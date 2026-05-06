ยังน่าห่วง! ต้อย ศศิมา ดารารุ่นใหญ่ รอฟื้นตัวหลังออก ICU ป่วยสโตรกนอนหมดสติ

อาการล่าสุด ‘ต้อย ศศิมา’ อดีตเซ็กซี่สตาร์วัย 71 ปี ป่วยสโตรกนอนไม่ได้สติในห้องน้ำลำพังเกือบ 2 วัน อาการปลอดภัยแล้ว เพื่อนในวงการเผยต้องใช้เวลาฟื้นตัวอีกสักพัก
หลังจากมีการนำเสนอข่าวกรณี ต้อย ศศิมา สิงห์ศิริ หรือ จุฑารัตน์ อดิศักดิ์ นักแสดงรุ่นใหญ่และอดีตเซ็กซี่สตาร์วัย 71 ปี อาศัยอยู่ตัวคนเดียวนอนไม่ได้สติในห้องน้ำนานเกือบ 2 วัน ด้วยอาการสโตรก ก่อนที่ คุณแอ้น เพื่อนสนิทจะเจอตัวในห้องพัก พบว่าร่างกายซีกขวาของเพื่อนขยับตัวไม่ได้เลย ทั้งยังมีอาการตาข้างขวาปิดสนิท จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถี แพทย์พาเข้าแผนกฉุกเฉินและส่งเข้าห้องไอซียู ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้
ล่าสุดมีข่าวดีให้แฟน ๆ เพจ ดาราภาพยนตร์ อัปเดตอาการล่าสุดของ ต้อย ศศิมา อาการปลอดภัยและออกจากห้อง ICU พักรอดูอาการเพื่อทำการรักษาต่อไปที่หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงอย่าง ฤทธิ์ ลือชา, นัยนา ชีวานันท์, สุริยา เยาวสังข์ และ ศิริวรรณ เฮง เดินทางมาเข้าเยี่ยมและนำแพมเพิสและครีมสำหรับทาแผลกดทับมาให้
ขณะเดียวกัน สุริยา เยาวสังข์ นักแสดงและอดีตนายแบบ เผยว่า หลังจากอดีตเซ็กซี่สตาร์รุ่นใหญ่ออกจากห้องไอซียูแล้วรักษาตัวต่อที่หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะฟื้นตัวและต้องผ่าตัดต่อไป
ทั้งนี้ ทีมข่าวขอส่งกำลังใจให้นักแสดงรุ่นใหญ่หายจากอาการป่วยโดยเร็ว หากมีการรายงานข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
