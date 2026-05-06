ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ! นางงามเขมร เคลม “เจนนี่” ก๊อปชุดไปงาน Met Gala 2026

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 13:39 น.
75
นางงามเขมรอ้างเจนนี่ก็อปชุด met gala 2026

ดราม่าเดือด! นางงามกัมพูชาโพสต์เคลม “เจนนี่ BLACKPINK” ก๊อปสไตล์ชุดร่วมงาน Met Gala 2026 ทัวร์ลงยับ ชุดหรู Chanel ใช้เวลาทำกว่า 540 ชั่วโมง

แฟนคลับทั่วโลกเดือดหนัก กรณี Phorn Sreypii นางงามสาวเจ้าของตำแหน่ง Miss Cosmo กัมพูชา 2025 ออกมาโพสต์ภาพของตนเองเปรียบเทียบกับ เจนนี่ BLACKPINK หนึ่งแฟชั่นไอคอนระดับโลก ในค่ำคืนที่เจนนี่เพิ่งเฉิดฉายบนพรมแดงงาน Met Gala 2026 ระบุข้อความในโพสต์ว่า “Jennie ก๊อปสไตล์ชุดจาก JennPii ไปร่วมงาน Met Gala”

หลังจากแฟน ๆ เห็นภาพที่นางงามสาวลงภาพเปรียบเทียบต่างออกมาวิาจารณ์แสดงความเห็นไม่พอใจเป็นอย่างมาก

จากการตรวจสอบพบว่า รูปที่เธอนำมาอ้างนั้นเป็นชุดที่เธอสวมใส่ระหว่างเก็บตัวการประกวด Miss Cosmo 2025 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2025 ที่ผ่านมา

นางงามกัมพูชาอ้าง เจนนี่ BLACKPINK ก๊อปชุด Met Gala 2026
ภาพจาก Instagram : sreypii_phorn

ในงาน Met Gala ปีนี้ สาวเจนนี่ปรากฏตัวในฐานะ Global Ambassador ของ Chanel ทำงานร่วมกับสไตลิสต์ชื่อดังอย่าง Sam Woolf รายละเอียดของชุดมีความวิจิตรบรรจง เธอมาในชุดราตรีทรงคอลัมน์ โดดเด่นด้วยช่วงอกที่เป็นบุสติเยร์ ตัวชุดปกคลุมด้วยงานปักเลื่อมรูปใบไม้ในเฉดสีฟ้าหลากหลายโทน

ชุดนี้ใช้เวลาสร้างสรรค์นานถึง 540 ชั่วโมง และใช้ชิ้นส่วนงานปักรวมกว่า 15,000 ชิ้น เพื่อคอมพลีทลุคให้สมบูรณ์แบบ

นอกจากนี้ นักร้องสาวเสริมลุคด้วยเจนนี่เลือกสวมเครื่องประดับ Chanel High Jewelry ที่ทำจากทองและเพชรสีขาว พร้อมแต่งหน้าในโทนสีชมพูอ่อนและทำผมเกล้าขึ้นประดับด้วยลอนผมเล็ก ๆ

ปี 2026 ถือเป็นการร่วมงาน Met Gala ครั้งที่ 4 ติดต่อกันของเจนนี่ แต่ละปีเธอสร้างปรากฏการณ์ให้วงการแฟชั่นแบบไม่ซ้ำ ในปีแรก 2023 เธอเปิดตัวครั้งแรกในธีม Karl Lagerfeld: A Line of Beauty โดยสวมชุดมินิเดรสผ้าซาตินสีขาวประดับดอกคามิลเลีย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคอลเลกชันปี 1990 ของ Chanel

ต่อมา ปี 2024 เจนนี่มาในลุคชุดราตรีสีน้ำเงิน Royal Blue สั่งตัดพิเศษจากแบรนด์ Alaïa โดยฝีมือของ Pieter Mulier พร้อมเครื่องประดับมุกและสายโซ่คาดเอว ปีต่อมา เธอฉีกภาพจำมินิเดรสด้วยธีม Tailored for You ในชุดจัมพ์สูทผ้าซาตินสีดำเปิดไหล่พร้อมกระโปรงยาวทับอีกชั้นจาก Chanel ซึ่งใช้เวลาทำมากกว่า 330 ชั่วโมง

