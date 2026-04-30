ข่าว

แฟนคลับเศร้า ลุงชาย ไทอีสานอินดี้ เลือดออกในสมองเสียชีวิต อาลัยผู้สร้างรอยยิ้ม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 17:04 น.
เพจไทอีสาน อินดี้ แจ้งข่าวเศร้า ลุงชายเสียชีวิต

ไทอีสาน อินดี้ แจ้งข่าวเศร้า ลุงชายเสียชีวิตแล้วจากอาการความดันสูง เลือดออกในสมอง-สมองบวม แฟนคลับเศร้าเสียยอดกวีผู้สร้างเสียงหัวเราะ

แฟน ๆ แสดงความเสียใจ หลังเพจ ไทอีสาน อินดี้ ครีเอเตอร์มีผู้ติดตามกว่า 6 แสนคน แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ ลุงชาย มีอาการความดันสูงและเลือดออกในสมอง เร่งส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์ใช้เครื่องช่วยหายใจและดูแลอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะย้ายตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล จ.สมุทรปราการ พร้อมอัปเดตว่าอาการน่าเป็นห่วงมาก

กระทั่งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เพจไทอีสาน อินดี้ ออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่า ลุงชายเสียเสียชีวิตแล้ว แอดมินแจ้งสาเหตุคร่าว ๆ ว่ามาจากเขาความดันสูง เลือดออกในสมองหลายจุด ประกอบกับมีอาการสมองบวม รายละเอียดต่าง ๆ จะชี้แจงให้ทราบอีกครั้ง ส่วนกำหนดการสวดอภิธรรมงานศพ วันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 19:00 ณ วัดมงคลนิมิตร (บางเสาธง)

หลังแฟนคลับทราบข่าวการจากไปของลุงชายก็ออกมาแสดงความเสียใจกับการจากไปของสมาชิกเพจไทอีสาน อินดี้ อาทิ

“หลับให้สบายนะคะ ลุงผู้สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและทำให้โลกสดใส”

“ขอให้ลุงไปสู่ภพภูมิที่ดีไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นะคะ”

“คนที่สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะที่เบิกบานอะไรยิ่งคุณลุงชาย”

“ปิดตำนานลุงชายยอดกวี ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ”

ลุงชาย ไทอีสาน อินดี้ เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : ไทอีสาน อินดี้
ลุงชาย ไทอีสาน อินดี้ เสียชีวิต-2
ภาพจาก Facebook : ไทอีสาน อินดี้
ลุงชาย ไทอีสาน อินดี้ เสียชีวิต-3
ภาพจาก Facebook : ไทอีสาน อินดี้
ลุงชาย ไทอีสาน อินดี้ เสียชีวิต-4
ภาพจาก Facebook : ไทอีสาน อินดี้
ชาวเน็ตอาลัย ลุงชาย ไทอีสาน อินดี้ เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : ไทอีสาน อินดี้

ข่าวล่าสุด
เพจไทอีสาน อินดี้ แจ้งข่าวเศร้า ลุงชายเสียชีวิต ข่าว

แฟนคลับเศร้า ลุงชาย ไทอีสานอินดี้ เลือดออกในสมองเสียชีวิต อาลัยผู้สร้างรอยยิ้ม

26 วินาที ที่แล้ว
ลูกค้าสุดทน แฉพนักงานศูนย์ BYD ชลบุรี แอบถอดกล้องหน้ารถ-ขับประมาทแถมสบถด่าหยาบ ข่าว

ลูกค้าสุดทน แฉพนักงานศูนย์ BYD ชลบุรี แอบถอดกล้องหน้ารถ-ขับประมาทแถมสบถด่าหยาบ

59 นาที ที่แล้ว
จิ๊ก เนาวรัตน์ วัย 68 ปี อวดลุคใหม่หลังพิษศัลยกรรมเล่นงาน บันเทิง

ลุคใหม่ จิ๊ก เนาวรัตน์ สวยเป๊ะ-หน้าเด็ก หลังผ่าตัดแก้พิษศัลยกรรม รู้อายุจริง แทบไม่เชื่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไทยช่วยไทย&quot; รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

ชัดเจนแล้ว! “ไทยช่วยไทย” รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาพิพากษายืนกักตัว 27 ปี “เขม โสกา” กล่าวหาสมคบคิดสหรัฐฯ ล้มรัฐบาล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดธนาคาร วันแรงงาน และฉัตรมงคล 2569 เศรษฐกิจ

วันหยุดธนาคาร วันแรงงาน วันฉัตรมงคล 2569 สาขาใน-นอกห้าง เปิดทำการไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิริมงคล สิงห์วังชา วอนอย่าด่า ปมรับงานเทรนหมัด ทาเครุ ก่อนน็อก รถถัง ข่าวกีฬา

