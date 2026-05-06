รู้แล้วเศร้า สามีนักแสดงอาวุโส จากไปวัย 80 หลังภรรยาหัวใจหยุดเต้นดับ
อาลัย จองชางกยู สามีนักแสดงอาวุโส “คิมซูมี” จากไปอย่างสงบในวัย 80 ปี หลังภรรยาคู่ชีวิตล่วงลับเพียง 1 ปี 7 เดือน
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานการจากไปของ จองชางกยู (Jeong Chang-gyu) สามีของ คิมซูมี (Kim Soo-mi) นักแสดงอาวุโสผู้ล่วงลับ และเป็นพ่อตาของนักแสดงสาว ซอฮโยริม เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 80 ปี สมาชิกในครอบครัวเผยว่าเขาจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 13.11 น. ของวันที่ 4 พฤษภาคม การสูญเสียครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากคนรักเสียชีวิตไปเมื่อเดือนตุลาคมปี 2024 หรือเมื่อ 1 ปี 7 เดือนที่แล้ว ด้วยอาการอาการหัวใจหยุดเต้นจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
คิมซูมีและจองชางกยูแต่งงานกันในปี 1974 ทั้งคู่มีลูกชาย 1 คนและลูกสาว 1 คน ฝ่ายหญิงเคยเล่าผ่านรายการโทรทัศน์ว่า นักร้อง จองฮุนฮี เป็นคนแนะนำให้เธอรู้จักกับสามี วันนั้นจองฮุนฮีชวนเธอไปดูหนัง เมื่อไปถึงจุดนัดพบเธอก็พบกับจองชางกยู และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้รู้สานสัมพันธ์จนกระทั่งได้แต่งงานกัน
นักแสดงผู้ล่วงลับยังเคยพูดขอบคุณสามีผ่านรายการวาไรตี้ เธอเล่าว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมา สามีไม่เคยถามว่าเธอไปไหนหรือทำไมถึงกลับบ้านดึก และเขาไม่เคยเข้ามาก้าวก่ายเรื่องการใช้เงินที่เธอหามาได้เลย
ส่วน จองมยองโฮ ลูกชายของทั้งคู่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งซีอีโอของบริษัท Napaggot F&B เขาแต่งงานกับ ซอฮโยริม นักแสดงสาวที่เคยรับบทเป็นลูกสาวของคิมซูมีในซีรีส์เรื่อง The Man Who Sets the Table ของช่อง MBC
ครอบครัวจัดสถานที่ไว้อาลัยของจองชางกยูที่ห้องหมายเลข 9 ภายในสถานที่จัดพิธีศพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฮันยาง พิธีเคลื่อนศพจะเริ่มขึ้นในเวลา 09.40 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม และครอบครัวจะนำร่างไปประกอบพิธีที่ฌาปนสถานเมืองซูวอน
ข้อมูลจาก : chosun
