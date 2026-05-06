ประวัติ ฮลุน โซโล่ จากหนุ่มโรงงานวันละ 300 สู่ยูทูบเบอร์เที่ยวรอบโลกกว่า 50 ประเทศ
ถ้าพูดถึงยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว หลายคนคงนึกถึงคนที่มีทีมงาน กล้องคุณภาพสูง ตั๋วบินชั้นธุรกิจ และโรงแรมสี่ดาวรอรับที่ปลายทาง แต่ ฮลุน โซโล่ ไม่ใช่แบบนั้นสักนิดครับ
เขาเดินทางคนเดียว แบกทุกอย่างไว้บนหลัง ใช้งบเฉลี่ยวันละไม่ถึง 1,000 บาท และเดินทางไปแล้วกว่า 50 ประเทศทั่วโลก จนมีผู้ติดตามบน Facebook กว่า 1.9 ล้านคน และสมาชิก YouTube ประมาณ 768,000 คน
แล้วชีวิตแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?
อ้างอิงข้อมูลจาก อีจัน รายงานว่า ฮลุนเติบโตในครอบครัวที่ไม่ได้มีอะไรมาก หลังพ่อเสียชีวิต เขาย้ายไปอยู่กับยายในจังหวัดกาฬสินธุ์ การเลือกโรงเรียนช่วงมัธยมไม่ใช่เรื่องของชอบที่ไหน แต่คือที่ไหนใกล้บ้านและค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
ฮลุน พยายามหาทุนการศึกษาเท่าที่จะหาได้ตลอดช่วงมัธยม จนเรียนจบ ม.6 สำเร็จ ชีวิตเด็กกำพร้าที่กาฬสินธุ์ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มันก็ไม่ได้สอนให้เขายอมแพ้
หลังจบมัธยม ฮลุนเดินทางเข้ากรุงเทพฯ และเริ่มทำงานในโรงงาน รายได้วันละ 300 บาท เวลาทำงานวันละ 10 ชั่วโมง
วันละ 300 บาท เดือนหนึ่งคือประมาณ 9,000 บาท ก่อนหักค่าใช้จ่ายชีวิตในกรุงเทพฯ ที่เหลือมีไม่มาก แต่ระหว่างนั้น เขายังคงหาข้อมูลทุน สอบ และสมัครทุนต่างๆ ควบคู่กันไปด้วย
เป้าหมายไม่ใช่แค่หาเงินอยู่รอด แต่คือออกจากจุดนั้นให้ได้
ท้ายที่สุด ฮลุน ก็สอบได้ทุนเต็มจำนวนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ พร้อมค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน แต่แค่ได้ทุนยังไม่พอ…
ช่วงมหาวิทยาลัย ฮลุนรับงานแทบทุกอย่างที่ทำได้ ตั้งแต่แจกใบปลิว เปิดกล่องรับบริจาคช่วยมูลนิธิ สอนพิเศษ ขายของออนไลน์ ไปจนถึงรับงานในมหาวิทยาลัย เป้าหมายคือเก็บเงินให้ได้เดือนละ 8,000–9,000 บาท สม่ำเสมอทุกเดือน
4 ปีในรั้วจุฬาฯ เขาไม่ได้แค่เรียน เขากำลังสะสมทุกบาทเพื่อสิ่งที่วางแผนไว้นานแล้ว
หลังเรียนจบ เขาเปิดบัญชีและดูตัวเลข ราว 3 แสนกว่าบาท แน่นอน 3 แสนบาทไม่ใช่เงินสำหรับเดินทางสบายๆ แต่ฮลุนไม่ได้ต้องการเดินทางสบาย เขาต้องการเดินทาง ซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน เขาตั้งงบวันละ 900 บาท เน้นประเทศที่ค่าครองชีพถูก และพยายามอยู่ในประเทศแพงให้น้อยที่สุด
ผลลัพธ์คือคลิปจากโซมาเลีย บุรุนดี อินเดีย ญี่ปุ่น และอีกกว่า 50 ประเทศ ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นในมุมมองแบบนี้มาก่อน ไม่ใช่ภาพโรงแรมหรูหรือทัวร์สวยๆ แต่คือชีวิตจริงของผู้คนในพื้นที่นั้นๆ และวิธีเอาตัวรอดระหว่างทาง
ฮลุนเปิดเผยตัวเองผ่านโพสต์บน Facebook ว่าเรียนจบจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเริ่มแบกเป้เที่ยวคนเดียวมาแล้วกว่า 1 ปี ตั้งแต่อายุ 24 ปี ชื่อ “ฮลุน” มาจากชื่อที่แม่ตั้งให้ว่า “หลุน” แต่เพราะคนมักออกเสียงไม่ถูก จึงกลายเป็น “ฮลุน” ในชื่อเพจและช่องของตัวเอง
ฮลุน โซโล่ไม่ได้รอโชคชะตามาหยิบยื่น เขาคำนวณตั้งแต่ต้น เลือกโรงเรียนใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ทำงานโรงงานระหว่างรอผลทุน สะสมเงินทุกบาทตลอด 4 ปีที่จุฬาฯ และออกเดินทางพร้อม 3 แสนบาทที่คำนวณมาแล้วว่าพอไหว
แผนทุกขั้นตอนชัดเจน ตัวเลขทุกอันมีที่มา เพราะถ้าคุณมีทุนน้อย คุณต้องเล่นให้ฉลาดกว่า
สำหรับสายเที่ยวที่ต้องการตามติดชีวิตการเดินทางของ ฮลุน โซโล สามารถกดติดตามได้ผ่านช่องทาง Facebook : ฮลุน โซโล่ และ Youtube : hlunsolo ได้เลยนะครับ
อ่านข่าวน่าสนใจเพิ่มเติม
- มาดามเก่ง คือใคร? เปิดประวัตินักธุรกิจหญิง ก่อนแถลง 9 เซียนลูกหนี้
- โผ 8 ว่าที่ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2569 รายชื่อล่าสุด เช็กประวัติที่นี่
- ประวัติ ดร.โจ ชัยวัฒน์ ชิงผู้ว่า กทม. พรรคประชาชน คู่แข่ง ชัชชาติ
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- FB/ฮลุน โซโล่
- Youtube/hlunsolo
- Line (For work) @hlunsolo
ติดตาม The Thaiger บน Google News: