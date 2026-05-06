อายแทน ฝรั่งเล่นพิเรนทร์ โชว์ตีลังกาบนสองแถว พลาดร่วงหน้าขมำ ร่างกระแทกพื้น
คลิปนาที นักท่องเที่ยวต่างชาติโชว์กายกรรมโหนราวเหล็กและตีลังกาบนรถสองแถวกลางดึก ก่อนเสียหลักหงายหลังตกถนนหน้าขมำ คนขับโอดพฤติกรรมเสี่ยงอาจถูกดำเนินคดี
โซเชียลวิจารณ์เดือด เพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 แชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์สุดอันตรายที่เกิดขึ้นบนรถโดยสารประจำทางสายรอบเมืองพัทยา (สองแถว) บริเวณถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่งคึกคะนองโชว์โหนตีลังกา ก่อนหงายหลังร่วงจากรถไม่เป็นท่า หวั่นเกิดอันตรายถึงชีวิต
คลิปปรากฏภาพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่งส่งโทรศัพท์มือถือให้เพื่อนถือไว้ ก่อนจะเอื้อมมือจับราวเหล็กหลังคารถสองแถวขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่ เจ้าตัวยกตัวขึ้นโหนและตีลังกากลับหัวโชว์กล้อง 1 รอบ ท่ามกลางเสียงโห่ร้องเชียร์ด้วยความสนุกสนานจากกลุ่มเพื่อน
หลังจากตีลังกาและกลับมายืนท้ายรถสองแถว เขาพยายามดึงกระเป๋าสะพายหลังให้เข้าที่จึงปล่อยมือจากราวเหล็กจนเสียการทรงตัว หงายหลังร่วงลงจากรถหน้าขมำกระแทกพื้นถนนอย่างแรง ต่อหน้าเพื่อนที่ทำได้เพียงร้องอุทานด้วยความตกใจ
ผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า นักท่องเที่ยวรายนี้ร่วงลงมาในลักษณะคล้ายการกระโดดเล่นพิเรนทร์ แต่โชคดีที่หลังจากตกกระแทกพื้นเขายังสามารถลุกขึ้นยืนเองได้ มีบาดแผลปูดบวมที่หน้าผากเท่านั้น จากนั้นเพื่อนอีก 3 คนได้ลงมาช่วยเก็บของและพากันเดินไปตามถนนเลียบหาดโดยไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากใคร คาดว่าสาเหตุมาจากอาการเมาและความคึกคะนอง
ด้านกลุ่มผู้ขับขี่รถสองแถวพัทยา เมื่อได้เห็นการกระทำของบุคคลดังกล่าวมองว่าอันตรายมาก เขามักเจอนักท่องเที่ยวเล่นพิเรนทร์หลายรูปแบบบนรถ แม้จะตักเตือนแต่ส่วนใหญ่ไม่ยอมฟัง จนต้องคอยพะวงมองกระจกหลังตลอดเวลา หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เจ้าของรถหรือคนขับต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งที่ไม่ได้เป็นคนก่อเรื่อง
