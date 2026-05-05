ทำเนียบขาวระทึก! เจ้าหน้าที่ยิงปะทะกับชายปริศนา ไม่ชัดเล็งสังหาร “ทรัมป์” หรือไม่

ทำเนียบขาวระทึก เจ้าหน้าที่ยิงปะทะกับชายปริศนา ก่อนถูกเจ้าหน้าที่รวบ ยังไม่ชัดว่าพยายามลอบสังหาร โดนัลด์ ทรัมป์ หรือไม่
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่กรมกิจลับสหรัฐได้มีการยิงปะทะกับบุคคลต้องสงสัยใกล้ทำเนียบขาว ในกรุงวอชิงตัน
โดยกรมกิจลับสหรัฐเปิดเผยว่า บุคคลดังกล่าวได้มีการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ ก่อนจะเปิดฉากยิงและพยายามหลบหนี ทว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ยิงสวน ทำให้ได้รับบาดเจ็บ ก่อนจะเข้าควบคุมตัวไว้ได้ และนำตัวส่งโรงพยาบาล เบื้องต้นมีเยาวชนโดนลูกหลงบาดเจ็บ 1 ราย แต่อาการไม่สาหัส
โดยในช่วงก่อนเกิดเหตุนั้นขบวนรถของนายเจดีแวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯได้เคลื่อนผ่าน แต่ทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้มีเจตนาเล็งเป้าไปยังนายแวนซ์ เนื่องจากเขาไม่ได้พยายามพุ่งตรงไปยังรองผู้นำสหรัฐฯแต่อย่างใด
ส่วนเหตุการณ์นี้จะความพยายามลอบสังหารนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯหรือไม่นั้น ทางเจ้าหน้าที่จะสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป
