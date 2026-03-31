ข่าวต่างประเทศ

นางงามเขมร ไม่ทน ไทยขโมยสไบ-ดินแดน ลั่น หลงเชื่อรูป AI ไปเรียนมาใหม่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 13:17 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 13:18 น.
นางงามกัมพูชาอ้างไทยขโมยวัฒนธรรมและดินแดน

ดราม่าระอุ! นางงามกัมพูชาโพสต์แซะไทยขโมยวัฒนธรรม-ดินแดน แถมเคลมสไบ-เครื่องแต่งกายเขมร ลั่นเชื่อข้อมูล AI บิดเบือนประวัติศาสตร์ ชาวเน็ตไทยสวนเจ็บท้าโชว์หลักฐาน

กลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง กรณี Chily Tevy นางงามเจ้าของตำแหน่ง Miss Supranational Cambodia 2023 ออกมาโพสต์ภาพตัวเองในชุดประจำชาติพร้อมแคปชั่นฟาดแรงถึงคนไทย อ้างว่าคนสยามบางกลุ่มชอบขโมยทั้งดินแดนและวัฒนธรรม โดยเฉพาะชุดแต่งกายและสไบที่พยายามอ้างว่าเป็นของตัวเอง ทั้งยังเขียนเชิงสบประมาทว่า อีกหน่อยคนไทยคงจะเคลมพีระมิดหรือกำแพงเมืองจีนว่าเป็นของตัวเองด้วย

เธอแนะนำให้คนไทยไปศึกษาประวัติศาสตร์กันใหม่ อย่าเดินตามรอยบรรพบุรุษที่เธอมองว่าบิดเบือนข้อเท็จจริง พร้อมย้ำว่าโลกเข้าสู่ยุค AI แล้ว ไม่ควรถูกหลอกง่ายๆ

“บางครั้งฉันก็เบื่อคนสยามบางคน ดินแดนก็ขโมย วัฒนธรรมก็ขโมย โดยเฉพาะเครื่องแต่งกาย สไบเขมรก็อ้างว่าเป็นของตนเอง จนสงสัยว่าพวกพีระมิดหรือกำแพงเมืองจีนเนี่ย เมื่อไหร่พวกมันจะบอกว่าเป็นของมันบ้าง ฉันเหนื่อยใจจริง ๆ ควรไปเรียนประวัติศาสตร์กันใหม่นะ อย่าเดินตามบรรพบุรุษที่บิดเบือนประวัติศาสตร์เลย สมัยนี้มันยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) โธ่เอ๊ย”

แน่นอนว่าเมื่อโพสต์ดังกล่าวแพร่ออกไป ชาวเน็ตไทยก็ไม่ยอมอยู่เฉยต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นโต้ตอบอย่างดุเดือด ชาวเน็ตรายหนึ่งสวนกลับว่าเหนื่อยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ชอบเคลมว่าเก่าแก่หลายพันปี ทั้งที่ความจริงเคยเป็นส่วนหนึ่งใต้การปกครองของสยามมานานนับร้อยปี

ทั้งยังมีการตั้งคำถามถึงนางงามสาวว่า ช่วยอธิบายที่มาของชุดให้ชัดเจนหน่อยว่าต้นกำเนิดมาจากไหน มีกรรมวิธีการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างไรบ้าง อีกทั้งบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าแล้วชุดซัมปอต ซึ่งเป็นชุดดั้งเดิมของกัมพูชาที่แท้จริงทำไมถึงไม่ชอบใส่

สำหรับประเด็นที่นางงามอ้างเรื่องยุค AI ชาวเน็ตไทยสวนทันควันว่ามุขตื้น ๆ เพราะการที่ AI จะประมวลผลออกมาแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าพวกคุณป้อนข้อมูลผิด ๆ เข้าไปให้มันอ่านเอง

“บางทีก็เหนื่อยกับประเทศข้างบ้านที่ไม่มีอะไรของตัวเอง ชอบเคลมและบอกโบราณหลายพันปี ทั้งที่ประเทศเคยโดนสยามปกครองมาก่อนตั้งหลายร้อยปี เป็นทาสมานาน บอกคนสยามขโมย ถ้าเป็นสมัยโบราณ พวกนี้เรียกพวกขี้คอก

“อธิบายชุดเขมรให้หน่อยสิ ต้นกำเนิดมาจากอะไร มีวิธีการทอผ้ามั้ย”

“แล้วชุดซัมปอตพวกคุณไม่ชอบหรอ”

“ใส่ข้อมูลผิดๆให้ Ai อ่าน มุขตื้น ๆ”

นางงามกัมพูชาอ้างไทยขโมยวัฒนธรรมและดินแดนชาวเน็ตเดือด นางงามเขมร อ้างไทยขโมยวัฒนธรรม ชาวเน็ตเดือด นางงามเขมร อ้างไทยขโมยวัฒนธรรม-2

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 13:17 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 13:18 น.
52
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

