tailored for You ในชุดจัมพ์สูทผ้าซาตินสีดำเปิดไหล่พร้อมกระโปรงยาวทับอีกชั้นจาก Chanel ซึ่งใช้เวลาทำมากกว่า 330 ชั่วโมง