เจนนี่ Met Gala 2026
ภาพจาก : AP
เจนนี่ Met Gala 2026
ภาพจาก : AP
เจนนี่ balckpink ในงาน Met Gala 2026
ภาพจาก : AP
มิสคอสโมกัมพูชา 2025-2
ภาพจาก Instagram : sreypii_phorn
มิสคอสโมกัมพูชา 2025
ภาพจาก Instagram : sreypii_phorn

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“เอิร์ธ พงศกร” กางงบ กทม. ยุคอัศวิน โต้ทิ้งเงิน 94 ล้าน ยันส่งต่อ 7.6 หมื่นล้าน

13 วินาที ที่แล้ว
จบดราม่า กรมประมงยันปลากระป๋องฉาวใช้ &quot;ปลานิล&quot; ไม่ใช่ปลาหมอคางดำ ฟันข้อหาอาหารปลอม ข่าว

จบดราม่า กรมประมงยันปลากระป๋องฉาวใช้ “ปลานิล” ไม่ใช่ปลาหมอคางดำ ฟันข้อหาอาหารปลอม

10 นาที ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; ไม่หวั่น กัมพูชาดึง UNCLOS ไกล่เกลี่ย ย้ำชัด สองประเทศอยู่บนกฎเดียวกัน ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ไม่หวั่น กัมพูชาดึง UNCLOS ไกล่เกลี่ย ย้ำชัด สองประเทศอยู่บนกฎเดียวกัน

23 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปราคาทองวันนี้ 6 พ.ค. 69 ช่วงบ่ายพุ่งแรง 1,050 บาท ทะลุ 7 หมื่น

33 นาที ที่แล้ว
ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 25 พ.ค. 2569 การเงิน

25 พ.ค.นี้ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใครได้บ้าง

43 นาที ที่แล้ว
คดีแชร์ลูกโซ่ยูฟัน 11 ปียังไม่จบ หนุ่ย พงศ์สุข เล่าตอนขึ้นศาล ข่าว

คดีแชร์ลูกโซ่ยูฟัน 11 ปียังไม่จบ หนุ่ย พงศ์สุข เล่าตอนขึ้นศาล

47 นาที ที่แล้ว
แฉแหลก! พิธีกรฝีปากกล้า จ่อโดนเด้ง เซ่นปมฉาว ยัดเงิน-คุกคามนักศึกษา บันเทิง

แฉพฤติกรรม พิธีกรฝีปากกล้า จ่อโดนเด้ง เซ่นปมฉาว คุกคามเด็กฝึกงาน-ยัดเงินปิดปาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางงามเขมรอ้างเจนนี่ก็อปชุด met gala 2026 ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ! นางงามเขมร เคลม “เจนนี่” ก๊อปชุดไปงาน Met Gala 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย หนุ่มอุบล ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าดับ หลังลูกไซบีเรียนฮัสกีข่วน ข่าว

เตือนภัย ลูกไซบีเรียนฮัสกีข่วน หนุ่มอุบล ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าดับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังอีกมุม! พี่ชาย &quot;หมิว&quot; กางปีกป้อง ลั่นที่น้องสาวสาดน้ำใส่แฟนเก่า ไม่ใช่น้ำกรด ข่าว

ฟังอีกมุม! พี่ชาย “หมิว” กางปีกป้อง ลั่นที่น้องสาวสาดน้ำใส่แฟนเก่า ไม่ใช่น้ำกรด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สิ้นแล้ว “หลวงปู่บัวเกตุ” พระเกจิกรรมฐานล้านนา ศิษย์กราบถวายอาลัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยื้อไม่ไหว! บุฟเฟต์เจ้าดัง ย่านรังสิต ประกาศเซ้งกิจการ ให้บริการถึง 24 พ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

ยื้อไม่ไหว! บุฟเฟต์เจ้าดัง ย่านรังสิต ประกาศปิดกิจการ ให้บริการถึง 24 พ.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! จับสึกพระไทยที่มาเลเซีย คดีพาเด็กบวชเณรเรี่ยไรเงิน เข้าข่ายค้ามนุษย์ ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! จับสึกพระไทยที่มาเลเซีย คดีพาเด็กบวชเณรเรี่ยไรเงิน เข้าข่ายค้ามนุษย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ ฮลุน โซโล่ จากหนุ่มโรงงานวันละ 300 สู่ยูทูบเบอร์เที่ยวรอบโลกกว่า 50 ประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งเมาโชว์โหนตีลังกาบนสองแถวพัทยา พลาดร่วงหัวกระแทกพื้น ข่าว

