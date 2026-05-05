บันเทิง

ด่วน สายเชีย โดนทำร้ายร่างกาย คาสำนักงานที่ดิน ปมโฉนดหนี้ปริศนา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 13:35 น.
117
ด่วน สายเชีย โดนทำร้ายร่างกาย คาสำนักงานที่ดิน ปมโฉนดหนี้ปริศนา

สายเชียโดนคนร้ายบุกทำร้ายร่างกาย สำนักงานที่ดินจากปมหนี้ปริศนา ทนายอั๋นเตรียมพาแจ้งความ ทวงความยุติธรรม

เกิดเหตุอุกอาจกลางสถานที่ราชการ ทนายความชื่อดัง ทนายอั๋น บุรีรัมย์ โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว แจ้งข่าว สายเชีย กลุ่มคนร้ายบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายสายเชียถึงภายในสำนักงานที่ดินนครชัยศรี

คนร้ายยังเอาโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายไปอีกด้วย ต้นเหตุของความขัดแย้งมาจากการที่สายเชียเพิ่งทราบว่าตัวเองมีชื่อเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินพ่วงมากับหนี้สิน

ทนายอั๋นประกาศเดินหน้าช่วยเหลือผู้เสียหาย ทนายความคนดังสั่งการให้ทีมงานคัดเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมทวงสิทธิคืน ทนายอั๋นเตรียมพาผู้เสียหายไปสะสางปัญหาที่สำนักงานที่ดินนครชัยศรี พร้อมนำเรื่องเข้าแจ้งความเอาผิดกลุ่มผู้ก่อเหตุที่สถานีตำรวจภูธรนครชัยศรีต่อไป

ทั้งนี้ สายเชียเพิ่งกลับมาเป็นข่าวบนหน้าสื่ออีกครั้ง หลังจาก 1 พฤษภาคม 2569 ทนายอั๋น บุรีรัมย์ พาสายเชีย วงศ์วิโรจน์ เจ้าของโฆษณา “จน เครียด กินเหล้า” สตันท์แมนชาวไทยที่ไปร่วมงานกับนักแสดงฮอลลีวูด เข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปราม เพื่อลงบันทึกประจำวันและชี้แจงว่าได้ถอนตัวจากแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ “สยามชัยหาดทรายขาว” ทะเลนครปฐม พร้อมสารภาพว่า ไม่ได้เป็นเจ้าของหาด ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา

เรื่องราวที่สายเชียเล่าเอง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว มีนักธุรกิจคนหนึ่งชวนสายเชียไปทำอสังหาฯ แบ่งขายที่ดินที่นครปฐม โดยให้เงินเดือน 15,000 บาท ออกรถยนต์ให้ 1 คัน เป็นชื่อสายเชียแต่สายเชียเป็นคนผ่อนค่างวด

ตอนหลังธุรกิจไม่ดี ก็มีไอเดีย สร้างชายหาดเทียม ขึ้นมา แล้วใช้สายเชียเป็นหน้าฉาก โปรโมตจัดงานวันเกิดที่หาด ออกตัวว่าเป็นเจ้าของ สายเชียก็โปรโมตเต็มที่ ออกรายการทีวีต่างๆ ในนามเจ้าของอาณาจักรพันล้าน จนหาดดังทั่วประเทศ

ต่อมาสายเชียขอเพิ่มเงินเดือนจาก 15,000 บาท เป็น 35,000 บาท เจ้าตัวยอมให้ แต่ไม่มีเงินปันผลประจำปี เงินเดือนที่ได้ก็ใช้กิน ผ่อนรถ เติมน้ำมัน ใส่ซองงานแต่ง งานศพ งานวันเกิดในนามหาดทรายขาว ทุ่มเททุกอย่างจนเงินไม่เหลือ รถถูกยึด เป็นหนี้เป็นสิน งานบันเทิงก็ไม่ค่อยมี เลยถอยออกมา

