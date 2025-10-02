บันเทิงเกาหลี

คิมซูฮยอน งัดไดอารี่รัก 150 ฉบับ สู้คดี คิมแซรน ชาวเน็ตถามกลับ “ใครคือแฟนตัวจริง?”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 09:44 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 09:44 น.
ทีมกฎหมายของ ‘คิมซูฮยอน’ เปิดไดอารี่รัก 150 ฉบับที่เขียนถึง “แฟนตัวจริง” หวังสู้คดี-พิสูจน์สัมพันธ์ คิมแซรน ชาวเน็ตถก “แล้วใครคือแฟนตัวจริง?”

มหากาพย์ดราม่าสะเทือนวงการบันเทิงเกาหลีใต้ระหว่างซูเปอร์สตาร์หนุ่ม “คิมซูฮยอน” และนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ “คิมแซรน” ได้เดินทางมาถึงจุดที่พีคอีกครั้ง เมื่อทีมกฎหมายของฝ่ายชายตัดสินใจเดินเกมเสี่ยงครั้งใหญ่ ด้วยการเปิด “ไดอารี่ความรัก” ส่วนตัวกว่า 150 ฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานเด็ดโต้กลับอีกฝ่ายในชั้นศาล

ทีมทนายของคิมซูฮยอนได้ยื่นหลักฐานเป็นจดหมายรักที่พระเอกหนุ่มเขียนขึ้นระหว่างรับราชการทหาร (ปี 2017-2019) โดยอ้างว่า จดหมายเหล่านี้ถูกเขียนถึง “คนรักตัวจริง” อีกคนหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่คิมแซรน เพื่อพิสูจน์ว่าในช่วงเวลาดังกล่าว เขามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอยู่กับคนอื่นแล้ว

ทนายได้เปรียบเทียบเนื้อหาในจดหมายให้เห็นชัด ๆ ว่าข้อความที่เขาเขียนถึง “คนรักตัวจริง” นั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้ง เช่น “ผมรักคุณเหมือนเดิม” หรือ “อยากกอดคุณ” ซึ่งมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับจดหมายที่เขียนถึงคิมแซรน ที่มีลักษณะเป็นการทักทายทั่วไปเหมือนเพื่อนฝูง

ทั้งนี้ทีมทนายได้ยอมรับเป็นครั้งแรกว่า คิมซูฮยอนเคยคบหากับคิมแซรนจริง แต่เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในระยะสั้นเพียง 1 ปี และเกิดขึ้นหลังจากที่คิมแซรนบรรลุนิติภาวะแล้ว

อย่างไรก็ตาม การหงายไพ่ไดอารี่รักที่เขียนถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นแฟนตัวจริงของคิมซูฮยอนในครั้งนี้นั้น กลับทำให้สังคมยิ่งเกิดคำถามเพิ่มขึ้นมาและต่างก็อยากจะสืบค้นให้ได้ว่า “แฟนตัวจริง” ที่ถูกกล่าวถึงในจดหมายกว่า 150 ฉบับนั้นคือใครกันแน่?

South Korean actor Kim Soo-hyun sheds tears as he was speaking at a news conference in Seoul, South Korea, Monday, March 31, 2025. (AP Photo/Lee Jin-man)

