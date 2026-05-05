สุรชัย สมบัติเจริญ พูดแล้ว ถ้า ‘ร็อคกี้’ เป็นลูกจริงจะทำยังไง? หลังท้าตรวจ DNA

สุรชัย สมบัติเจริญ เคลียร์ชัด หลังท้า ร็อคกี้ สุรบดินทร์ ตรวจ DNA ถ้าเป็นลูกชายจริง ปล่อยให้เป็นเวรกรรม แต่ถ้าไม่ใช่สั่งเปลี่ยนนามสกุลทันที เตรียมศึกษากฎหมายจัดการ
หลังจากเรื่องราวคลี่คลายไปเดือนกว่า ๆ สำหรับความขัดแย้งในครอบครัวของ ร็อคกี้ สุรบดินทร์ ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากคุณพ่อ สุรชัย สมบัติเจริญ เปิดตัวคนรักที่คบหากันมากว่า 40 ปี จดทะเบียนสมรสและใช้ชีวิตคู่ครองกันมาเป็นเวลานาน กระทั่งมีการโต้ตอบกันทางโซเชียลจนรุนแรงถึงขั้นลูกทุ่งรุ่นใหญ่ประกาศกร้าวว่าขอตรวจ DNA ร็อคกี้เพื่อพิสูจน์สายเลือด หากไม่ใช่ลูกชายของตนขอให้เปลี่ยนนามสกุลทันที พร้อมเตรียมปรึกษาข้อกฎหมายจัดการ
สุรชัยแจ้งว่าตนจะกลับถึงกรุงเทพฯ ประเทศไทยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ หากใครมีความรู้ด้านกฎหมายสามารถติดต่อตนได้
หลังจากที่ลูกทุ่งคนดังประกาศกร้าวต้องการตรวจดีเอ็นเอ ความเห็นของชาวเน็ตแตกออกเป็น 2 ฝ่าย ส่วนหนึ่งเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายผ่านปัญหาครั้งนี้ไปให้ได้ ขณะที่อีกส่วนมองว่าคำพูดของร็อคกี้ที่ก่อนนี้หน้านี้มีการพูดถึง ผู้ชายชั่ว ผู้หญิงโฉด เปรียบเหมือนหมาโดนน้ำร้อน เจ้าตัวพูดลอย ๆ ไม่ได้กล่าวหาใคร แต่บางส่วนโยงว่าอาจจะพูดถึงคุณพ่อหรือไม่ ซึ่งเป็นการพูดที่รุนแรงเกินไป ฝั่งสุรชัยตอบกลับว่า “ยุคนี้ก็แปลกนะครับ เห็นผิดเป็นชอบ พวกเขาไม่โดนกับตัวเองเค้าคงไม่รู้หรอกครับ”
ขณะที่อีกความเห็นหนึ่งสอบถามว่า “ถ้าผลตรวจออกมาเป็นลูกของคุณล่ะ คุณจะทำอย่างไร” ด้านนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่สวนกลับว่า “ก็ไม่เห็นต้องทำอะไร เค้าก็ได้รับเวรกรรมของเขา”
