บันเทิงเกาหลี

ชีวิตปัจจุบัน คิมซูฮยอน ซูบผอม-โทรม เครียดสู้คดี ‘คิมแซรน’ แบกค่าใช้จ่ายมหาศาล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 10:42 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 10:43 น.
สื่อเกาหลีใต้เผยชีวิต คิมซูฮยอน หลังเจอคดีฟ้องร้องคิมแซรน

สื่อเกาหลีใต้ เผยภาพปัจจุบัน “คิมซูฮยอน” ซูบผอม-อิดโรย หลังมรสุมชีวิตคดีฟ้องร้องครอบครัว “คิมแซรน” นักข่าวอ้างเครียดหนักค่าใช้จ่ายสู้คดีพุ่ง 2 แสนต่อเดือน

สำนักข่าวเกาหลีใต้ รายงานความคืบหน้า คิมซูฮยอน (Kim Soo-hyun) นักแสดงชื่อดังชาวเกาหลีใต้ กำลังกดดันอย่างหนักทั้งเรื่องส่วนตัวและปัญหาการเงิน เนื่องจากข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ คิมแซรน (Kim Sae-ron) นักแสดงสาวผู้ล่วงลับ ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ก่อนหน้านี้เขาหายหน้าหายตาไปจากสื่อตั้งแต่เกิดประเด็นขัดแย้งเมื่อปีที่แล้ว ล่าสุด อีจินโฮ อดีตนักข่าวสายบันเทิง อัปโหลดวิดีโอลงยูทูบเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 ระบุว่า คนรู้จักบังเอิญพบเห็นคิมซูฮยอนในย่านซองซู กรุงโซล สำนักข่าว Chosun Biz รายงานคำบอกเล่าว่านักแสดงหนุ่มดูซูบผอม อิดโรย และทรุดโทรมอย่างเห็นได้ชัด หลังข้อพิพาททางกฎหมายและแรงกดดันจากสังคมที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

อีจินโฮระบุว่า นักแสดงหนุ่มมีความเครียดอย่างหนักเรื่องการเงินจากคดีความที่ดำเนินอยู่ ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีนั้นสูงมากแม้กระทั่งสำหรับดาราระดับท็อป เปรียบเทียบว่า “แค่หายใจทิ้งไปวัน ๆ ก็มีค่าใช้จ่ายพุ่งถึงหลักสิบล้านวอน (ประมาณ 220,000 บาท) ต่อเดือน”

นอกจากนี้ อีจินโฮยังตั้งคำถามถึงความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรม ชี้ว่าคดีไม่มีความคืบหน้ามานานถึง 1 ปี 4 เดือน ตนไม่เข้าใจว่าทำไมการสืบสวนถึงใช้เวลานานและยังไม่สามารถสรุปเรื่องราวได้

คิมซูฮยอน
ภาพจาก : soohyun_k216

ข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างคิมซูฮยอนและครอบครัวของ คิมแซรน นักแสดงสาวที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ปีที่แล้ว อ้างอิงข้อมูลจากครอบครัวของดาราผู้ล่วงลับ ระบุว่า นักแสดงทั้งสองคนคบหากันมานาน และเริ่มต้นความสัมพันธ์ตั้งแต่คิมแซรนยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประเด็นนี้แดงขึ้นมาหลังจากคิมแซรนเสียชีวิตในปี 2568

รายงานข่าวระบุว่าก่อนหน้านั้นคิมแซรนมีหนี้สินล้นพ้นตัวและพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือจากคิมซูฮยอนหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการตอบกลับจากตัวเขาหรือต้นสังกัด ต่อมาในเดือนพฤษภาคม ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคิมซูฮยอนในข้อหาละเมิดกฎหมายคุ้มครองเด็ก

คิมซูฮยอนออกแถลงข่าวและยอมรับทั้งน้ำตาว่าเคยคบหากับคิมแซรนจริง แต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าทั้งคู่เริ่มคบกันตั้งแต่เธอยังเป็นเยาวชน หลังจากนั้นเขาได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับเจ้าของช่องยูทูบและสมาชิกครอบครัวของผู้เสียชีวิตในข้อหาหมิ่นประมาทและข้อหาอื่น ๆ

นอกจากปัญหาคดีความส่วนตัวแล้ว Gold Medalist บริษัทต้นสังกัดของคิมซูฮยอน กำลังเผชิญปัญหาเช่นกัน หลังจากมีศิลปินบางคนตัดสินใจออกจากค่ายส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานร่วมกันภายในบริษัท

คิมซูฮยอน
ภาพจาก : soohyun_k216

นอกเหนือจากคดีความข้างต้น คิมซูฮยอนยังมีข้อพิพาทเรื่องสัญญากับแบรนด์เครื่องสำอางแห่งหนึ่ง บริษัทดังกล่าวส่งฟ้องเรียกค่าเสียหายมูลค่า 2.8 พันล้านวอน (ประมาณ 62 ล้านบาท) โดยอ้างว่าเขาทำผิดเงื่อนไขด้านภาพลักษณ์ในสัญญา ตัวแทนของคิมซูฮยอนโต้แย้งประเด็นนี้ ยืนยันว่าข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ไม่สามารถนำมาเป็นเหตุผลในการยกเลิกสัญญาโฆษณาได้

สื่อเกาหลีใต้รายงานเพิ่มเติมว่า ศาลน่าจะรอพิจารณาผลคดีหมิ่นประมาทให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะตัดสินข้อพิพาทเรื่องสัญญาโฆษณาในขั้นตอนสุดท้าย

จากข่าวที่เกิดขึ้น แวดวงโฆษณาได้ระงับการจ้างงานของนักแสดงหนุ่มทั้งหมดทันที ผลงานเรื่องต่อไปของคิมซูฮยอนคือซีรีส์บนแพลตฟอร์ม Disney+ เรื่อง Knock Off ซึ่งถ่ายทำเสร็จสิ้นก่อนเกิดประเด็นความขัดแย้ง ซีรีส์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างมหาศาลถึง 6 หมื่นล้านวอน แต่จากความเสี่ยงเรื่องคดีความของนักแสดงนำ ทำให้กำหนดการฉายถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

คิมซูฮยอน
ภาพจาก : soohyun_k216
คิมแซรนและคิมซูฮยอน
ภาพจาก : koreaboo

ข้อมูลจาก : gulfnews, starnewskorea, chosun และ laodong

สื่อเกาหลีใต้เผยชีวิต คิมซูฮยอน หลังเจอคดีฟ้องร้องคิมแซรน

ชีวิตปัจจุบัน คิมซูฮยอน ซูบผอม-โทรม เครียดสู้คดี 'คิมแซรน' แบกค่าใช้จ่ายมหาศาล

