คิมซูฮยอน งัดไดอารี่รัก 150 ฉบับ สู้คดี คิมแซรน ชาวเน็ตถามกลับ “ใครคือแฟนตัวจริง?”
ทีมกฎหมายของ ‘คิมซูฮยอน’ เปิดไดอารี่รัก 150 ฉบับที่เขียนถึง “แฟนตัวจริง” หวังสู้คดี-พิสูจน์สัมพันธ์ คิมแซรน ชาวเน็ตถก “แล้วใครคือแฟนตัวจริง?”
มหากาพย์ดราม่าสะเทือนวงการบันเทิงเกาหลีใต้ระหว่างซูเปอร์สตาร์หนุ่ม “คิมซูฮยอน” และนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ “คิมแซรน” ได้เดินทางมาถึงจุดที่พีคอีกครั้ง เมื่อทีมกฎหมายของฝ่ายชายตัดสินใจเดินเกมเสี่ยงครั้งใหญ่ ด้วยการเปิด “ไดอารี่ความรัก” ส่วนตัวกว่า 150 ฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานเด็ดโต้กลับอีกฝ่ายในชั้นศาล
ทีมทนายของคิมซูฮยอนได้ยื่นหลักฐานเป็นจดหมายรักที่พระเอกหนุ่มเขียนขึ้นระหว่างรับราชการทหาร (ปี 2017-2019) โดยอ้างว่า จดหมายเหล่านี้ถูกเขียนถึง “คนรักตัวจริง” อีกคนหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่คิมแซรน เพื่อพิสูจน์ว่าในช่วงเวลาดังกล่าว เขามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอยู่กับคนอื่นแล้ว
ทนายได้เปรียบเทียบเนื้อหาในจดหมายให้เห็นชัด ๆ ว่าข้อความที่เขาเขียนถึง “คนรักตัวจริง” นั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้ง เช่น “ผมรักคุณเหมือนเดิม” หรือ “อยากกอดคุณ” ซึ่งมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับจดหมายที่เขียนถึงคิมแซรน ที่มีลักษณะเป็นการทักทายทั่วไปเหมือนเพื่อนฝูง
ทั้งนี้ทีมทนายได้ยอมรับเป็นครั้งแรกว่า คิมซูฮยอนเคยคบหากับคิมแซรนจริง แต่เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในระยะสั้นเพียง 1 ปี และเกิดขึ้นหลังจากที่คิมแซรนบรรลุนิติภาวะแล้ว
อย่างไรก็ตาม การหงายไพ่ไดอารี่รักที่เขียนถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นแฟนตัวจริงของคิมซูฮยอนในครั้งนี้นั้น กลับทำให้สังคมยิ่งเกิดคำถามเพิ่มขึ้นมาและต่างก็อยากจะสืบค้นให้ได้ว่า “แฟนตัวจริง” ที่ถูกกล่าวถึงในจดหมายกว่า 150 ฉบับนั้นคือใครกันแน่?
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดชีวิต คิมซูฮยอน จากเด็กขี้อาย สู่ซุปตาร์ระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลี
- งานเข้า ศาลสั่งยึดคอนโดคิมซูฮยอน 3 พันล้านวอน ปมผิดสัญญา แฟนคลับขู่แบนสินค้า
- คิมซูฮยอน โต้ คลิปคิมแซรน รับมีเซ็กซ์ตอน ม.2 เป็น AI -กุภาพเท็จ ทำร้ายร่างกาย
- ครอบครัว แจ้งความ คิมซูฮยอน ล่วงละเมิดทางเพศ คิมแซรน ตอน ม.2
- มรสุมชีวิต คิมซูฮยอน ถูกแบรนด์ดังฟ้องเพิ่ม กว่า 70 ลบ. เซ่นปมฉาว คิมแซรน
- ต้นสังกัด “คิมซูฮยอน” จ่อฟ้องชาวเน็ตทั่วโลก กุข่าว คิมแซรน ชาวเน็ตงงหนัก ยังมีภาพลักษณ์ให้เสีย?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: