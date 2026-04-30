ข่าวต่างประเทศ

เดอะ พิซซา คอมปะนี ถอนตัวกัมพูชา เขมรเตรียมเปิดแบรนด์เอง เป็นเจ้าของ 100%

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 14:02 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 14:02 น.
The Pizza Company เตรียมถอนตัวจากกัมพูชา

เดอะ พิซซา คอมปะนี ถอนตัวจากกัมพูชาหลังทำตลาดนาน 20 ปี เตรียมเปิดตัวแบรนด์พิซซ่าใหม่ที่คนเขมรเป็นเจ้าของเอง พร้อมรีแบรนด์ตอบโจทย์ผู้บริโภคท้องถิ่น

หากใครที่สัญจรไปมาในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาช่วงนี้ อาจจะสังเกตเห็นความผิดปกติที่หน้าร้าน The Pizza Company หลายสาขาที่มีผ้าสีแดงคลุมป้ายชื่อร้านเอาไว้ ล่าสุด EFG Cambodia ได้ออกมาไขข้อข้องใจแล้วว่า สิ่งที่ทุกคนเห็นไม่ใช่เรื่องลึกลับ แต่คือ ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ

หลังจากที่ เดอะ พิซซา คอมปะนี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวกัมพูชามาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะอาหารของครอบครัวหรืองานเฉลิมฉลองต่าง ๆ ขณะนี้การเดินทางของแบรนด์ดังกล่าวกำลังจะสิ้นสุดลง ทาง EFG Cambodia ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา EFG Cambodia เข้าซื้อกิจการโดย Palms Food International Pte. Ltd. ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารจากสิงคโปร์ที่มีประสบการณ์ในภูมิภาคนี้มากว่า 3 ทศวรรษ มีการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของนี้ได้มีการบันทึกเป็นข้อมูลสาธารณะมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน 2569 ที่ผ่านมา

ตลาดอาหารและเครื่องดื่มในกัมพูชาเติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในตลาดที่คึกคักที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผู้บริโภคชาวกัมพูชาในปัจจุบันมีความรอบรู้และพิถีพิถันในการเลือกประสบการณ์การกินมากขึ้น

ก้าวต่อไปที่น่าจับตามองคือ การที่ EFG Cambodia กำลังจะเปิดตัวแบรนด์พิซซ่าของกัมพูชาเอง โดยจะสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด ยึดความต้องการของลูกค้าชาวกัมพูชาเป็นหลัก และที่สำคัญคือเป็นแบรนด์ที่กัมพูชาเป็นเจ้าของทั้งหมด 100%

Michael Chick กรรมการผู้จัดการ Palms Food International ระบุว่า ผู้บริโภคที่นี่มีความซับซ้อนและเติบโตเร็วกว่าเกือบทุกที่ในภูมิภาค ชาวกัมพูชาไม่ได้แค่เปิดรับประสบการณ์อาหารใหม่ ๆ แต่พร้อมที่จะเป็นเจ้าของประสบการณ์เหล่านั้นด้วยตัวเอง

ขณะที่ Virak Tep ผู้จัดการทั่วไปของ EFG Cambodia กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า แบรนด์ใหม่นี้เป็นผลจากการรับฟัง เรียนรู้ และเชื่อมั่นมาตลอดหลายปีว่ากัมพูชาควรมีสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นของตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อแบรนด์และคอนเซปต์ใหม่ของ EFG Cambodia จะมีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งในสัปดาห์หน้า นับเป็นก้าวสำคัญที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของธุรกิจไปสู่การสร้างตัวตนใหม่ในตลาดอาหารของกัมพูชา

ข้อมูลจาก : phnompenhpost

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

11 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

14 นาที ที่แล้ว
26 นาที ที่แล้ว
46 นาที ที่แล้ว
51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
เผยแพร่: 30 เมษายน 2569

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
Back to top button