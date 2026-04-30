แฟนคลับเศร้า ลุงชาย ไทอีสานอินดี้ เลือดออกในสมองเสียชีวิต อาลัยผู้สร้างรอยยิ้ม
ไทอีสาน อินดี้ แจ้งข่าวเศร้า ลุงชายเสียชีวิตแล้วจากอาการความดันสูง เลือดออกในสมอง-สมองบวม แฟนคลับเศร้าเสียยอดกวีผู้สร้างเสียงหัวเราะ
แฟน ๆ แสดงความเสียใจ หลังเพจ ไทอีสาน อินดี้ ครีเอเตอร์มีผู้ติดตามกว่า 6 แสนคน แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ ลุงชาย มีอาการความดันสูงและเลือดออกในสมอง เร่งส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์ใช้เครื่องช่วยหายใจและดูแลอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะย้ายตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล จ.สมุทรปราการ พร้อมอัปเดตว่าอาการน่าเป็นห่วงมาก
กระทั่งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เพจไทอีสาน อินดี้ ออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่า ลุงชายเสียเสียชีวิตแล้ว แอดมินแจ้งสาเหตุคร่าว ๆ ว่ามาจากเขาความดันสูง เลือดออกในสมองหลายจุด ประกอบกับมีอาการสมองบวม รายละเอียดต่าง ๆ จะชี้แจงให้ทราบอีกครั้ง ส่วนกำหนดการสวดอภิธรรมงานศพ วันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 19:00 ณ วัดมงคลนิมิตร (บางเสาธง)
หลังแฟนคลับทราบข่าวการจากไปของลุงชายก็ออกมาแสดงความเสียใจกับการจากไปของสมาชิกเพจไทอีสาน อินดี้ อาทิ
“หลับให้สบายนะคะ ลุงผู้สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและทำให้โลกสดใส”
“ขอให้ลุงไปสู่ภพภูมิที่ดีไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นะคะ”
“คนที่สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะที่เบิกบานอะไรยิ่งคุณลุงชาย”
“ปิดตำนานลุงชายยอดกวี ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ”
