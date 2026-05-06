ข่าวการเมือง

ภัณฑิล ขอโทษชาวคลองเตย รับสื่อสารพลาด ปมอภิปรายยาเสพติด ปัดเจตนาด้อยค่า

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 09:27 น.
“ภัณฑิล” โพสต์ขอโทษชาวคลองเตย รับสื่อสารพลาด ปมอภิปรายกล่าวหายาเสพติดหาซื้อได้ง่าย ยันไม่ได้มีเจตนาด้อยค่า

6 พ.ค. 2569 นายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กรุงเทพฯ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ชี้แจงต่อกรณีอภิปรายในรัฐสภาเมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยพาดพิงว่าพื้นที่ชุมชนคลองเตยสามารถหาซื้อยาเสพติดได้ง่าย ซึ่งสร้างความไม่พอใจต่อชาวชุมชนคลองเตยอย่างรุนแรง

นายภัณฑิล ระบุว่า “ก่อนอื่นผมต้องขอโทษ พ่อแม่พี่น้องชาวคลองเตยทุกท่านที่มีการพาดพิง หรือเหมารวม ทำให้ชุมชนต่าง ๆ ไม่สบายใจ ในประเด็นนี้ผมน้อมรับผิด และจะนำไปปรับปรุง เป็นบทเรียนในการสื่อสารในอนาคต ว่าไม่ควรจะเหมารวมไม่ว่าจะเป็นอาชีพ ชุมชน หรือองค์กรใดก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้ให้บทเรียนกับผมเป็นอย่างมาก

แต่ในฐานะ “ผู้แทนราษฎร” เขต #คลองเตย นี่คือส่วนหนึ่งจาก inbox ข้อร้องเรียนเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น (คือ facebook messenger) ที่มีเข้ามาแจ้งปัญหาเกี่ยวกับประเด็นยาเสพติดในเขตคลองเตย

หากผมนิ่งนอนใจและไม่สะท้อนปัญหาจากข้อร้องเรียนเหล่านี้ ผมคิดว่าตรงนี้ก็ไม่ยุติธรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ที่ไว้ใจแจ้งปัญหาเหล่านี้กับผมเช่นกัน หากพูดเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายคือ ยาเสพติดในคลองเตยนั้นมี หาได้ง่าย ผู้คนได้รับผลกระทบ นั้นเป็นเรื่องจริง มีข้อร้องเรียนจริง มีผู้เดือดร้อนจริง แต่ผิดที่การสื่อสารที่ผมไป “เหมารวม” คลองเตย จึงทำให้เกิดความไม่พอใจ

ภัณฑิล โพสต์ชี้แจง กรณีอภิปรายเกี่ยวกับยาเสพติดในคลองเตย
FB/ ภัณฑิล น่วมเจิม – Bhuntin Noumjerm

หากจะให้ผมไม่พูดถึงปัญหาในคลองเตยเลย อยู่นิ่ง ๆ ไม่โดนว่า ก็คงได้เช่นกัน… แล้วผมจะเป็นผู้แทนของคนคลองเตยทำไม ถ้ามัวแต่กลัวโดนว่า หรือทำให้ใครไม่พอใจ ผมคิดว่าถ้าผมกลัวขนาดนั้น ผมก็ไม่ควรอาสามาเป็นผู้แทน แต่เมื่อผมได้เป็นผู้แทนของทุกท่านแล้ว ไม่ว่าจะปัญหาอะไร ผมก็ไม่ควรกลัวที่จะพูดหรือสะท้อนปัญหานั้นออกไป

เนื้อหาในการอภิปรายครั้งนี้ยาว 7 นาที ผมไล่เรียงว่ามีปัญหาอะไรขึ้นบ้าง ผมไม่เพียงแต่พูดถึงคลองเตย ในเขตวัฒนาผมก็พูด ผับที่เอกมัยถูกจับแล้วกลับมาเปิดใหม่ คนมั่วสุมยาเสพติดในทองหล่อ ผมก็พูด แต่ด้วยข้อจำกัดที่จะตัดคลิปมานั้น ไม่สามารถนำคลิป 7 นาทีมาโพสท์ได้ ทางทีมงานจึงเลือกตัดเฉพาะส่วนที่มีน้ำหนักชัดเจน

โดยทั้งหมดทั้งมวล ในเนื้อหาอภิปราย ผมไม่มีเจตตาด้อยค่าคนคลองเตยเลยแม้แต่นิดเดียว ผมไม่มีความจำเป็นหรือความคิดที่จะต้องด้อยค่าคลองเตยด้วยซ้ำ เพราะตัวผมเองก็เป็นผู้แทนชาวคลองเตยมาแล้ว 3 ปี มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างดีกับผู้คนในหลาย ๆ ชุมชน หรือแม้แต่ผู้ช่วยผม อาสาที่มาช่วยก็ล้วนแต่เป็นคนในคลองเตยทั้งนั้น

ผมจึงขอยืนยันอีกครั้งว่าจุดประสงค์ในการอภิปราย ผมอยากให้ปัญหายาเสพติดนั้นดีขึ้น และผมก็อยากให้คลองเตยของเราดีขึ้น ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะยาเสพติดหรืออะไรก็ตาม น้อยลงจนไม่มี

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