อายแทน ฝรั่งเล่นพิเรนทร์ โชว์ตีลังกาบนสองแถว พลาดร่วงหน้าขมำ ร่างกระแทกพื้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา! ลำไย ไหทองคำ เปิดตัวคบ กัปตันช้าง อวดแคปชั่นหวาน &quot;ขออนุญาตรัก&quot; บันเทิง

ฮือฮา! ลำไย ไหทองคำ เปิดตัวคบ กัปตันช้าง อวดแคปชั่นหวาน “ขออนุญาตรัก”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปลดฟ้าผ่า! มิสแกรนด์เมียนมา แต่งชุด “แม่ชี” ขึ้นเวทีรอบชุดประจำชาติ จ่อโดนคดีอาญา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทปอ. ยันคดีแก้คะแนน A-Level ในระบบ TCAS69 เป็นเรื่องเท็จ แจ้งความล่าตัวผู้แอบอ้างแล้ว ข่าว

ทปอ. ยันคดีแก้คะแนน A-Level ในระบบ TCAS69 เป็นเรื่องเท็จ แจ้งความล่าตัวผู้แอบอ้างแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยถอนตัว ชิงเจ้าภาพ &quot;ยูธโอลิมปิก 2030&quot; อย่างเป็นทางการ เหตุใช้งบประมาณสูง ข่าวกีฬา

ไทยถอนตัว ชิงเจ้าภาพ “ยูธโอลิมปิก 2030” อย่างเป็นทางการ เหตุใช้งบประมาณสูง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
500 ชีวิตผู้บำบัดยาเสพติด หนีออกจากศูนย์ ตร.เร่งตามตัว ข่าว

500 ชีวิตผู้บำบัดยาเสพติด หนีออกจากศูนย์ ตร.เร่งตามตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลเตือนข่าวปลอม เขมรอ้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่น่าเที่ยวกัมพูชา ข่าว

ไปกันใหญ่! สื่อเขมรอ้าง พระบรมมหาราชวัง จัดอันดับเป็นที่น่าเที่ยวกัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางงามเขมร บุกตู้คอนเทนเนอร์ ทมอดา โวยไทยฮุบแผ่นดินกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ร่ำไห้หนัก! นางงามเขมร บุกตู้คอนเทนเนอร์ ทมอดา โวยไทยฮุบแผ่นดินกัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาดามเก่ง คือใคร? เปิดประวัตินักธุรกิจหญิง ก่อนแถลง 9 เซียนลูกหนี้ ข่าว

มาดามเก่ง คือใคร? เปิดประวัตินักธุรกิจหญิง ก่อนแถลง 9 เซียนลูกหนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อเกาหลีใต้เผยชีวิต คิมซูฮยอน หลังเจอคดีฟ้องร้องคิมแซรน บันเทิงเกาหลี

ชีวิตปัจจุบัน คิมซูฮยอน ซูบผอม-โทรม เครียดสู้คดี ‘คิมแซรน’ แบกค่าใช้จ่ายมหาศาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอแล็บ&quot; แฉบัตรทอง สปสช.จ่ายช้า-ไม่ครบ รพ.รัฐแบกหนี้จนเตรียมพัง เศรษฐกิจ

“หมอแล็บ” แฉบัตรทอง สปสช.จ่ายช้า-ไม่ครบ รพ.รัฐแบกหนี้จนเตรียมพัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 13:39 น.
75
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เอิร์ธ พงศกร” กางงบ กทม. ยุคอัศวิน โต้ทิ้งเงิน 94 ล้าน ยันส่งต่อ 7.6 หมื่นล้าน

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569
จบดราม่า กรมประมงยันปลากระป๋องฉาวใช้ &quot;ปลานิล&quot; ไม่ใช่ปลาหมอคางดำ ฟันข้อหาอาหารปลอม

จบดราม่า กรมประมงยันปลากระป๋องฉาวใช้ “ปลานิล” ไม่ใช่ปลาหมอคางดำ ฟันข้อหาอาหารปลอม

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569
&quot;อนุทิน&quot; ไม่หวั่น กัมพูชาดึง UNCLOS ไกล่เกลี่ย ย้ำชัด สองประเทศอยู่บนกฎเดียวกัน

“อนุทิน” ไม่หวั่น กัมพูชาดึง UNCLOS ไกล่เกลี่ย ย้ำชัด สองประเทศอยู่บนกฎเดียวกัน

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569

สรุปราคาทองวันนี้ 6 พ.ค. 69 ช่วงบ่ายพุ่งแรง 1,050 บาท ทะลุ 7 หมื่น

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569
Back to top button