สาเหตุที่ต้องไปลงบันทึกประจำวัน เพราะโครงการเริ่มมีปัญหาเรื่องแรงงาน สายเชียจึงเกรงว่าตัวเองที่มีชื่อเป็น “หน้าฉาก” จะได้รับความเดือดร้อนทางกฎหมาย

แต่ปรากฏว่าเรื่องไม่ได้จบง่ายๆ ภายหลังเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ป. ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่านายสายเชียมีชื่อในโฉนดบางแปลงของ “หาดทรายขาว” ร่วมกับคนอื่นๆ อีก 3-4 คน ทำให้ยังลงบันทึกประจำวันไม่ได้ พนักงานสอบสวนแนะนำให้กลับไปปรึกษาข้อกฎหมายกับทีมทนายก่อน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน

2 นาที ที่แล้ว
เจมส์จิ ฟิตปั๋ง กล้ามใหญ่ ยังไม่รอด LDL สูงปรี๊ด เพราะกรรมพันธุ์ ต้องกินยา บันเทิง

เจมส์จิ ฟิตปั๋ง กล้ามใหญ่ ยังไม่รอด LDL สูงปรี๊ด เพราะกรรมพันธุ์ ต้องกินยา

7 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังแฉ DSI จ่อเช็กบิล “สามีนางเอก” โกงคริปโตพันล้าน ลือหมายจับออกแล้ว

16 นาที ที่แล้ว
พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง ข่าว

ด่วน! พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง

20 นาที ที่แล้ว
อย. บุกโรงงานปลากระป๋อง ใช้ปลาอื่น แทนปลาแมคเคอเรล ยึดหมื่นกระป๋อง ข่าว

อย. บุกโรงงานปลากระป๋อง ใช้ปลาอื่น แทนปลาแมคเคอเรล ยึดหมื่นกระป๋อง

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทำเนียบขาวระทึก! เจ้าหน้าที่ยิงปะทะกับชายปริศนา ไม่ชัดเล็งสังหาร “ทรัมป์” หรือไม่

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่อง 8 ว่าที่แคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. 2569 เปิดโผรายชื่อล่าสุด ใครเป็นใครเช็กที่นี่

43 นาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด อ.อุ๋ย ชนิษฐา อดีตหมอดูดัง ผันตัวเป็นแม่ค้าน้ำพริก หลังเจอมรสุมหนัก บันเทิง

ภาพล่าสุด อาจารย์อุ๋ย หมอดูคนดัง เปิดใจครั้งแรกหลังผ่านมรสุม ก่อนผันตัวเป็นแม่ค้า

47 นาที ที่แล้ว
เปิดคุณสมบัติ ผู้สมัครชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ก่อนลงสนามเลือกตั้ง 28 มิ.ย. 69 ข่าวการเมือง

เปิดคุณสมบัติ ผู้สมัครชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ก่อนลงสนามเลือกตั้ง 28 มิ.ย. 69

48 นาที ที่แล้ว
heidi klum เปลือยอกเป็นรูปปั้นหินอ่อน ในงาน Met Gala 2026 ข่าวต่างประเทศ

heidi klum ในลุครูปปั้นหินอ่อน ผ้าพริ้วแนบอก สะกดทุกสายตา Met Gala 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม. มีมติยกเลิก MOU44 เตรียมแจ้ง “กัมพูชา” ยันไม่เกี่ยวกับเรื่องขัดแย้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

มาแล้ว! เลขเด็ดหวยลาว 5 พ.ค. 69 เปิดปฏิทินฤกษ์มงคลสุริยยาตร์ จับตาเลข 3 ชุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ยกเลิก พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2026 เหตุ กษัตริย์สีหมุนี ประชวร ข่าว

กัมพูชา ยกเลิก พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2026 เหตุ กษัตริย์สีหมุนี ประชวร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว 19 เหี้ยม สาดน้ำกรดแฟนเก่าเหวอะ ไม่ยอมคืนดี โพสต์เย้ย &quot;อย่าเพิ่งตาย&quot; พี่สาววอนขอความเป็นธรรมคดีไม่คืบ ข่าว