ศิริมงคล สิงห์วังชา วอนอย่าด่า ปมรับงานเทรนหมัด ทาเครุ ก่อนน็อก รถถัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สนธิญา” ยื่นมหาดไทย ตรวจสอบมูลนิธิ “กัน จอมพลัง” โปร่งใสหรือไม่?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล เร่งดัน &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; คาดได้มากกว่า 30 ล้านคน รออนุมัติสัปดาห์หน้า เศรษฐกิจ

รัฐบาล เร่งดัน “ไทยช่วยไทยพลัส” คาดได้มากกว่า 30 ล้านคน รออนุมัติสัปดาห์หน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสิงคโปร์ สั่งปรับเงิน 3 สาวจัดชุมนุมยื่นจดหมายถึงรัฐบาล ตัดสัมพันธ์อิสราเอล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! กลุ่มไหนอดเงิน 4,000 ไม่มีสิทธิลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ท่านอ้น&quot; ส่งกำลังใจถึง &quot;รถถัง จิตรเมืองนนท์&quot; หลังพลาดแชมป์โลก ONE ที่ญี่ปุ่น ข่าว

“ท่านอ้น” ส่งกำลังใจถึง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” หลังพลาดแชมป์โลก ONE ที่ญี่ปุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
The Pizza Company เตรียมถอนตัวจากกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

เดอะ พิซซา คอมปะนี ถอนตัวกัมพูชา เขมรเตรียมเปิดแบรนด์เอง เป็นเจ้าของ 100%

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระพยอม ซัด ลัทธิประหลาด แค่พวกหิวแสง เตือนสติชาวพุทธ อย่าหลงเชื่อ ข่าว

พระพยอม ซัด ลัทธิประหลาด แค่พวกหิวแสง เตือนสติชาวพุทธ อย่าหลงเชื่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เบิร์ด วันว่างว่าง” ขอเลื่อนเข้าพบตำรวจ กรณีใช้ยาแนวเล่นสงกรานต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

เช็กสัญญาณอันตราย! แมลงกัดแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. สั่งสอบ “ดาบตำรวจ” ล่อลวงเด็กสมองบกพร่องเล่นพนัน สูญเงินนับแสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศรีสุวรรณ” ร้อง ป.ป.ช. สอบราชทัณฑ์ กรณีพักโทษ “ทักษิณ” มิชอบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ จากแฟนคลับ สู่แฟนครับและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ บันเทิง

เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ จากแฟนคลับ สู่แฟนครับและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 30 เม.ย. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 เปิดตลาดส่งท้ายเดือนเมษายน เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 เม.ย. 69 ครั้งที่ 6 ครึ่งวันเช้าผันผวน 6 รอบ ก่อนสุทธิกลับมาเท่าเดิม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคมน้อมรับผิด ปมงบปี 68 สินทรัพย์คลาดเคลื่อน 4 พันล้าน ยันเงินไม่หายแน่นอน ข่าว

ประกันสังคมน้อมรับผิด ปมงบปี 68 สินทรัพย์คลาดเคลื่อน 4 พันล้าน ยันเงินไม่หายแน่นอน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บังหล่า&quot; ติ๊กต็อกดัง แจงปม ลบคลิปเกลี้ยงช่อง ยืนยันไม่มีใครบังคับ ไร้ตำรวจคุกคาม ข่าว

“บังหล่า” ติ๊กต็อกดัง แจงปม ลบคลิปเกลี้ยงช่อง ยืนยันไม่มีใครบังคับ ไร้ตำรวจคุกคาม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สส.ไอซ์ รักชนก” ร่วมเดินหน้าดันปลดล็อค “สนุกเกอร์” ยื่นแก้ไข พ.ร.บ. การพนัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลลดโทษ “แอม ไซยาไนด์” คดีวางยา “ผู้กองนุ้ย” เหลือจำคุกตลอดชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบแก๊งเขมร ลอบวางยาเบื่อกุ้ง จนตายเกลื่อน สารภาพเอาไปกิน-ขาย รับทำหลายครั้ง ข่าว

รวบแก๊งเขมร วางยาเบื่อกุ้ง จนตายเกลื่อน สารภาพเอาไปกิน-ขาย รับทำหลายครั้ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จิ๊ก เนาวรัตน์ วัย 68 ปี อวดลุคใหม่หลังพิษศัลยกรรมเล่นงาน

ลุคใหม่ จิ๊ก เนาวรัตน์ สวยเป๊ะ-หน้าเด็ก หลังผ่าตัดแก้พิษศัลยกรรม รู้อายุจริง แทบไม่เชื่อ

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
&quot;ไทยช่วยไทย&quot; รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้

ชัดเจนแล้ว! “ไทยช่วยไทย” รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569

กัมพูชาพิพากษายืนกักตัว 27 ปี “เขม โสกา” กล่าวหาสมคบคิดสหรัฐฯ ล้มรัฐบาล

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
วันหยุดธนาคาร วันแรงงาน และฉัตรมงคล 2569

วันหยุดธนาคาร วันแรงงาน วันฉัตรมงคล 2569 สาขาใน-นอกห้าง เปิดทำการไหม

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