สาว 19 เหี้ยม สาดน้ำกรดแฟนเก่าเหวอะ ไม่ยอมคืนดี โพสต์เย้ย “อย่าเพิ่งตาย” คดีไม่คืบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โทน บางแค&quot; เซียนพระดัง แจ้งความเอาผิด บิ๊กตำรวจ ใช้อำนาจข่มขู่ บังคับทวงหนี้ ข่าว

“โทน บางแค” เซียนพระดัง แจ้งความเอาผิด บิ๊กตำรวจ ใช้อำนาจข่มขู่ บังคับทวงหนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สนธิญา&quot; นำทีมอดีต สส. กว่า 100 คนร้อง กกต. ชงศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพลังประชารัฐ ข่าวการเมือง

“สนธิญา” นำอดีตผู้สมัคร สส. กว่า 100 คนร้อง กกต. ชงศาลรัฐธรรมนูญยุบ พปชร.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อนุทิน” ลั่นคนไทยต้องได้ดูบอลโลก 2026 ทุกรัฐบาลอื่นทำได้หมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด วีรบุรุษทหารรบพิเศษ ถูกทำร้ายดับในผับ ทิ้งเมียท้องรอที่บ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลง บุฟเฟต์ปิ้งย่างเจ้าดัง สกปรก! พนง.ไม่ใส่ถุงมือ-ตักน้ำดื่มจากถังมีคราบดำ เติมให้ลูกค้ากิน ข่าว

ทัวร์ลง บุฟเฟต์ปิ้งย่างเจ้าดัง สกปรก! พนง.ไม่ใส่ถุงมือ-ตักน้ำดื่มจากถังมีคราบดำ เติมให้ลูกค้ากิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุรชัย สมบัติเจริญ ตอบกลับ ถ้า ร็อคกี้ เป็นลูกจริงปล่อยให้เป็นเวรกรรม ข่าวดารา

สุรชัย สมบัติเจริญ พูดแล้ว ถ้า ‘ร็อคกี้’ เป็นลูกจริงจะทำยังไง? หลังท้าตรวจ DNA

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน สายเชีย โดนทำร้ายร่างกาย คาสำนักงานที่ดิน ปมโฉนดหนี้ปริศนา บันเทิง

ด่วน สายเชีย โดนทำร้ายร่างกาย คาสำนักงานที่ดิน ปมโฉนดหนี้ปริศนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มูลนิธิสัตว์สหรัฐฯ เข้าซื้อ “บีเกิล” 1.5 พันตัว จากศูนย์วิจัยทารุณกรรมหมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทายาทซัมซุง จ่ายภาษีมรดก 8 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ ข่าวต่างประเทศ

ทายาทซัมซุง จ่ายภาษีมรดก 8 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เขย่าเวทีนางงาม MGI คว้าลิขสิทธิ์ Miss Universe 5 ประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
7 ปีนรก สาวออสซี่ติดคุกไทย เล่าชะตากรรม ถอนฟันสด คนท้องคุ้ยถังขยะกิน ข่าวต่างประเทศ

7 ปีนรก สาวออสซี่ติดคุกไทย เล่าชะตากรรม ถอนฟันสด คนท้องคุ้ยถังขยะกิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 13:35 น.
117
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน

กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง

ด่วน! พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
อย. บุกโรงงานปลากระป๋อง ใช้ปลาอื่น แทนปลาแมคเคอเรล ยึดหมื่นกระป๋อง

อย. บุกโรงงานปลากระป๋อง ใช้ปลาอื่น แทนปลาแมคเคอเรล ยึดหมื่นกระป๋อง

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

ทำเนียบขาวระทึก! เจ้าหน้าที่ยิงปะทะกับชายปริศนา ไม่ชัดเล็งสังหาร “ทรัมป์” หรือไม่

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
Back to top button